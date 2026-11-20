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IITF 2026: तीर-कमान और घुंघरू की खनक से गूंजा ट्रेड फेयर, MP के 'भील भगोरिया नृत्य' ने बांधा समां; जानें आज क्या है खास

मध्य प्रदेश के कलाकार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे 45वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF 2026) में इन दिनों व्यापार के साथ-साथ देश की लोक संस्कृति के अनूठे रंग भी बिखर रहे हैं. 'विकास और विरासत' थीम पर आधारित इस मेले में 'भारत उत्सव' के तहत आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश से आए आदिवासी कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया. पारंपरिक वेशभूषा में सजे इन कलाकारों ने जब मंच पर 'भील भगोरिया नृत्य' पेश किया, तो पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

पारंपरिक वेशभूषा और तीर-कमान का दिखा अनूठा संगम