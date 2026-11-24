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फरीदाबाद के होटल में DU की छात्रा की मौत, साथ आया युवक फरार, संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) की 19 वर्षीय छात्रा की होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. वह अपने पड़ोस में रहने वाले विपिन यादव नाम के युवक के साथ सराय इलाके के होटल जोया में ठहरी हुई थी. घटना के बाद से युवक लापता है.

खुदकुशी की आशंका : होटल के कमरे से पुलिस को छात्रा का कॉलेज बैग और सुसाइड नोट मिला है. शुरुआती जांच में खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, छात्रा की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की भूमिका है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है.

पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी : जब मंगलवार सुबह तक छात्रा का पता नहीं चला तो परिवार ने पुलिस को उसकी गुमशुदगी की सूचना दी. इसी बीच पुलिस की ओर से परिजनों को होटल में एक युवती का शव मिलने की जानकारी दी गई. होटल पहुंचने पर परिवार ने शव की पहचान की.

कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी : परिजनों के मुताबिक, छात्रा सोमवार सुबह घर से कॉलेज जाने की बात कहकर निकली थी. दोपहर करीब 3 बजे तक उसकी परिवार के लोगों से फोन पर बातचीत हुई थी. इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया. परिजनों ने उससे संपर्क करने की कई कोशिशें कीं, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली.

कमरे में बेड पर मिली छात्रा : पुलिस के मुताबिक, होटल के कमरे में छात्रा की लाश मिली थी. होटल कर्मचारियों ने कमरे का दरवाजा खुलवाने और संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो युवती बिस्तर पर पड़ी मिली. पुलिस ने घटनास्थल की जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए बीके अस्पताल भेज दिया है.

युवक के होटल छोड़ने की बात आई सामने : होटल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार, युवती और विपिन यादव ने सोमवार सुबह करीब 11 बजे होटल में चेक-इन किया था. दोनों ने पहचान पत्र भी जमा कराए थे. होटल कर्मचारियों का कहना है कि युवक रात में ही वहां से चला गया था. हालांकि, उस समय होटल स्टाफ को इसकी जानकारी नहीं हुई. मंगलवार को जब कमरे को खाली कराने के लिए फोन किया गया और किसी ने जवाब नहीं दिया. इसके बाद कर्मचारी कमरे तक पहुंचे. दरवाजा बंद होने और अंदर से प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर पुलिस को बुलाया गया.

सुसाइड नोट की भी होगी जांच : पुलिस को कमरे से एक कथित सुसाइड नोट मिला है. जांच अधिकारी इसकी लिखावट और प्रामाणिकता की पड़ताल कर रहे हैं. यह भी पता लगाया जा रहा है कि नोट छात्रा ने खुद लिखा था या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है. सराय थाना प्रभारी राकेश के मुताबिक, फिलहाल मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट होगी. छात्रा के साथ होटल में ठहरे विपिन यादव की तलाश भी की जा रही है. फिलहाल पुलिस के सामने दो अहम सवाल हैं कि छात्रा की मौत किन परिस्थितियों में हुई और घटना के बाद होटल से चला गया युवक कहां है?.

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