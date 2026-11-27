IITF में कश्मीर के ‘कहवा’ और हाथरस की ‘हींग’ का तड़का: स्वाद भी, सेहत भी और असली-नकली की परख भी
कश्मीर की पारंपरिक पेय ‘कहवा’ और भारतीय रसोई की जान मानी जाने वाली ‘हाथरस की हींग’ की ट्रेड फेयर में खूब चर्चा हो रही है.
Published : November 27, 2026 at 4:05 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले 2026 (IITF) में इस समय देश के अलग-अलग कोनों की खुशबू और जायका एक ही छत के नीचे सिमट आया है. मेले में घूमने आ रहे लोगों के बीच इस बार खान-पान और मसालों के स्टॉलों को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. खासतौर पर सर्दियों की दस्तक के साथ ही दो चीजों ने लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा है.
इसमें पहला है कश्मीर की वादियां महकाने वाला पारंपरिक पेय ‘कहवा’ और दूसरा, भारतीय रसोई की जान मानी जाने वाली ‘हाथरस की हींग’. मेले के पवेलियन में कहीं लोग गरमा-गरम केसर वाले कहवे की चुस्कियां लेते दिख रहे हैं, तो कहीं हींग की तेज खुशबू और उसकी शुद्धता के गुण सीखने के लिए भीड़ जुटी हुई है. आइए जानते हैं व्यापार मेले में इन दोनों खास उत्पादों से जुड़ी दिलचस्प बातें, उनके फायदे और खरीदारी करते वक्त काम आने वाले जरूरी टिप्स.
कश्मीरी कहवा: नाम में ही छिपा है 11 मसालों का राज
कश्मीर का नाम आते ही जेहन में केसर और अखरोट की तस्वीर उभरती है, लेकिन वहां की मेहमाननवाजी और सेहत का असली राज ‘कहवा’ है. मेले में जबर फ़ूड एंड स्पाइसेस के स्टॉल पर कश्मीरी व्यापारी हाफिज लोगों को कहवे की खासियत समझा रहे हैं.
हाफिज बताते हैं कि लोग रोजमर्रा में कई तरह की चाय पीते हैं, लेकिन कहवा एक बिल्कुल अलग रीति और सेहत का खजाना है. इसके नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कश्मीरी अर्थ छिपा है. कश्मीरी भाषा में ‘कह’ का मतलब होता है 11 (ग्यारह) और ‘वा’ का मतलब होता है अच्छा. यानी यह 11 बेहतरीन प्राकृतिक चीजों का एक ऐसा मेल है, जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है.
कहवे में क्या-क्या मिलाया जाता है?
हाफिज के अनुसार, इस पारंपरिक पेय को तैयार करने में पूरी तरह प्राकृतिक और साबुत मसालों का इस्तेमाल होता है। इसमें मुख्य रूप से ये चीजें शामिल होती हैं.
1. ग्रीन टी
2. केसर
3. दालचीनी
4. छोटी इलायची
5. अदरक
6. मुलेठी
7. जावित्री
8. सौंफ
9. लौंग
10. काली मिर्च
11. गुलाब की सूखी पंखुड़ियां
सर्दियों में क्यों खास है कहवा और कौन पी सकता है?
सर्दियां शुरू होते ही खांसी, जुकाम और गले की खराश जैसी दिक्कतें आम हो जाती हैं. हाफिज बताते हैं कि कहवे में मौजूद सभी मसाले एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं और मौसमी बीमारियों से बचाते हैं. इसमें किसी भी तरह के केमिकल या प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं होता. यही वजह है कि 2 साल के छोटे बच्चे से लेकर 100 साल तक के बुजुर्ग इसे पी सकते हैं. रोजाना दिन में एक कप कहवा पीना सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है.
2 साल की शेल्फ लाइफ
चूंकि इसमें साबुत और कच्चे मसाले होते हैं, इसलिए यह जल्दी खराब नहीं होता. इसे बिना किसी खास तामझाम के सामान्य जगह पर 2 साल तक स्टोर करके रखा जा सकता है. इसमें नमी (मॉइस्चर) से खराब होने का डर भी नहीं रहता. वहीं इसको बनाना भी आसान है. इसके लिए एक गर्म पानी में एक चम्मच कहवा डालकर 3 से 4 मिनट तक उबालना होता है और गरमा-गरम कहवा तैयार हो जाता है.
डायबिटीज मरीजों के लिए भी विकल्प, ड्राई फ्रूट्स से बढ़ता है स्वाद
मेले के स्टॉल पर विक्रेता ग्राहकों की सुविधा के हिसाब से दो तरह के कहवे उपलब्ध करा रहे हैं. इसमें रॉ और इंस्टेंट पाउडर फॉर्म. विक्रेता ने दोनों के बीच का एक बेहद जरूरी फर्क भी समझाया. इंस्टेंट पाउडर वाले कहवे में पहले से थोड़ी चीनी मिली होती है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों को इससे परहेज करना चाहिए. वहीं, रॉ कहवा पूरी तरह शुगर-फ्री और प्राकृतिक होता है, जिसे डायबिटीज के मरीज भी बेझिझक पी सकते हैं.
मेले में आने वाले लोगों को तुरंत स्वाद चखाने के लिए स्टॉल पर इंस्टेंट कहवा तैयार किया जा रहा है. विक्रेता के मुताबिक, बिना ड्राई फ्रूट्स के कहवे में असली जान नहीं आती. इसके लिए वे कहवे में खास केसर मिल्क मसाला और मिठास के लिए चीनी की जगह शहद मिलाते हैं. ऊपर से अलग से केसर डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि सब कुछ पहले से ही संतुलित रहता है.
ग्राहकों में कहवे की दीवानगी
स्टॉल पर कहवे की चुस्की ले रहे ग्राहकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. ग्रेटर नोएडा से आए आसिफ ने बताया कि उन्होंने कश्मीरी कहवे के बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन पहली बार मेले में इसका स्वाद चखा. उन्हें इसका स्वाद बेहद रिच और लाजवाब लगा, जिसके बाद उन्होंने घर के लिए कहवा खरीदा. वहीं, दिल्ली की साइमा ने भी पहली बार कहवा पिया. हालांकि उन्हें केसर और कहवे का तकनीकी अंतर तो नहीं पता था, लेकिन इसका स्वाद उन्हें खूब पसंद आया.
दूसरी ओर, कुछ ऐसे ग्राहक भी मिले जो पहले से इसके मुरीद हैं. अजय शर्मा और उनके साथी सुरेंद्र कुमार मेले में खासतौर पर कहवा खरीदने आए थे. अजय बताते हैं कि वे पहले भी इसे इस्तेमाल कर चुके हैं. सर्दी-जुकाम से बचने के लिए वे पूरी ठंड में इसका सेवन करते हैं और इस बार भी पूरे सीजन का स्टॉक करने के लिए उन्होंने 3 पैकेट खरीदे, जबकि सुरेंद्र ने 2 पैकेट लिए. उनके साथी का मानना है कि शाम को दूध वाली चाय छोड़कर कहवा पीने से वजन और चर्बी घटाने में भी मदद मिलती है.
हाथरस की हींग का जलवा: विदेश से आती है, देश में मिलती है पहचान
कहवे की मिठास के साथ-साथ मेले में हाथरस की हींग का तड़का भी लोगों को खूब लुभा रहा है. स्टॉल पर हींग की खरीदारी करने और इसके बारे में जानने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है. मेले में हींग का स्टॉल लगाने वाले कारोबारी अजीत सिंह ने हींग की दुनिया से जुड़े कई दिलचस्प राज खोले.
अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि जब भारत में बड़े पैमाने पर हींग की खेती नहीं होती, तो फिर उत्तर प्रदेश का हाथरस हींग के लिए दुनिया भर में कैसे मशहूर हो गया? अजीत सिंह इसका सीधा जवाब देते हुए बताते हैं प्रोसेसिंग और हुनर. अजीत सिंह के मुताबिक, कच्ची हींग मुख्य रूप से खाड़ी देशों यानी गल्फ कंट्री, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान से भारत आती है. विदेशों से आने वाला यह कच्चा माल सबसे पहले हाथरस पहुंचता है. वहां इसकी बारीकी से साफ-सफाई, छंटाई और प्रोसेसिंग की जाती है. यही वजह है कि असली और भरोसेमंद हींग की पहचान हाथरस के नाम के साथ जुड़ गई है.
कैसे बनती है हींग और क्या है ‘नुकरा’?
अजीत सिंह बताते हैं कि हींग कोई साधारण मसाला नहीं, बल्कि एक खास तरह का गोंद जैसा पदार्थ है. पहाड़ी इलाकों में उगने वाले एक छोटे पौधे की जड़ के पास कट लगाया जाता है, जिससे दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है. इसे सुखाकर हींग की अलग-अलग किस्में जैसे पेस्ट वाली हींग और ड्राई हींग तैयार की जाती हैं. भारत की जलवायु इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के अनुकूल नहीं है, इसलिए इसे बाहर से मंगाया जाता है.
कारोबारी के अनुसार, उनके पास कई वैरायटी हैं, लेकिन सबसे खास है उज्बेकिस्तान से आने वाला ‘नुकरा’. इसे क्रिस्टल दाना भी कहा जाता है और इसे हींग की दुनिया का गोल्ड माना जाता है. इसकी खुशबू और तीखापन इतना दमदार होता है कि दूर से ही इसका असर महसूस किया जा सकता है.
इसे भी पढ़ें: IITF 2026 पहुंचा असम का 600 साल पुराना शाही पेय, 112 किस्म के चावल और औषधीय जड़ी-बूटियों से होता है तैयार
घर बैठे चुटकियों में पहचानें हींग असली है या नकली
बाजार में मसालों में मिलावट की शिकायतें आम हैं. ऐसे में अजीत सिंह ने ग्राहकों को असली और नकली हींग की पहचान करने का एक बेहद आसान घरेलू तरीका बताया, जिसे कोई भी आजमा सकता है.
1. हथेली और पानी का टेस्ट: थोड़ी सी हींग लेकर अपनी हथेली पर रखें। उस पर केवल दो बूंद पानी डालें और उंगली से अच्छी तरह घोलें.
2. दूधिया रंग की पहचान: घोलने पर अगर हींग बिल्कुल सफेद हो जाए और दूध जैसा रंग छोड़ दे, तो समझ लें कि हींग 100 फीसदी शुद्ध है. अगर कोई दूसरा रंग दिखे या पानी दूधिया न हो, तो उसमें मिलावट हो सकती है.
3. स्वाद और खुशबू: असली हींग की खुशबू बहुत तेज होती है. इसे हल्का सा चखने पर जीभ पर मिर्च जैसा तीखापन और चटक महसूस होती है.
भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में आने वाले लोगों के लिए यह किसी दोहरे फायदे से कम नहीं है. एक तरफ उन्हें कश्मीर के पारंपरिक कहवे से सर्दियों में सेहतमंद रहने का नुस्खा मिल रहा है, तो दूसरी तरफ हाथरस की हींग के जरिए रसोई का असली स्वाद और मिलावट से बचने की जानकारी भी हासिल हो रही है.
इसे भी पढ़ें: IITF 2026: उमड़ी खरीदारों की भीड़, कहीं 50% छूट तो कहीं 'बाय वन गेट वन' ऑफर