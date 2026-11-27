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IITF में कश्मीर के ‘कहवा’ और हाथरस की ‘हींग’ का तड़का: स्वाद भी, सेहत भी और असली-नकली की परख भी

दिल्ली ट्रेड फेयर में कश्मीरी कहवा का स्टॉल. ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले 2026 (IITF) में इस समय देश के अलग-अलग कोनों की खुशबू और जायका एक ही छत के नीचे सिमट आया है. मेले में घूमने आ रहे लोगों के बीच इस बार खान-पान और मसालों के स्टॉलों को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. खासतौर पर सर्दियों की दस्तक के साथ ही दो चीजों ने लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा है.

इसमें पहला है कश्मीर की वादियां महकाने वाला पारंपरिक पेय ‘कहवा’ और दूसरा, भारतीय रसोई की जान मानी जाने वाली ‘हाथरस की हींग’. मेले के पवेलियन में कहीं लोग गरमा-गरम केसर वाले कहवे की चुस्कियां लेते दिख रहे हैं, तो कहीं हींग की तेज खुशबू और उसकी शुद्धता के गुण सीखने के लिए भीड़ जुटी हुई है. आइए जानते हैं व्यापार मेले में इन दोनों खास उत्पादों से जुड़ी दिलचस्प बातें, उनके फायदे और खरीदारी करते वक्त काम आने वाले जरूरी टिप्स.

ट्रेड फेयर में कश्मीर का कहवा और हाथरस की हींग की चर्चा. (ETV Bharat) कश्मीरी कहवा: नाम में ही छिपा है 11 मसालों का राज कश्मीर का नाम आते ही जेहन में केसर और अखरोट की तस्वीर उभरती है, लेकिन वहां की मेहमाननवाजी और सेहत का असली राज ‘कहवा’ है. मेले में जबर फ़ूड एंड स्पाइसेस के स्टॉल पर कश्मीरी व्यापारी हाफिज लोगों को कहवे की खासियत समझा रहे हैं. हाफिज बताते हैं कि लोग रोजमर्रा में कई तरह की चाय पीते हैं, लेकिन कहवा एक बिल्कुल अलग रीति और सेहत का खजाना है. इसके नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कश्मीरी अर्थ छिपा है. कश्मीरी भाषा में ‘कह’ का मतलब होता है 11 (ग्यारह) और ‘वा’ का मतलब होता है अच्छा. यानी यह 11 बेहतरीन प्राकृतिक चीजों का एक ऐसा मेल है, जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है. कश्मीर का कहवा (ETV Bharat) कहवे में क्या-क्या मिलाया जाता है? हाफिज के अनुसार, इस पारंपरिक पेय को तैयार करने में पूरी तरह प्राकृतिक और साबुत मसालों का इस्तेमाल होता है। इसमें मुख्य रूप से ये चीजें शामिल होती हैं.

1. ग्रीन टी

2. केसर

3. दालचीनी

4. छोटी इलायची

5. अदरक

6. मुलेठी

7. जावित्री

8. सौंफ

9. लौंग

10. काली मिर्च

11. गुलाब की सूखी पंखुड़ियां सर्दियों में क्यों खास है कहवा और कौन पी सकता है? सर्दियां शुरू होते ही खांसी, जुकाम और गले की खराश जैसी दिक्कतें आम हो जाती हैं. हाफिज बताते हैं कि कहवे में मौजूद सभी मसाले एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं और मौसमी बीमारियों से बचाते हैं. इसमें किसी भी तरह के केमिकल या प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं होता. यही वजह है कि 2 साल के छोटे बच्चे से लेकर 100 साल तक के बुजुर्ग इसे पी सकते हैं. रोजाना दिन में एक कप कहवा पीना सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. 2 साल की शेल्फ लाइफ चूंकि इसमें साबुत और कच्चे मसाले होते हैं, इसलिए यह जल्दी खराब नहीं होता. इसे बिना किसी खास तामझाम के सामान्य जगह पर 2 साल तक स्टोर करके रखा जा सकता है. इसमें नमी (मॉइस्चर) से खराब होने का डर भी नहीं रहता. वहीं इसको बनाना भी आसान है. इसके लिए एक गर्म पानी में एक चम्मच कहवा डालकर 3 से 4 मिनट तक उबालना होता है और गरमा-गरम कहवा तैयार हो जाता है. डायबिटीज मरीजों के लिए भी विकल्प, ड्राई फ्रूट्स से बढ़ता है स्वाद मेले के स्टॉल पर विक्रेता ग्राहकों की सुविधा के हिसाब से दो तरह के कहवे उपलब्ध करा रहे हैं. इसमें रॉ और इंस्टेंट पाउडर फॉर्म. विक्रेता ने दोनों के बीच का एक बेहद जरूरी फर्क भी समझाया. इंस्टेंट पाउडर वाले कहवे में पहले से थोड़ी चीनी मिली होती है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों को इससे परहेज करना चाहिए. वहीं, रॉ कहवा पूरी तरह शुगर-फ्री और प्राकृतिक होता है, जिसे डायबिटीज के मरीज भी बेझिझक पी सकते हैं. मेले में आने वाले लोगों को तुरंत स्वाद चखाने के लिए स्टॉल पर इंस्टेंट कहवा तैयार किया जा रहा है. विक्रेता के मुताबिक, बिना ड्राई फ्रूट्स के कहवे में असली जान नहीं आती. इसके लिए वे कहवे में खास केसर मिल्क मसाला और मिठास के लिए चीनी की जगह शहद मिलाते हैं. ऊपर से अलग से केसर डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि सब कुछ पहले से ही संतुलित रहता है. ग्राहकों में कहवे की दीवानगी