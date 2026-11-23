बस्तर से IITF तक चमक: कभी 100 रुपए में किराए पर गहने पहनती थीं, आज 'लखपति दीदी' बन चमका रहीं आदिवासी परंपरा
छत्तीसगढ़ के बस्तर की रहनेवाली पूनम कुमारी मुरला ने ट्रेड फेयर आदिवासी गहनों का स्टॉल लगाईं हैं. उन्हें 'लखपति दीदी' भी कहते हैं.
Published : November 23, 2026 at 3:17 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के भारत मंडपम में लगे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) में देशभर के राज्यों की रंगत देखने को मिल रही है. हर कोने में अलग-अलग संस्कृति, खान-पान और हुनर की झलक है. इसी भीड़ के बीच छत्तीसगढ़ के बस्तर के आसना, जिला बस्तर, जगदलपुर से आईं महिला उद्यमी पूनम कुमारी मुरला की कहानी लोगों का ध्यान खींच रही है. यह कहानी सिर्फ गहनों या स्टॉल लगाने की नहीं है, बल्कि एक ऐसे बदलाव की है, जिसने एक महिला को आत्मनिर्भर और 'लखपति दीदी' बना दिया.
पूनम कुमारी मुरला बताती हैं कि एक समय ऐसा था जब वह खुद 100 रुपए किराए पर देकर पारंपरिक गहने पहनती थीं. लेकिन आज वही महिला पारंपरिक आदिवासी आभूषण खुद बनवा रही हैं, बना रही हैं, बेच रही हैं और दूसरी महिलाओं को किराए पर भी दे रही हैं. बस्तर की इस महिला के आत्मविश्वास और मेहनत ने न सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी बदली है, बल्कि परिवार और समाज के लिए भी एक नई मिसाल कायम की है.
लुप्त होती विरासत को संजोने की पहल
आदिवासी समाज के आभूषणों की अपनी एक अलग पहचान और खूबसूरती होती है. पूनम कुमारी मुरला के बताती हैं कि पहले के समय में घर की बुजुर्ग महिलाएं और माता-दाई इस तरह के पारंपरिक गहने पहना करती थीं, लेकिन समय के साथ इनमें से कई आभूषण धीरे-धीरे लुप्त होने लगे. इसी सोच ने इस बदलाव की नींव रखी. पूनम बताती हैं कि जब पुरानी परंपरा के गहने कम दिखने लगे, तो उन्होंने सोचा कि वे खुद इन्हें पहनकर बाहर स्टॉल लगाएं, बेचें और किराए पर भी दें. जो सिलसिला कभी 100 रुपए किराए पर गहने लेने से शुरू हुआ था, वही आगे चलकर रोजगार, पहचान और आत्मनिर्भरता का जरिया बन गया. इससे न केवल पारंपरिक कला को नया जीवन मिल रहा है, बल्कि दूसरी महिलाओं को भी कम खर्च में पारंपरिक साज-सज्जा का मौका मिल रहा है.
बस्तर के पारंपरिक गहनों की खास दुनिया
बातचीत के दौरान पूनम ने अपने पारंपरिक आदिवासी आभूषणों का परिचय कराया, जिनमें बस्तर और छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति की साफ झलक दिखती है. इसमें सबसे प्रमुख्य सिक्कों से सजी मालाएं पारंपरिक आभूषणों का अहम हिस्सा हैं. इनमें असली सिक्कों के साथ-साथ आर्टिफिशियल सिक्कों का भी इस्तेमाल किया जाता है. पूनम के मुताबिक, कुछ गहनों में आर्टिफिशियल सिक्के हैं और कुछ में ओरिजिनल सिक्के लगे हुए हैं.
वहीं , गले में पहनी जाने वाली यह एक खास पारंपरिक माला है. साथ ही गले में पहना जाने वाला यह पारंपरिक आभूषण भी उनके संग्रह में शामिल है. इसके अलावा, हाथ में पहने जाने वाले आभूषणों के साथ-साथ मुदरी और जूड़े में लगने वाली 'कांटा पोसनी' भी इन गहनों में शामिल हैं. कौड़ियों से बना गजरा इस पारंपरिक सूची को और खास बनाता है. कीमतों की बात करें तो पूनम बताती हैं कि अलग-अलग आभूषणों के दाम अलग-अलग होते हैं. जैसे उनके पास 450 रुपए और 600 रुपए के आभूषण भी मौजूद हैं.
परिवार का साथ और दिल्ली का अनुभव
किसी भी महिला के लिए घर से बाहर निकलकर काम करना और दूर-दराज के शहरों में जाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी भी साथ हो. पूनम बताती हैं कि परिवार वालों ने पूरा सपोर्ट किया, तभी वह आगे बढ़ पाईं. उनके दो बच्चे हैं. एक 11वीं में पढ़ता है और दूसरा छठी कक्षा में. जब वह बाहर जाती हैं, तो घर पर बच्चों और परिवार का ध्यान उनके सास-ससुर और पति रखते हैं. इसी भरोसे और सहयोग के कारण उनका सफर आसान हो पाया है.
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दिल्ली के अनुभव पर पूनम बताती हैं कि यह उनका दिल्ली आने का चौथा मौका है. दिल्ली के लोगों का छत्तीसगढ़ और उसके पारंपरिक उत्पादों के प्रति आकर्षण देखकर उन्हें अच्छा लगता है. ग्राहकों के साथ जुड़ाव को लेकर वह कहती हैं कि डिस्काउंट तो सभी देते हैं, लेकिन वह खुद बहुत ज्यादा डिस्काउंट कर देती हैं ताकि लोग आसानी से सामान ले सकें. वहीं, भारत मंडपम में ट्रेड फेयर जाने की तैयारी को लेकर पूनम बताती हैं कि इसके लिए उन्हें अलग से बहुत पहले तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उनकी दुकान, काम नियमित रूप से चलता है और उनके पास हमेशा सामान उपलब्ध रहता है.
एक प्रेरणा, जो दूसरों को भी राह दिखाती है
छत्तीसगढ़ के बस्तर से निकली पूनम कुमारी मुरला की यह कहानी दिखाती है कि पारंपरिक विरासत और आत्मनिर्भरता एक साथ चल सकते हैं. कभी 100 रुपए किराए पर गहने पहनने से लेकर खुद गहने बनवाने, बेचने, किराए पर देने और 'लखपति दीदी' बनने तक का यह सफर बताता है कि परिवार के साथ, मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर कोई भी महिला अपने जीवन की नई इबारत लिख सकती है.
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