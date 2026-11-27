ट्रेड फेयर के आखिरी दिन उमड़ा जनसैलाब: शाम तक जारी रही एंट्री, 50% डिस्काउंट पर जमकर हुई खरीदारी
दिल्ली व्यापार मेले का समापन दिन होने के बावजूद लोग शाम सवा पांच बजे तक लोग मेले में प्रवेश करते नजर आए.
Published : November 27, 2026 at 8:40 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम (प्रगति मैदान) में आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (ट्रेड फेयर) के आखिरी दिन दर्शकों का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा. मेले का समापन दिन होने के बावजूद लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला और शाम सवा पांच बजे तक लोग मेले में प्रवेश करते नजर आए. सभी हॉल दर्शकों से खचाखच भरे रहे और लोग आखिरी दिन मिलने वाले भारी डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आतुर दिखे. आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार आज 90 हजार के करीब लोग वहां पहुंचे थे.
आखिरी दिन होने के कारण कई स्टॉल्स पर विशेष छूट और आकर्षक ऑफर्स की भरमार रही, जिसका दर्शकों ने जमकर फायदा उठाया. कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान के स्टॉल्स पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई. इसके साथ ही लोग मेले में विभिन्न राज्यों के लजीज व्यंजनों और सांस्कृतिक माहौल का भी भरपूर आनंद लेते नजर आए.
'ऑफर्स का जमकर उठाया फायदा'
मेले में आए सतीश लूथरा ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि वे हर साल ट्रेड फेयर में आते हैं, हालांकि इस बार उन्हें आखिरी दिन आने का मौका मिला. उन्होंने कहा कि आखिरी दिन चल रहे ऑफर्स का उन्होंने पूरा फायदा उठाया. जिन चीजों पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट की बात कही जा रही थी, वे सीधे उन्हीं स्टॉल्स पर गए.
उन्होंने कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, जिसमें एक एयर/वाटर प्यूरीफायर भी शामिल है, आधे दामों पर खरीदे. उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सारे हॉल खचाखच भरे हुए हैं, लेकिन हर कोई अपनी सहूलियत के हिसाब से खरीदारी और खाने-पीने का लुत्फ उठा रहा है और सभी लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं.
इसे भी पढ़ें: IITF 2026 पहुंचा असम का 600 साल पुराना शाही पेय, 112 किस्म के चावल और औषधीय जड़ी-बूटियों से होता है तैयार
आखिरी दिन लोगों की भारी भीड़ पहुंची
वहीं, विजय नगर से मेला देखने पहुंचे संजीत सिंह (काले कपड़ों में) ने भी भीड़ और उत्साह को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बताया कि वे हर साल ट्रेड फेयर में आते हैं. इस बार तारीख का ध्यान न रहने के कारण वे आखिरी दिन पहुंचे, लेकिन यहां आकर उन्हें काफी अच्छा लगा. उन्होंने कहा कि मेले की लोकप्रियता इतनी अधिक है कि यदि यह मेला 10 दिन और चलता रहे, तब भी दर्शकों की भीड़ ऐसी ही बनी रहेगी.
आखिरी दिन मिलने वाले डिस्काउंट की बात पर उन्होंने सहमति जताते हुए कहा कि जैसा प्रचार किया जा रहा था, वैसा ही डिस्काउंट स्टॉल्स पर मिल रहा है और खरीदारी का अनुभव काफी अच्छा है. कुल मिलाकर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के अंतिम दिन खरीदारी, खान-पान और मनोरंजन का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिससे मेले का समापन बेहद शानदार और यादगार रहा.
इसे भी पढ़ें: IITF में कश्मीर के ‘कहवा’ और हाथरस की ‘हींग’ का तड़का: स्वाद भी, सेहत भी और असली-नकली की परख भी