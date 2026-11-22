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IITF 2026: मुंबई की मुश्किलों से निकलकर ‘आयुर्वेदिक लड्डू’ के सहारे लाखों का कारोबार, पढ़िए सासाराम के मंटू की कहानी

आयुर्वेदिक लड्डू के विक्रेता मंटू कुमार चंद्रवंशी. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: बाहर के शहरों में मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा किराए और खाने-पीने में ही खर्च हो जाता है, लेकिन अगर अपने ही प्रदेश में काम और रोजगार का मौका मिले तो तस्वीर बदल सकती है. कुछ ऐसी ही सोच और जज्बे के साथ बिहार के रोहतास जिले के सासाराम निवासी मंटू कुमार चंद्रवंशी ने जीरो से शुरुआत कर आज लाखों रुपये का कारोबार खड़ा कर लिया है. इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पहुंचे मंटू की यह कहानी बताती है कि कैसे मुश्किल हालात, पारंपरिक ज्ञान और खुद के काम करने की जिद किसी को कामयाबी के मुकाम तक पहुंचा सकती है.

मुंबई से लौटने के बाद बदली जिंदगी की दिशा