'जहरीली हवा' से मिलेगी मुक्ति: दिल्ली यूनिवर्सिटी के ‘कार्बन गार्डन’ ने जगाई उम्मीद, देशभर में लागू करने की मांग
दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिनाबंधु साहू ने तैयार किया देश का पहला 'कार्बन गार्डन' मॉडल, जानें कैसे शुद्ध होगी हवा
Published : March 26, 2026 at 12:27 PM IST
नई दिल्ली: दुनियाभर में बढ़ता वायु प्रदूषण आज इंसानी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है. एक ताजा रिपोर्ट (वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025) के मुताबिक, प्रदूषण के मामले में भारत दुनिया का छठा सबसे प्रदूषित देश है. दिल्ली और उसके पास स्थित लोनी जहरीली हवा की चपेट में हैं.
रिपोर्ट में 143 देशों और 9446 शहरों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया. इसमें भारत के पांच शहर लोनी, बिरनीहाट, दिल्ली, गाजियाबाद और उला दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल पाए गए हैं, जो देश में बढ़ते वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को दर्शाता है.
इसी गंभीर संकट के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) से एक अच्छी खबर आई है, यहां विकसित किया गया ‘कार्बन गार्डन’ प्रदूषण से लड़ने के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है.
क्या है ‘कार्बन गार्डन’ और किसने बनाया?
डीयू के बॉटनी विभाग के हेड प्रोफेसर दिनाबंधु साहू ने करीब 3 साल की मेहनत के बाद इस अनूठे गार्डन को तैयार किया है. यह देश का ऐसा पहला मॉडल है जिसे शहरों की कम जगह को देखते हुए बनाया गया है.
"यह गार्डन एक मिनी बायोडायवर्सिटी पार्क है, जो जहरीली गैसों को उपयोगी संसाधनों में बदल देता है."
प्रो. दिनाबंधु साहू, हेड, बॉटनी विभाग, DU
प्रकृति और सूक्ष्मजीवों का अनोखा संगम
इस गार्डन में जीवन के लगभग सभी प्रमुख रूप शामिल किए गए हैं, जिनमें शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइट्स, प्टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हैं. प्रो. दिनाबंधु साहू ने बताया पौधों और उनसे जुड़े सूक्ष्मजीव मिलकर हवा से कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और अन्य हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं. यह सूक्ष्मजीव विशेष एंजाइम बनाते हैं, जो जहरीली गैसों को उपयोगी संसाधनों में बदल देते हैं. इसके साथ ही यह गार्डन मिट्टी की गुणवत्ता को भी सुधारता है.
इस गार्डन की खास बातें
- कम जगह, ज्यादा असर: यह सिर्फ 2000 वर्ग फीट में बना है.
- विविधता: इसमें 50 तरह के पेड़-पौधे और जड़ी-बूटियाँ हैं.
- कुदरती फिल्टर: यहाँ सिर्फ पौधे ही नहीं, बल्कि विशेष सूक्ष्मजीव (Microbes) भी हैं जो हवा से कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन जैसी जहरीली गैसों को सोख लेते हैं.
विशेषज्ञों की राय: क्यों है यह जरूरी?
हाल ही में हुई एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में देशभर के विशेषज्ञों ने इस मॉडल को सराहा. INSA के सीनियर साइंटिस्ट प्रो. रूपलाल ने बताया कि अगर पौधों के साथ सूक्ष्मजीवों (Bacteria & Enzymes) का सही तालमेल हो, तो प्रदूषण फैलाने वाले कणों को जड़ से खत्म किया जा सकता है. वहीं, मॉर्निंग स्प्राउट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक और प्रबंध निदेशक श्वेता ठाकुर नंदा श्वेता ठाकुर नंदा ने कहा कि प्रदूषण के लिए सिर्फ सरकार को जिम्मेदार ठहराना काफी नहीं है.
"प्रदूषण से जंग केवल सरकारी कोशिशों से नहीं, बल्कि जनभागीदारी और 'कार्बन गार्डन' जैसे प्रभावी मॉडल्स से ही जीती जा सकती है."
- श्वेता ठाकुर नंदा, मैनेजिंग डायरेक्टर, मॉर्निंग स्प्राउट
इन तीन बिंदुओं पर जोर
- 'कार्बन गार्डन' जैसे मॉडल को हर शहर में अपनाना चाहिए.
- लोगों को निजी वाहनों की जगह मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए.
- कचरे का सही निपटान और पर्यावरण के प्रति जागरूकता ही असली बदलाव लाएगी.
नेशनल कॉन्फ्रेंस में उठा देशभर में विस्तार का मुद्दा
दिल्ली विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग में “नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन गार्डन: एन अर्बन इकोसिस्टम सर्विस मॉडल टू कॉम्बैट टॉक्सिक एयर” में देशभर के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया. सम्मेलन में यह सहमति बनी कि इस मॉडल को देश के बड़े शहरों में अपनाया जा सकता है. क्योंकि इसमें यह कम लागत वाला है, कम जगह में तैयार हो सकता है.
पौधों के साथ-साथ सूक्ष्म जीवों को भी शामिल किया जाए
INSA सीनियर साइंटिस्ट प्रो. रूपलाल ने बताया कि “कार्बन गार्डन” केवल वायु प्रदूषण तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य प्रकार के प्रदूषण को भी नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. उन्होंने विशेष रूप से पौधों और सूक्ष्म जीवों की अहम भूमिका पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि पृथ्वी को संतुलित बनाए रखने और जीवन को बनाए रखने में पौधों और सूक्ष्म जीवों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है. यदि “कार्बन गार्डन” में पौधों के साथ-साथ सूक्ष्म जीवों को भी शामिल किया जाए तो प्रदूषकों के डिग्रेडेशन, एलिमिनेशन और बायोरिमेडिएशन की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी हो सकती है. उन्होंने सुझाव दिया कि इस पहल में माइक्रोऑर्गेनिज़्म को शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिससे “कार्बन गार्डन” का प्रभाव और व्यापक तथा शक्तिशाली बन सकता है.
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