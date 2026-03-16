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राहुल गांधी के बयान पर DU का पलटवार, कहा- बिना तथ्यों के टिप्पणी ठीक नहीं, विश्वविद्यालय ने रखें आंकड़े

विश्वविद्यालय ने अपने पक्ष को स्पष्ट करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति और छात्रों के प्रवेश से जुड़े आंकड़े भी सार्वजनिक किए हैं.

राहुल गांधी के बयान पर दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रतिक्रिया
राहुल गांधी के बयान पर दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रतिक्रिया (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 16, 2026 at 2:26 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांंधी द्वारा विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दों पर दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि भर्ती और दाखिले की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार लागू की जाती है.

विश्वविद्यालय ने अपने पक्ष को स्पष्ट करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति और छात्रों के प्रवेश से जुड़े आंकड़े भी सार्वजनिक किए हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि बिना ठोस तथ्यों के सार्वजनिक मंच से दिए गए बयान न केवल संस्थान की छवि को प्रभावित करते हैं बल्कि इससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल पर भी असर पड़ सकता है. प्रशासन ने विपक्ष के नेता से अपील की है कि भविष्य में इस तरह के बयान देने से पहले सही जानकारी कर लें.

दिल्ली विश्वविद्यालय में भर्ती और दाखिले की प्रक्रिया
दिल्ली विश्वविद्यालय में भर्ती और दाखिले की प्रक्रिया (ETV Bharat)

2021 से 2026 तक शिक्षकों की नियुक्ति: दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2021 से 15 मार्च 2026 तक हुई शिक्षकों की नियुक्तियों का पूरा विवरण साझा किया है. इन आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में कुल 5056 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिनमें लाइब्रेरियन और फिजिकल एजुकेशन के पद भी शामिल हैं.

पोस्ट ग्रेजुएट (PG) कोर्स में दाखिले के आंकड़े: विश्वविद्यालय ने यह भी बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के आधार पर पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रवेश लिया. इस सत्र में कुल 10,422 छात्रों का पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रमों में दाखिला हुआ. विश्वविद्यालय का कहना है कि पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट और आरक्षण नीति के आधार पर की जाती है.

दिल्ली विश्वविद्यालय में भर्ती और दाखिले की प्रक्रिया
दिल्ली विश्वविद्यालय में भर्ती और दाखिले की प्रक्रिया (ETV Bharat)

अंडर ग्रेजुएट (UG) कार्यक्रमों में दाखिले की स्थिति: दिल्ली विश्वविद्यालय ने अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रमों में दाखिले के आंकड़ा साझा किया है. विश्वविद्यालय के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अंडरग्रेजुएट कोर्स में कुल 70,395 छात्रों का प्रवेश हुआ. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि दाखिले की प्रक्रिया में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला है और आरक्षण नीति का पालन किया गया है.

दिल्ली विश्वविद्यालय में भर्ती और दाखिले की प्रक्रिया
दिल्ली विश्वविद्यालय में भर्ती और दाखिले की प्रक्रिया (ETV Bharat)

‘तथ्यों के बिना बयान देना ठीक नहीं’: दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने बयान में कहा कि विश्वविद्यालय देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में से एक है और यहां लाखों छात्र पढ़ाई करते हैं. ऐसे में विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दों पर किसी भी तरह की टिप्पणी करते समय जिम्मेदारी और सावधानी बरतना जरूरी है. प्रशासन का कहना है कि बिना तथ्यात्मक आधार के दिए गए बयान छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं.

राहुल गांधी ने क्या कहा था: राहुल गांंधी ने हाल ही में कांशीराम जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इंटरव्यू के माध्यम से छात्रों को बाहर किया जाता है. उन्होंने यह भी कहा कि इंटरव्यू प्रक्रिया में जाति के आधार पर छात्रों को असफल कर दिया जाता है. राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यदि आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों की सूची देखी जाए तो उनमें ओबीसी और एससी वर्ग के लोगों की संख्या कम दिखाई देती है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है.

विश्वविद्यालय ने कहा कि एक स्वस्थ और सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है. विश्वविद्यालय का उद्देश्य छात्रों को बेहतर शिक्षा और अवसर देना है. प्रशासन ने कहा कि भर्ती और दाखिले की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और इसे संविधान के सिद्धांतों और सरकारी नियमों के अनुरूप लागू किया जाता है. विश्वविद्यालय ने कहा कि जारी किए गए आंकड़े यह दिखाने के लिए पर्याप्त हैं कि सभी प्रक्रियाएं नियमों के अनुसार ही संचालित की जा रही हैं.



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