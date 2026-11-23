ETV Bharat / bharat

बस्तर से IITF तक चमक: कभी 100 रुपए में किराए पर गहने पहनती थीं, आज 'लखपति दीदी' बन चमका रहीं आदिवासी परंपरा

आदिवासी गहनों से पूनम कुमारी ने बनाई अलग पहचान. ( ETV Bharat )

​नई दिल्ली: दिल्ली के भारत मंडपम में लगे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) में देशभर के राज्यों की रंगत देखने को मिल रही है. हर कोने में अलग-अलग संस्कृति, खान-पान और हुनर की झलक है. इसी भीड़ के बीच छत्तीसगढ़ के बस्तर के आसना, जिला बस्तर, जगदलपुर से आईं महिला उद्यमी पूनम कुमारी मुरला की कहानी लोगों का ध्यान खींच रही है. यह कहानी सिर्फ गहनों या स्टॉल लगाने की नहीं है, बल्कि एक ऐसे बदलाव की है, जिसने एक महिला को आत्मनिर्भर और 'लखपति दीदी' बना दिया.

पूनम कुमारी मुरला बताती हैं कि एक समय ऐसा था जब वह खुद 100 रुपए किराए पर देकर पारंपरिक गहने पहनती थीं. लेकिन आज वही महिला पारंपरिक आदिवासी आभूषण खुद बनवा रही हैं, बना रही हैं, बेच रही हैं और दूसरी महिलाओं को किराए पर भी दे रही हैं. बस्तर की इस महिला के आत्मविश्वास और मेहनत ने न सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी बदली है, बल्कि परिवार और समाज के लिए भी एक नई मिसाल कायम की है.