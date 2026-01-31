ETV Bharat / bharat

केंद्रीय बजट 2026 से दिल्ली के व्यापारियों को बड़ी उम्मीदें, महंगाई और टैक्स राहत पर नजर; जानें क्या हैं मांगे ?

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा. बजट से पहले देश के हर वर्ग के लोगों को उम्मीद रहती है कि सरकार बजट में उनके लिए कुछ ऐसी घोषणा करेगी जिससे उनका फायदा होगा. बजट से उम्मीद को लेकर ईटीवी भारत ने दिल्ली के सबसे बड़े मार्केट चांदनी चौक के व्यापारियों से उनकी प्रतिक्रिया जानी. बजट को लेकर दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के महासचिव भगवान बंसल ने कहा कि सरकार को हम व्यापारी पूरी जिंदगी टैक्स देते हैं, लेकिन सरकार उस तरह से हमारा ध्यान नहीं रखती. उन्होंने कहा कि सरकार बजट में वव्यापारियों के लिए जीएसटी की समस्याओं का समाधान करे. एक महीने में तीन बार जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ता है. इनकम टैक्स भी देना पड़ता है. व्यापारी इन्हीं कामों में अधिक उलझा रहता है. इसमें सहूलियत मिलनी चाहिए. साथ ही सरकार ने जीएसटी को लागू करते समय एक देश एक टैक्स की बात कही थी लेकिन जीएसटी में ही टैक्स के अलग-अलग सिलेब बने हुए हैं.

भगवान बंसल ने कहा कि मैं कपड़े का व्यापारी हूं कपड़े पर 5% टैक्स कर दिया है, लेकिन ₹2500 से ऊपर की खरीद पर 18% टैक्स है तो सरकार को इस टैक्स को भी 5% करना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को व्यापारियों को मेडिकल की सुविधा भी निशुल्क देनी चाहिए क्योंकि व्यापारी सरकार को बहुत बड़ा राजस्व देते हैं. लेकिन, उसके बदले में सुविधा कोई नहीं मिलती है. उन्होंने यह भी कहा कि एमएसएमई सेक्टर को सरकार जिस तरह से सरकार बढ़ावा दे रही है, यह अच्छी बात है. लेकिन, एमएसएमई के लेनदेन की जो समय सीमा 45 दिन रखी गई है यह बहुत कम है. उन्होंने कहा कि सरकार अपने विभागों के लेनदेन की समय सीमा 45 दिन रखे, लेकिन जो प्राइवेट फर्म या व्यापारी हैं उनके लेनदेन की समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए.

केंद्रीय बजट पर चांदनी चौक के व्यापारियों की मांगे (ETV Bharat)

एमएसएमई को सस्ते दर पर लोन दे सरकार: अभिषेक गानेड़ीवाला

बजट को लेकर चांदनी चौक अशर्फी कटरा व्यापार कमेटी के महासचिव अभिषेक गनेड़ीवाला ने कहा कि हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि बजट में जीएसटी प्रणाली को और सरल, अनुपालन प्रक्रिया को आसान तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट की विसंगतियों को दूर करेगी. जीएसटी की कुछ जटिलताओं से परेशानी है, ऐसे में इस बजट से ठोस राहत की उम्मीद की जा रही है. अभिषेक गानेड़ीवाला ने कहा कि हमारी यह भी मांग है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए सस्ती दरों पर ऋण, क्रेडिट गारंटी योजनाओं का विस्तार तथा कार्यशील पूंजी की समस्या के समाधान हेतु विशेष प्रावधान किए जाएं, ताकि छोटे व्यापारी आत्मनिर्भर बन सकें और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सके. इसके साथ ही, व्यापारी वर्ग बुनियादी ढांचे सड़क, रेलवे, लॉजिस्टिक्स और मार्केट सुविधाओं में निवेश बढ़ाने की अपेक्षा कर रहा है, जिससे माल ढुलाई की लागत घटे और व्यापार की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़े. यह भी कहना है कि डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन, छोटे व्यापारियों के लिए तकनीकी सहायता, और ई-कॉमर्स के साथ पारंपरिक बाजारों को संतुलित रूप से आगे बढ़ाने की नीति बेहद आवश्यक है.

निर्यात क्षेत्र को लेकर व्यापारियों की अपेक्षा है कि सरकार निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को सरल और प्रभावी बनाए, जिससे भारतीय व्यापार वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना सके. इनकम टैक्स को लेकर यह भी प्रमुख मांग है कि आगामी बजट में व्यक्तिगत इनकम टैक्स स्लैब में यथोचित राहत दी जाए. महंगाई और बढ़ती लागत के बीच छोटे व मध्यम व्यापारियों पर कर बोझ बढ़ा है, ऐसे में टैक्स स्लैब की सीमा बढ़ाने, कर दरों में संतुलन लाने तथा सरल कर व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता है. इससे व्यापारियों की क्रयशक्ति बढ़ेगी, नकदी प्रवाह बेहतर होगा और व्यापार, निवेश व रोजगार सृजन को सीधा लाभ मिलेगा.