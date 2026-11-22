IITF 2026: मुंबई की मुश्किलों से निकलकर ‘आयुर्वेदिक लड्डू’ के सहारे लाखों का कारोबार, पढ़िए सासाराम के मंटू की कहानी
बिहार के रोहतास जिले के सासाराम निवासी मंटू कुमार चंद्रवंशी ने 'आयुर्वेदिक लड्डू' के सहारे आज लाखों रुपये का कारोबार खड़ा कर लिया है.
Published : November 22, 2026 at 2:49 PM IST
नई दिल्ली: बाहर के शहरों में मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा किराए और खाने-पीने में ही खर्च हो जाता है, लेकिन अगर अपने ही प्रदेश में काम और रोजगार का मौका मिले तो तस्वीर बदल सकती है. कुछ ऐसी ही सोच और जज्बे के साथ बिहार के रोहतास जिले के सासाराम निवासी मंटू कुमार चंद्रवंशी ने जीरो से शुरुआत कर आज लाखों रुपये का कारोबार खड़ा कर लिया है. इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पहुंचे मंटू की यह कहानी बताती है कि कैसे मुश्किल हालात, पारंपरिक ज्ञान और खुद के काम करने की जिद किसी को कामयाबी के मुकाम तक पहुंचा सकती है.
मुंबई से लौटने के बाद बदली जिंदगी की दिशा
मंटू कुमार चंद्रवंशी बताते हैं कि वे शुरुआत में रोजगार की तलाश में मुंबई गए थे. वहां तीन-चार साल तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन 2011 में हुए 'बिहारी भगाओ' आंदोलन के दौरान उन्हें और उनके जैसे कई लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा. मारपीट, अपमान और मन में उठे गहरे दुख के बाद वे वापस अपने घर बिहार लौट आए.
बिहार लौटने के बाद शुरुआती एक-दो साल तक उन्हें समझ नहीं आया कि आगे क्या किया जाए. इसके बाद उन्होंने मेलों में छोटा-मोटा सामान बेचना शुरू किया. वे चाइनीज सामान बेचते थे, लेकिन उसकी सप्लाई कभी मिलती थी और कभी नहीं. यहीं से उन्हें लगा कि इस तरह अस्थिर काम के बजाय कुछ ऐसा करना चाहिए जो टिकाऊ हो और जिसकी अपनी पहचान हो.
दादा-परदादा के ज्ञान से मिली नई राह
मंटू के परिवार में दादा-परदादा के समय से जड़ी-बूटियों और आयुर्वेदिक औषधियों का काम होता रहा था. पहले के लोग च्यवनप्राश से लेकर गैस, कब्ज और अन्य समस्याओं के लिए घरेलू व पारंपरिक नुस्खे तैयार करते थे. मंटू ने किसी औपचारिक कोर्स या डिग्री के बिना, अपने पुरखों की परंपरा और खुद के अनुभव व शोध के आधार पर इस काम को आगे बढ़ाने का फैसला किया.
उन्होंने बताया कि उन्होंने बिना किसी अनाज, रंग, रसायन या यूरिया के इस्तेमाल के लड्डू बनाना शुरू किया. सबसे पहले उन्होंने अपने खेत में उगी कच्ची हल्दी और मेथी को मिलाकर लड्डू तैयार किया और बाजार में उतारा. पहले ही दिन करीब 2,000 रुपये की बिक्री हुई तो उनका हौसला बढ़ा. उन्हें महसूस हुआ कि जो पारंपरिक चीजें लोगों की नजरों से ओझल हो रही थीं, उन्हें सही तरीके से पेश किया जाए तो सेहत के साथ-साथ रोजगार का भी बड़ा रास्ता खुल सकता है.
15 तरह के लड्डू और सेहत का दावा
आज मंटू करीब 15 प्रकार के आयुर्वेदिक लड्डू तैयार कर रहे हैं. अलग-अलग जरूरतों और समस्याओं के हिसाब से उन्होंने जड़ी-बूटियों के मेल पर काम किया है. उनके मुताबिक:
• सोंठ का लड्डू: सोंठ, लौंग, इलायची, दालचीनी, मुलेठी, कुलंजन, बांसलोचन और पिप्पली जैसी चीजों के मेल से बना यह लड्डू फेफड़ों को मजबूती देने और सांस से जुड़ी दिक्कतों में राहत देने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है.
• कच्ची हल्दी और मेथी का लड्डू: जोड़ों के दर्द में आराम के लिए इसे खास तौर पर बनाया जाता है.
• अलसी का लड्डू: गांव में तीसी कही जाने वाली अलसी से बना यह लड्डू कोलेस्ट्रॉल, लिवर और दिल की सेहत को ध्यान में रखकर तैयार होता है.
• अश्वगंधा का लड्डू: ड्राई फ्रूट्स, घी, गुड़ और मधु के साथ मिलाकर इसे तैयार किया जाता है, जिससे इसकी ताकत और असर बढ़ने का दावा किया जाता है.
• बल-बुद्धि से जुड़े लड्डू: ब्राह्मी, शंखपुष्पी, कच्ची हल्दी, शतावरी, आंवला, अश्वगंधा, सफेद मूसली और तुलसी समेत करीब 20-22 जड़ी-बूटियों के संयोजन से यह लड्डू तैयार किया जाता है. इसके अलावा आंवला, हरड़ और बहेड़ा मिलाकर त्रिफला के लड्डू भी बनाए जाते हैं, जो गैस और कब्ज में राहत देने के लिए जाने जाते हैं.
10-15 लाख का टर्नओवर और 20 लोगों को साथ जोड़ा
जीरो से शुरू हुए इस सफर में मंटू का कारोबार अब 10 से 15 लाख रुपये के टर्नओवर तक पहुंच चुका है. पटना के खादी मॉल में उनके उत्पादों की नियमित बिक्री होती है, इसके अलावा सरकारी मेलों और आयोजनों के जरिए भी उन्हें मंच मिलता है. सबसे खास बात यह है कि इस काम से करीब 20 लोग जुड़कर रोजगार पा रहे हैं.
मंटू के अनुसार, बाहर से माल मंगाने के बजाय वे ताजा माल उपलब्ध कराने की व्यवस्था रखते हैं और बिना फ्रिज के भी यह उत्पाद करीब तीन महीने तक खराब नहीं होते. उनका कहना है कि इसमें किसी प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं होता और गांव के शुद्ध भैंस के घी जो करीब करीब 1,600 से 2,000 रुपये प्रति किलो के कारण इसकी गुणवत्ता बनी रहती है.
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दिल्ली के प्रदूषण और कीमतों पर क्या बोले
पहली बार दिल्ली पहुंचे मंटू ने बताया कि महानगरों में स्वाद के लिए तो बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है. दिल्ली के प्रदूषण का जिक्र करते हुए उन्होंने लोगों से खास तौर पर सोंठ का लड्डू आजमाने की अपील की. कीमतों को लेकर उन्होंने बताया कि हर लड्डू की लागत अलग है, इसलिए दाम भी अलग-अलग हैं. जैसे कहीं 500 रुपये में आधा किलो, अश्वगंधा 600 रुपये प्रति किलो और हल्दी-मेथी 450 रुपये में आधा किलो. बिहार से 10-15 किलो का कार्टून लाने में करीब 500 रुपये भाड़ा लगने के कारण लागत थोड़ी बढ़ जाती है, हालांकि फोन के जरिए संपर्क करने पर ऑनलाइन भेजने की सुविधा भी वे देते हैं.
अपने ही प्रदेश में रोजगार की उम्मीद
बातचीत के दौरान मंटू ने यह बात भी प्रमुखता से रखी कि बाहर के शहरों में कमाने वाले लोगों की बड़ी कमाई रहने-खाने और किराए में ही निकल जाती है. उनके मुताबिक, अगर अपने ही राज्य में छोटे स्तर पर ही सही, 5 से 10 हजार रुपये का भी काम या रोजगार मिले तो लोगों को बाहर धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रदेश की तरक्की में भी उसी मेहनत का सीधा फायदा मिलेगा.
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