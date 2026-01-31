ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में दिल्ली के पर्यटकों के साथ हादसा, माता-पिता की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल

अल्मोड़ा जिले में दिल्ली के पर्यटक सड़क हादसे का शिकार हो गए. इस हादसे में पति-पत्नी की मौत हो गई.

घटना स्थल की तस्वीर,. (ETV Bharat)
Published : January 31, 2026 at 6:43 PM IST

अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि भैसियाछाना ब्लॉक क्षेत्र में बाड़ेछीना-शेराघाट मोटर मार्ग पर स्कॉर्पियो वाहन करीब तीस मीटर गहरी खाई में जा गिरा. इस हादसे में दंपति की मौत हो गई. वहीं दंपति की बेटा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक हादसा शनिवार शाम को हुआ. फिलहाल जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार स्कॉर्पियो संख्या DL 3CC Z 8690 में सवार होकर दिल्ली के महरौली निवासी एक ही परिवार के तीन लोग उत्तराखंड घूमने आए थे. कार में माता-पिता और बेटा सवार था.

बताया जा रहा है कि शनिवार को वह कैंची धाम मंदिर में दर्शन करने के बाद धारचूला-मुनस्यारी की ओर रवाना हुए थे. शाम के समय जैसे ही उनका वाहन बाड़ेछीना-शेराघाट मार्ग पर कसाण बैंड के पास पहुंचा, वाहन चालक नियंत्रण खो बैठा और स्कॉर्पियो ऊपर वाली सड़क से नीचे की सड़क की ओर खाई में जा गिरी. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए.

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. थाना धौलछीना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया. वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण घायलों को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. वाहन चला रहे सिद्धार्थ राय गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले, जिन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया.

थाना प्रभारी धौलछीना सुनील बिष्ट और एसआई गोकुल ने बताया कि मौके पर ही दो लोगों की मृत्यु हो चुकी थी. घायल को पहले स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए अल्मोड़ा रेफर किया गया है. मृतकों के शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है. प्राथमिक जांच में हादसे का कारण वाहन का अनियंत्रित होना बताया जा रहा है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

