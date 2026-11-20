IITF 2026: तीर-कमान और घुंघरू की खनक से गूंजा ट्रेड फेयर, MP के 'भील भगोरिया नृत्य' ने बांधा समां; जानें आज क्या है खास
ट्रेड फेयर में 'भारत उत्सव' के तहत आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश से आए आदिवासी कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी.
Published : November 20, 2026 at 4:28 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे 45वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF 2026) में इन दिनों व्यापार के साथ-साथ देश की लोक संस्कृति के अनूठे रंग भी बिखर रहे हैं. 'विकास और विरासत' थीम पर आधारित इस मेले में 'भारत उत्सव' के तहत आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश से आए आदिवासी कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया. पारंपरिक वेशभूषा में सजे इन कलाकारों ने जब मंच पर 'भील भगोरिया नृत्य' पेश किया, तो पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.
पारंपरिक वेशभूषा और तीर-कमान का दिखा अनूठा संगम
मध्य प्रदेश की इस 16 सदस्यीय सांस्कृतिक टीम का नेतृत्व कर रहे कैलाश सिसोदिया ने बताया कि भगोरिया नृत्य उनके क्षेत्र की एक बेहद समृद्ध परंपरा है. यह नृत्य होली से ठीक आठ दिन पहले लगने वाले पारंपरिक हाट-बाजारों में किया जाता है. मंच पर इसकी झलक दिखाते हुए टीम के युवा सिर पर साफ़ा बांधकर, कुर्ता-कमीज पहने, पैरों में घुंघरू और हाथों में पारंपरिक तीर-कमान लेकर थिरकते नजर आए. वहीं, महिला कलाकारों ने पारंपरिक लुगड़ा, घाघरा, हाथों में करौंदी, कमर में कंगडोरा और गले में पारंपरिक हार पहनकर नृत्य में चार चांद लगा दिए.
14 साल के युवाओं से लेकर अनुभवी कलाकार तक शामिल
कैलाश सिसोदिया ने बताया कि उनकी टीम में 14 से 18 साल के नए युवाओं से लेकर वर्षों से कला साधना कर रहे पुराने कलाकार शामिल हैं. इस कला के प्रति लोगों में इतना उत्साह है कि जो भी सीखने की इच्छा रखता है, उसे साथ जोड़ा जाता है. सिसोदिया की यह टीम राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है. वे साल 2018 में भोपाल के लोकरंग महोत्सव में तत्कालीन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हाथों प्रथम पुरस्कार और शील्ड जीत चुके हैं. अब तक तीन बार प्रथम पुरस्कार और 'राज्य शिखर सम्मान' हासिल कर चुकी यह टीम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी है. अब जनवरी में भोपाल में होने वाले कार्यक्रम के लिए 30 कलाकारों की टीम तैयार की जा रही है.
परिवार और गांव की गलियों से सीखी यह कला
दिल्ली के मंच पर प्रस्तुति देकर कलाकार बेहद उत्साहित नज़र आए. पिछले 15 सालों से इस नृत्य से जुड़े और चौथी बार दिल्ली आए कलाकार सूरज ने बताया कि दिल्ली आने की खबर सुनते ही दो दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं. उन्होंने कहा कि यह नृत्य उन्हें किसी अकादमी में नहीं सिखाया गया, बल्कि यह उनके पूर्वजों की विरासत है जिसे गांव में शादी-ब्याह और त्योहारों के मौके पर बचपन से देखते और करते हुए सीखा है. उन्होंने इस बड़े मंच पर मौका मिलने का श्रेय अपने टीम लीडर को दिया.
वहीं, मध्य प्रदेश के धार जिले से पहली बार दिल्ली आईं महिला कलाकार सेवंता के चेहरे पर भी पहली बार राजधानी घूमने और मंच पर प्रस्तुति देने की खुशी साफ झलक रही थी. सेवंता ने बताया कि उन्होंने कभी औपचारिक पढ़ाई नहीं की, लेकिन अपने परिवार से यह पारंपरिक नृत्य सीखा है. इससे पहले वे मनावर, झाबुआ और भोपाल में भी प्रस्तुति दे चुकी हैं. उन्होंने बताया कि होली और शादियों में किया जाने वाला यह नृत्य जरूरत पड़ने पर पांच-छह लोगों के छोटे समूह में भी किया जा सकता है.
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मेले में आज भी सजेगी सुर और ताल की महफिल
27 नवंबर 2026 तक चलने वाले इस व्यापार मेले में आज भी दर्शकों के मनोरंजन के लिए कई खास कार्यक्रम रखे गए हैं:
- कालबेलिया और छऊ नृत्य: दोपहर 3:00 से 4:30 बजे तक एम्फीथियेटर-2 में राजकुमारी देवी कल्चर एंड एजुकेशन सोसाइटी द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी.
- मैजिक शो: दोपहर 3:00 से 4:30 बजे तक ही BMCC म्यूज़िकल फाउंटेन एरिया में हरदीप लाल अपने जादू के करतब दिखाएंगे.
- कथक नृत्य: शाम 6:00 से 7:30 बजे तक कन्वेंशन सेंटर के ऑडिटोरियम-2 में ईशानी अग्रवाल और समूह द्वारा लखनऊ घराने का कथक पेश किया जाएगा.
- कव्वाली की शाम: शाम 6:00 से 7:30 बजे तक एम्फीथियेटर-2 में एम.एस. निज़ामी ब्रदर्स सूफियाना कलाम पेश करेंगे.
- यूपी लोक नृत्य: शाम 6:00 से 7:30 बजे तक BMCC म्यूज़िकल फाउंटेन एरिया में उपहार डांस कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों की छटा बिखेरी जाएगी.
आगामी दिनों के प्रमुख आकर्षण
आने वाले दिनों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यह सिलसिला जारी रहेगा. 21 नवंबर को दोपहर 3:00 से 4:30 बजे तक एम्फीथियेटर-2 में उस्ताद अमजद अली खान सूफी और गजल की महफिल सजाएंगे, जबकि शाम 6:30 से रात 9:00 बजे तक BMCC म्यूजिकल फाउंटेन एरिया में निजामी बंधु कव्वाली पेश करेंगे. इसके अलावा, 22 नवंबर को दोपहर 3:00 से 4:30 बजे तक एम्फीथियेटर-1 में अनंतारा समूह द्वारा नॉर्थ ईस्ट लोक नृत्य महोत्सव का आयोजन होगा.
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