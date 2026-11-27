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ट्रेड फेयर के आखिरी दिन उमड़ा जनसैलाब: शाम तक जारी रही एंट्री, 50% डिस्काउंट पर जमकर हुई खरीदारी

ट्रेड फेयर के आखिरी दिन लोगों ने जमकर की खरीदारी. ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम (प्रगति मैदान) में आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (ट्रेड फेयर) के आखिरी दिन दर्शकों का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा. मेले का समापन दिन होने के बावजूद लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला और शाम सवा पांच बजे तक लोग मेले में प्रवेश करते नजर आए. सभी हॉल दर्शकों से खचाखच भरे रहे और लोग आखिरी दिन मिलने वाले भारी डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आतुर दिखे. आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार आज 90 हजार के करीब लोग वहां पहुंचे थे.

आखिरी दिन होने के कारण कई स्टॉल्स पर विशेष छूट और आकर्षक ऑफर्स की भरमार रही, जिसका दर्शकों ने जमकर फायदा उठाया. कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान के स्टॉल्स पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई. इसके साथ ही लोग मेले में विभिन्न राज्यों के लजीज व्यंजनों और सांस्कृतिक माहौल का भी भरपूर आनंद लेते नजर आए.