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कच्छ की मिट्टी से ग्लोबल मंच तक: कभी की मजदूरी लेकिन 'लिपन आर्ट' से बदली किस्मत, अब ट्रेड फेयर में बिखेर रहे जलवा

दिल्ली ट्रेड फेयर में लिटन आर्ट की प्रदर्शनी. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में इस समय देश का सबसे बड़ा व्यापार मेला 'इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर' (IITF) अपनी पूरी भव्यता के साथ सजा हुआ है. यह मेला सिर्फ खरीद-फरोख्त या उत्पादों की नुमाइश भर नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत सपनों और संघर्ष की कहानियों का गवाह भी है, जो आम इंसानों की जिंदगी को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती हैं. इस बार इस मेले में सफलता की एक ऐसी कहानी है, जिसने विपरीत परिस्थितियों को मात देकर अपनी मेहनत और हुनर के दम पर एक नई इबारत लिखी है.

यह कहानी है गुजरात के कच्छ के रहने वाले मोहम्मद ईसा इश्क लोहारवाडा की. कभी साल 2001 के विनाशकारी भूकंप के बाद दो वक्त की रोटी के लिए खेतों में मजदूरी करने वाले ईसा आज देश-विदेश में अपनी कला का परचम लहरा रहे हैं. पहली बार भारत मंडपम के इस प्रतिष्ठित मंच तक पहुंचे ईसा भाई की यह सफलता उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है, जो जिंदगी की मुश्किलों के आगे हार मान लेते हैं. ईटीवी भारत ने मोहम्मद ईसा इश्क लोहारवाडा से विस्तृत बातचीत की.