कच्छ की मिट्टी से ग्लोबल मंच तक: कभी की मजदूरी लेकिन 'लिपन आर्ट' से बदली किस्मत, अब ट्रेड फेयर में बिखेर रहे जलवा
लिपन आर्ट गुजरात की बेहद पुरानी लोक कला है. इसमें तालाब की मिट्टी, गाय का गोबर और पेड़ के प्राकृतिक गोंद का इस्तेमाल होता है.
Published : November 19, 2026 at 5:29 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में इस समय देश का सबसे बड़ा व्यापार मेला 'इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर' (IITF) अपनी पूरी भव्यता के साथ सजा हुआ है. यह मेला सिर्फ खरीद-फरोख्त या उत्पादों की नुमाइश भर नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत सपनों और संघर्ष की कहानियों का गवाह भी है, जो आम इंसानों की जिंदगी को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती हैं. इस बार इस मेले में सफलता की एक ऐसी कहानी है, जिसने विपरीत परिस्थितियों को मात देकर अपनी मेहनत और हुनर के दम पर एक नई इबारत लिखी है.
यह कहानी है गुजरात के कच्छ के रहने वाले मोहम्मद ईसा इश्क लोहारवाडा की. कभी साल 2001 के विनाशकारी भूकंप के बाद दो वक्त की रोटी के लिए खेतों में मजदूरी करने वाले ईसा आज देश-विदेश में अपनी कला का परचम लहरा रहे हैं. पहली बार भारत मंडपम के इस प्रतिष्ठित मंच तक पहुंचे ईसा भाई की यह सफलता उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है, जो जिंदगी की मुश्किलों के आगे हार मान लेते हैं. ईटीवी भारत ने मोहम्मद ईसा इश्क लोहारवाडा से विस्तृत बातचीत की.
जब 2001 के भूकंप ने छीन लिया था सब कुछ
बात उस दौर की है जब साल 2001 में आए भीषण भूकंप ने कच्छ की धरती को हिला कर रख दिया था. उस तबाही ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया था. मोहम्मद ईसा के पास भी रोजी-रोटी चलाने का कोई जरिया नहीं बचा था. पेट पालने के लिए उन्होंने कभी बढ़ई यानी सुतारी का काम किया तो कभी मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा चलाया. लेकिन कहते हैं कि इंसान का हुनर और लगन उसे कभी बैठने नहीं देती. ईसा भाई के भीतर सदियों पुरानी पारंपरिक कला की एक चिंगारी सुलग रही थी. उन्होंने सोचा कि क्यों न अपनी इस पारंपरिक कला को ही अपनी जीविका और पहचान का जरिया बनाया जाए. तब उन्होंने पारंपरिक लिपन आर्ट को नया रूप दिया.
क्या है 'लिपन आर्ट'? जो दीवारों से उतरकर पहुंची घरों के अंदर
मोहम्मद ईसा ने बताया कि उनकी इस अद्भुत कला को लिपन आर्ट कहा जाता है. यह कच्छ की बेहद पुरानी और पारंपरिक लोक कला है. इस कला को बनाने के लिए तालाब की खास मिट्टी, गाय का गोबर और पेड़ के प्राकृतिक गोंद को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है. इसके बाद इस पेस्ट को तैयार करने में कम से कम एक पूरा दिन लगता है. मिट्टी और गोबर को अच्छी तरह मिलाकर हवा दी जाती है, जिससे वह मजबूत बने. इसके बाद कारीगर अपने हाथों से इस पेस्ट को सतह पर उकेरते हैं.
वह आगे बताते हैं कि सूखने के बाद इस पर पारंपरिक रंगों खासकर टेराकोटा और सफेद रंग का लेप चढ़ाया जाता है और अंत में चमचमाते हुए शीशे जड़े जाते हैं. पहले के समय में यह कला गांवों और शहरों के कच्चे घरों की दीवारों या भुंगा यानी कच्छ के पारंपरिक गोल घर पर की जाती थी. लेकिन ईसा भाई ने समय के साथ इसमें बदलाव किया. अब इसे पोर्टेबल फ्रेम में तैयार किया जाता है, जिसे लोग अपने घरों, ऑफिस, होटलों, गिफ्ट पैक और यहां तक कि गणेश उत्सव या अन्य आयोजनों में दीवारों पर आसानी से टांग सकते हैं.
उन्होंने बताया कि अब इसे पूरी तरह वाशेबल बना दिया गया है ताकि पानी गिरने से भी यह खराब न हो. इसमें बने पारंपरिक घोड़े, पुराने लोगोस और सांस्कृतिक आकृतियां लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ती हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'रण उत्सव' से मिली बड़ी उड़ान
अपनी सफलता का श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकारी योजनाओं को देते हुए मोहम्मद ईसा बताते हैं कि जब उन्होंने इस कला के कुछ शुरुआती पीस बनाए, तो वे एक होटल-गार्डन में पहुंचे. वहां के लोगों को यह काम बहुत पसंद आया. धीरे-धीरे वहां आने वाले बड़े लोगों और सरकारी अधिकारियों की नजर उन पर पड़ी.
इसके बाद जब गुजरात में रण उत्सव की शुरुआत हुई, तो वहां उन्हें अपनी कला के प्रदर्शन का बड़ा मंच मिला. सरकार के सहयोग से उन्हें हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और अब देश की राजधानी दिल्ली के 'भारत मंडपम' तक पहुंचने का मौका मिला.
"पढ़े-लिखे नहीं हैं, पर आज पूरी दुनिया में नाम है"
अपनी इस यात्रा के बारे में बात करते हुए ईसा भाई की आंखें चमक उठती हैं. गर्व से भरे गले से वे बताते हैं, "हम गांव वाले हैं, ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं. गांव के लोग भी हैरान हैं कि हम कहां पहुंच गए हैं! जब वे देखते हैं कि बिना पढ़े-लिखे होने के बावजूद हम देश के इतने बड़े-बड़े शहरों और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मेलों में घूम रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है."उनके परिवार में माता-पिता, भाई, बहनें और उनके अपने बच्चे हैं. उनके दो बेटे हैं, जो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें: ट्रेड फेयर में पहली बार सजा माता वैष्णो देवी का दरबार, कटरा नहीं पहुंच पाने वाले भक्तों को मिलेगा माता का प्रसाद
युवा पीढ़ी संभाल रही है कमान: बेटा सोहेब बढ़ाएगा कारोबार
इस कला और बिजनेस को भविष्य में आगे ले जाने की तैयारी के बारे में जब ईसा भाई के बेटे सोहेब से बात की गई, तो उनका आत्मविश्वास देखने लायक था.सोहेब ने बताया कि वह अभी 11वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और साथ-साथ अपने पिता के इस काम में पूरा हाथ बंटा रहे हैं. जब उनसे पूछा गया कि आगे चलकर क्या इरादा है, तो उन्होंने बड़े ही दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया कि "पिताजी के साथ इस बिजनेस को संभालना है, इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर जाना है ताकि देश-दुनिया के लोग इसे आसानी से खरीद सकें. वैसे तो मैं पायलट बनना चाहता हूं, लेकिन पापा के साथ मिलकर इस पारंपरिक कला और बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाना मेरी प्राथमिकता है. "सोहेब ने बताया कि दिल्ली के IITF में आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के कला प्रेमियों का रिस्पॉन्स बेहद शानदार मिलेगा.
एक मिसाल बन चुकी है यह कहानी
मजदूरी के दिनों से निकलकर आज भारत मंडपम के भव्य गलियारों में अपनी कला की प्रदर्शनी लगा रहे मोहम्मद ईसा और उनके बेटे सोहेब की यह कहानी सिर्फ एक परिवार की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि यदि आपके पास पक्का इरादा और हुनर हो, तो विपरीत से विपरीत परिस्थितियां भी आपके सपनों को नहीं रोक सकतीं. कच्छ की सोंधी खुशबू और मिट्टी से जुड़े इस हुनर ने ट्रेड फेयर में आने वाले हर दर्शक का दिल जीत लिया है और यह साबित कर दिया है कि भारत की पारंपरिक कलाएं हमारी असली ताकत हैं.
ये भी पढ़ें: दिल्ली ट्रेड फेयर में आज से आम लोगों के लिए एंट्री शुरू, जानें क्या है टिकट प्राइस और क्या है इस बार खास?