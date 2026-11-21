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IITF 2026: चलती ट्रेन से ट्रेड फेयर तक पहुंचा 'निहालगढ़' के 20 रुपये वाले समोसे का जादू

अमेठी जिले की फेमस समोसे की दुकान ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF 2026) में इन दिनों देश के कोने-कोने से आए अलग-अलग व्यंजनों की खुशबू महक रही है. मेले में 15-20 राज्यों के लोग अपने पारंपरिक और खास जायके लेकर पहुंचे हैं. लेकिन इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के पास बसे एक छोटे से कस्बे निहालगढ़ का एक स्टॉल लोगों के बीच जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है. वजह है यहां मिलने वाला 80 साल पुराना ऐतिहासिक समोसा.

जिस समोसे की शुरुआत कभी एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में बेचने से हुई थी, आज वह देश की राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े मंच भारत मंडपम में लोगों का दिल जीत रहा है. जहां मेले में खाने पीने की चीजें बहुत महंगी वहीं निहालगढ़ के समीन की कीमत मात्र 20 रुपये और चाय की कीमत 30 रूपये है. इतना ही समोसों को फेट फ्री बनने के लिए कॉटन सीड ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है. ईटीवी भारत ने मेले में मौजूद स्टॉक के मालिक आदित्य त्रिवेदी और जायका चख रहे लोगों से विशेष बातचीत की.

परबाबा ने शुरू किया था सफर, आज चौथी पीढ़ी संभाल रही विरासत इस मशहूर समोसे की कमान अब परिवार की चौथी पीढ़ी के हाथ में है. स्टॉल संभाल रहे आदित्य त्रिवेदी बताते हैं कि इस काम की नींव करीब 80 साल पहले उनके परबाबा ने रखी थी. उनके बाद दादा हरि शंकर त्रिवेदी और फिर पिता रवि शंकर त्रिवेदी ने इस स्वाद की विरासत को आगे बढ़ाया. अब आदित्य इसे एक बड़े ब्रांड के तौर पर देशभर में पहचान दिलाने में जुटे हैं. ट्रेड फेयर में मिल रहा सबसे सस्ता समोसा. (ETV Bharat) आदित्य बताते हैं, "हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार की 'वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन' (ODOC) योजना से जुड़े और इसी के जरिए हमें दिल्ली के इस बड़े मंच तक पहुंचने का मौका मिला. हमारा मकसद सिर्फ व्यापार करना नहीं, बल्कि अपने 80 साल पुराने स्वाद को एक नई पहचान देना है. एक भी ट्रेन नहीं रुकती थी, प्लेटफॉर्म पर भाग-भाग कर बेचते थे समोसे निहालगढ़ के इस समोसे की कहानी किसी फिल्मी सफर से कम नहीं है. आदित्य अपने बुजुर्गों के संघर्ष को याद करते हुए बताते हैं कि जब 80 साल पहले उनके परबाबा ने निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पर समोसा बेचना शुरू किया था, तब वहां का प्लेटफार्म बहुत छोटा था और एक भी ट्रेन वहां नहीं रुकती थी. उस दौर में ट्रेनें स्टेशन से धीमी रफ्तार में गुजरती थीं और परिवार के लोग चलती हुई ट्रेन के साथ दौड़-दौड़कर यात्रियों को समोसे बेचा करते थे. लेकिन कहते हैं न कि अगर स्वाद में दम हो, तो मंजिल खुद-ब-खुद मिल जाती है. जैसे-जैसे समय बीता, निहालगढ़ स्टेशन भी भव्य होता गया और वहां ट्रेनों का ठहराव भी शुरू हुआ. लोगों की जुबान पर निहालगढ़ के समोसे का स्वाद ऐसा चढ़ा कि ट्रेन रुकते ही यात्री सबसे पहले इसी समोसे की तलाश करने लगे.एक समोसे से रोजाना 15 हजार समोसों तक का सफरबिक्री के आंकड़ों में आए बदलाव के बारे में बात करते हुए आदित्य बताते हैं कि शुरुआत में कभी दिन भर में सिर्फ एक या दो समोसे ही बिक पाते थे. फिर धीरे-धीरे यह गिनती 100, 200 और 500 तक पहुंची. ट्रेड फेयर में देश के कोने-कोने से आए अलग-अलग व्यंजनों की खुशबू महक रही है. (ETV bharat) दिल्ली में भी समोसे का एक स्थायी आउटलेट खोला जाएगा आज आलम यह है कि निहालगढ़ में रोजाना 14,000 से 15,000 समोसे बिक जाते हैं. निहालगढ़ में अपनी मजबूत पहचान बनाने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपना दूसरा आउटलेट खोला, जहां लोगों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. अब ट्रेड फेयर में दिल्लीवालों का प्यार देखकर आदित्य काफी उत्साहित हैं. उनका मानना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, तो बहुत जल्द दिल्ली में भी निहालगढ़ के इस मशहूर समोसे का एक स्थायी आउटलेट खोला जाएगा. ट्रेड फेयर में जहां 50 रुपये की चाय, वहां 20 रुपये में समोसा