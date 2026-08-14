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स्वतंत्रता दिवस पर अशांति फैलाने की फिराक में खालिस्तानी समर्थक! आतंकी पन्नू की हर चाल पर पैनी नजर

मेजर पिकेट पर, पुलिस ट्रैफिक पुलिस और पीसीआर वालों के साथ मिलकर एकीकृत जांच कर रही है. टीमें फोर-व्हीलर और टू-व्हीलर की चेकिंग कर रही हैं और पार्किंग एरिया की जांच कर रही हैं. पुलिस ने अपने-अपने क्षेत्र में सीनियर ऑफिसर और स्टेशन हाउस ऑफिसर की पेट्रोलिंग भी तेज कर दी है.

दिल्ली पुलिस के डीसीपी साउथ अनंत मित्तल ने कहा कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत सभी रैंक के अधिकारी ग्राउंड लेवल पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि अलग-अलग जगहों पर पिकेट बनाए गए हैं और संदिग्ध लोगों और गाड़ियों की पहचान के लिए चेकिंग की जा रही है. अकेले साउथ दिल्ली में, महिला पुलिसवालों समेत 1,600 से ज्यादा पुलिसवालों को तैनात किया गया है. बॉर्डर, बड़े और छोटे पिकेट मिलाकर करीब 60 पिकेट बनाए गए हैं.

सुरक्षा एजेंसियां ​​कमजोर जगहों पर कड़ी निगरानी रख रही हैं और संदिग्ध हरकतों का जल्दी पता लगाने पर ध्यान दे रही हैं. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि गाड़ियों और लोगों की चेकिंग की जा रही है, साथ ही अपराधी लोगों और जाने-माने अपराधियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है.

कई एजेंसियों की सुरक्षा तैनाती इस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि कई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान भी शामिल हैं. अधिकारियों के मुताबिक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स को खास जगहों पर तैनात किया गया है. नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) की टीमों को भी इमरजेंसी व्यवस्था के तहत स्टैंडबाय पर रखा गया है.

इसे देखते हुए, दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में गश्त, वाहनों की जांच और निगरानी तेज कर दी है. सभी जिलों में सड़कों पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जबकि संवेदनशील जगहों, मुख्य एंट्री पॉइंट और बॉर्डर इलाकों में अतिरिक्त पिकेट और चेकपॉइंट बनाए गए हैं.

प्रतिबंधित संगठन ने स्वतंत्रता दिवस से पहले स्लोवेनिया के लजुब्लाजना में भारतीय दूतावास पर खालिस्तान समर्थक संदेश लिखने की भी जिम्मेदारी ली है. इन दावों ने खालिस्तानी चरमपंथी नेटवर्क से जुड़े संभावित खतरों की निगरानी कर रही सुरक्षा एजेंसियों की चिंताओं को बढ़ा दिया है.

खबर है कि, प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) की ओर से स्वतंत्रता दिवस के आसपास अशांति फैलाने की खुली धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है. एसएफजे प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कार्यक्रम को बाधित करने की धमकी दी है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी दिल्ली में एहतियाती कदम बढ़ा दिए हैं.

खुफिया जानकारी के मुताबिक, भारत की सुरक्षा के लिए दुश्मन ताकतें 15 अगस्त के जश्न, खासकर लाल किले पर होने वाले समारोह को बाधित करने की कोशिश कर सकती हैं, जिसके बाद स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी में कई लेयर वाली सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है.

नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले यानी कि, 15 अगस्त के दिन खालिस्तानी समर्थक हमले की तैयारी में हैं. प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अशांति फैलाने की खुली धमकी दी है.

ड्रोन से निगरानी और बॉर्डर पर चेकिंग

मल्टी-लेयर्ड सिक्योरिटी व्यवस्था के तहत, हवाई निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर उन इलाकों में जहां बड़ी भीड़ जमा होने या लोगों की ज्यादा आवाजाही की उम्मीद है. दिल्ली के बॉर्डर और मुख्य एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि संदिग्ध लोगों या गाड़ियों की आवाजाही को रोका जा सके.

अधिकारियों ने कहा कि इसका मकसद किसी घटना के होने के बाद उस पर सिर्फ जवाब देने के बजाय बचाव के लिए सुरक्षा देना है. इसलिए 15 अगस्त से पहले जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, चेकिंग और निगरानी को तेज कर दिया गया है.

स्वतंत्रता दिवस समारोह में करीब 5 हजार विशेष अतिथि

जहां एक तरफ 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं, वहीं सरकार ने इस साल के स्वतंत्रता दिवस को बेहद खास बनाने के लिए अलग-अलग क्षेत्र से करीब 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है. इसको लेकर खास इंतजाम भी किए गए हैं.

इन गेस्ट में वे लोग शामिल हैं जिन्हें अचीवर बताया गया है और जो देश को विकसित भारत बनाने में मदद कर रहे हैं. आमंत्रित विशेष अतिथियों में सारथी, दिल्ली में भारत टैक्सी से जुड़े कैब और टैक्सी ड्राइवर, राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम के तहत युवा इनोवेटर, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के तहत टॉप प्रदर्शन करने वाले इंटर्न, अलग-अलग सरकारी स्कीम के तहत सपोर्टेड सफल स्टार्टअप और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग के बाद अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवा शामिल हैं.

इस लिस्ट में कई श्रेणियों के श्रमिक भी शामिल हैं जिन्हें शहर और समाज के कामकाज में उनके योगदान की वजह से 'साइलेंट वॉरियर्स' कहा गया है. पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत आने वाले स्ट्रीट वेंडर, स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े शहरी सफाई कर्मचारी, दिल्ली मेट्रो के अच्छे काम करने वाले कर्मचारी और कर्तव्य पथ और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में शामिल कर्मचारी आमंत्रित अतिथियों में शामिल हैं. दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के नर्सिंग ऑर्डरली, वार्ड अटेंडेंट और दूसरे स्टाफ मेंबर को भी आमंत्रित किया गया है.

राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों के लिए विस्तृत गाइडलाइंस

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और व्यवस्थापकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के बारे में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं.

दिल्ली में लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सशस्त्र बल और दिल्ली पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, राष्ट्रगान गाया जाएगा, राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी.

समारोह में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा, प्रधानमंत्री का संबोधन, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान गाया जाएगा और आखिर में तिरंगे गुब्बारे छोड़े जाएंगे. राष्ट्रपति भवन में एक 'एट होम' रिसेप्शन भी आयोजित किया जाएगा.

सुबह 9 बजे के बाद झंडा फहराना

देश के बाकी हिस्सों के लिए, मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि राज्यों की राजधानियों, जिला हेडक्वार्टर, सब-डिवीजन, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांवों में स्वतंत्रता दिवस समारोह सुबह 9 बजे के बाद शुरू होने चाहिए.

राज्य स्तर पर, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे, उसके बाद राष्ट्रगान होगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और जनता को संबोधित किया जाएगा. जिला स्तर पर, मंत्री, कमिश्नर या जिला मजिस्ट्रेट झंडा फहराएंगे, उसके बाद राष्ट्रगान होगा, पुलिस, होम गार्ड, एनसीसी या स्काउट्स परेड करेंगे और जनता को संबोधित करेंगे. सब-डिवीजन और ब्लॉक स्तर पर, एसडीएम, एसडीओ या बीडीओ, जैसा भी लागू हो, झंडा फहराएंगे, जबकि पंचायत हेडक्वार्टर और गांवों में, सरपंच या ग्राम प्रधान समारोह का नेतृत्व करेंगे.

सफाई और पेड़ लगाने के कैंपेन

गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के जश्न को सफाई और पर्यावरण से जुड़ी पहलों से भी जोड़ा है. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे हर जिले में खास जगहों की पहचान करें और अपनी मर्जी से लोगों की भागीदारी से 15 दिन या महीने भर चलने वाले स्वच्छ भारत कैंपेन चलाएं.

स्कूल के छात्रों, एनएसएस वॉलंटियर्स, माई भारत, एनसीसी, यूथ संगठन और सामाजिक समूहों को इसमें हिस्सा लेने के लिए बढ़ावा दिया गया है. सरकारी विभाग और शिक्षण संस्थान के लिए पेड़ लगाने के कैंपेन का भी सुझाव दिया गया है ताकि पर्यावरण बचाने के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके और जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिल सके.

इन जश्नों में एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के तहत एक मजबूत राष्ट्रीय एकीकरण का हिस्सा भी होगा. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को खाने-पीने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए बढ़ावा दिया गया है.

कामयाब लोगों को सम्मान देने के लिए 'एट होम' रिसेप्शन

गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहा गया है कि वे शाम 6 बजे के बाद 'एट होम' रिसेप्शन रखें, जिसमें खास योगदान देने वाले नागरिकों को सम्मानित करने पर ज्यादा जोर दिया जाए. सुझाए गए अतिथियों में दिव्यांगजन, पद्म अवॉर्डी, पर्यावरण बचाने वाले, स्वच्छाग्रही, शहीदों के परिवार, खिलाड़ी, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर, बहुत अच्छे शिक्षक, रिसर्चर, इनोवेटर, महिला सरपंच, टॉपर छात्र और बहादुरी अवॉर्ड पाने वाले बच्चे शामिल हैं.

ऐसे कामयाब लोगों के लिए कम से कम 25 से 50 आमंत्रण रिजर्व रखे जाने हैं. मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि लिस्ट को हर साल रिफ्रेश किया जाए ताकि समाज के बड़े हिस्से को इसमें शामिल होने का मौका मिल सके, और एक व्यक्ति को सिर्फ एक बार आमंत्रित करने पर ध्यान दिया जाए.

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