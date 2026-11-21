IITF 2026: चलती ट्रेन से ट्रेड फेयर तक पहुंचा 'निहालगढ़' के 20 रुपये वाले समोसे का जादू
दिल्ली ट्रेड फेयर में उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के पास बसे एक छोटे से कस्बे निहालगढ़ का एक स्टॉल सुर्खियों में है.
Published : November 21, 2026 at 5:48 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF 2026) में इन दिनों देश के कोने-कोने से आए अलग-अलग व्यंजनों की खुशबू महक रही है. मेले में 15-20 राज्यों के लोग अपने पारंपरिक और खास जायके लेकर पहुंचे हैं. लेकिन इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के पास बसे एक छोटे से कस्बे निहालगढ़ का एक स्टॉल लोगों के बीच जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है. वजह है यहां मिलने वाला 80 साल पुराना ऐतिहासिक समोसा.
जिस समोसे की शुरुआत कभी एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में बेचने से हुई थी, आज वह देश की राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े मंच भारत मंडपम में लोगों का दिल जीत रहा है. जहां मेले में खाने पीने की चीजें बहुत महंगी वहीं निहालगढ़ के समीन की कीमत मात्र 20 रुपये और चाय की कीमत 30 रूपये है. इतना ही समोसों को फेट फ्री बनने के लिए कॉटन सीड ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है. ईटीवी भारत ने मेले में मौजूद स्टॉक के मालिक आदित्य त्रिवेदी और जायका चख रहे लोगों से विशेष बातचीत की.
परबाबा ने शुरू किया था सफर, आज चौथी पीढ़ी संभाल रही विरासत
इस मशहूर समोसे की कमान अब परिवार की चौथी पीढ़ी के हाथ में है. स्टॉल संभाल रहे आदित्य त्रिवेदी बताते हैं कि इस काम की नींव करीब 80 साल पहले उनके परबाबा ने रखी थी. उनके बाद दादा हरि शंकर त्रिवेदी और फिर पिता रवि शंकर त्रिवेदी ने इस स्वाद की विरासत को आगे बढ़ाया. अब आदित्य इसे एक बड़े ब्रांड के तौर पर देशभर में पहचान दिलाने में जुटे हैं.
आदित्य बताते हैं, "हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार की 'वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन' (ODOC) योजना से जुड़े और इसी के जरिए हमें दिल्ली के इस बड़े मंच तक पहुंचने का मौका मिला. हमारा मकसद सिर्फ व्यापार करना नहीं, बल्कि अपने 80 साल पुराने स्वाद को एक नई पहचान देना है.
एक भी ट्रेन नहीं रुकती थी, प्लेटफॉर्म पर भाग-भाग कर बेचते थे समोसे
निहालगढ़ के इस समोसे की कहानी किसी फिल्मी सफर से कम नहीं है. आदित्य अपने बुजुर्गों के संघर्ष को याद करते हुए बताते हैं कि जब 80 साल पहले उनके परबाबा ने निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पर समोसा बेचना शुरू किया था, तब वहां का प्लेटफार्म बहुत छोटा था और एक भी ट्रेन वहां नहीं रुकती थी. उस दौर में ट्रेनें स्टेशन से धीमी रफ्तार में गुजरती थीं और परिवार के लोग चलती हुई ट्रेन के साथ दौड़-दौड़कर यात्रियों को समोसे बेचा करते थे. लेकिन कहते हैं न कि अगर स्वाद में दम हो, तो मंजिल खुद-ब-खुद मिल जाती है. जैसे-जैसे समय बीता, निहालगढ़ स्टेशन भी भव्य होता गया और वहां ट्रेनों का ठहराव भी शुरू हुआ.
लोगों की जुबान पर निहालगढ़ के समोसे का स्वाद ऐसा चढ़ा कि ट्रेन रुकते ही यात्री सबसे पहले इसी समोसे की तलाश करने लगे.एक समोसे से रोजाना 15 हजार समोसों तक का सफरबिक्री के आंकड़ों में आए बदलाव के बारे में बात करते हुए आदित्य बताते हैं कि शुरुआत में कभी दिन भर में सिर्फ एक या दो समोसे ही बिक पाते थे. फिर धीरे-धीरे यह गिनती 100, 200 और 500 तक पहुंची.
दिल्ली में भी समोसे का एक स्थायी आउटलेट खोला जाएगा
आज आलम यह है कि निहालगढ़ में रोजाना 14,000 से 15,000 समोसे बिक जाते हैं. निहालगढ़ में अपनी मजबूत पहचान बनाने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपना दूसरा आउटलेट खोला, जहां लोगों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. अब ट्रेड फेयर में दिल्लीवालों का प्यार देखकर आदित्य काफी उत्साहित हैं. उनका मानना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, तो बहुत जल्द दिल्ली में भी निहालगढ़ के इस मशहूर समोसे का एक स्थायी आउटलेट खोला जाएगा.
ट्रेड फेयर में जहां 50 रुपये की चाय, वहां 20 रुपये में समोसा
अक्सर बड़े मेलों या भारत मंडपम जैसे आयोजनों में खाने-पीने की चीजें काफी महंगी मिलती हैं. ट्रेड फेयर में भी जहां आम तौर पर एक कप चाय 50 रुपये में मिल रही है, वहीं निहालगढ़ के इस स्टॉल पर समोसा महज 20 रुपये और चाय 30 रुपये में बेची जा रही है.
इतनी कम कीमत रखने के पीछे की वजह बताते हुए आदित्य बताते हैं, "हम यहां मुनाफा कमाने नहीं, बल्कि अपना नाम बनाने और लोगों को अपना स्वाद चखाने आए हैं. हम नहीं चाहते कि किसी भी ग्राहक के बीच कीमत कोई रुकावट बने. हर कोई आए, रेट पूछे, आराम से समोसा खाए और स्वाद लेकर जाए. हमें खुशी इस बात की है कि जो भी एक बार हमारा समोसा खा रहा है, वह तारीफ किए बिना नहीं जा रहा.
सेहत से कोई समझौता नहीं: 'बदनाम' समोसे को बनाया हेल्दी
आमतौर पर समोसे का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में ज्यादा तेल, फैट, गैस और एसिडिटी जैसी बातें आती हैं. कई लोग सेहत के डर से समोसा खाने से बचते हैं. लेकिन आदित्य का दावा है कि उनका समोसा इस मामले में बिल्कुल अलग है.
वे बताते हैं, "समोसा अक्सर ज्यादा तेल और मसालों की वजह से बदनाम रहता है, लेकिन हमने इस पर खास काम किया है. हम अपने समोसे तलने के लिए कॉटन सीड ऑयल यानी बिनौले के तेल का इस्तेमाल करते हैं. बहुत कम लोग जानते हैं कि इस तेल में ट्रांस फैट बहुत देर से बनता है, कैलोरी कम होती है और विटामिन भी पाए जाते हैं. इसके अलावा, हम बाजार के मसालों के बजाय अपने घर के तैयार किए हुए खास मसाले और हींग का इस्तेमाल करते हैं. हींग का फ्लेवर मसालों की तेजी को संतुलित कर देता है, जिससे समोसा खाने के बाद न तो पेट में गैस बनती है और न ही गले में जलन होती है.
दिल्ली-एनसीआर के लोगों को भाया स्वाद, बोले- 'पहली बाइट में ही मजा आ गया
ट्रेड फेयर घूमने आ रहे दिल्ली और एनसीआर के लोग इस समोसे के दीवाने हो रहे हैं. मेले में आए ग्राहकों ने अपना अनुभव साझा करते हुए इस स्वाद और कीमत दोनों की जमकर तारीफ की. उत्तम नगर से आए मोहम्मद अरशद ने समोसे का स्वाद चखने के बाद बताते हैं कि समोसा बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, एकदम एक्सीलेंट. पूरे ट्रेड फेयर में घूमने के बाद कह सकता हूं कि इससे सस्ता और अच्छा आइटम किसी दूसरे काउंटर पर नहीं है. हर जगह 50 रुपये की चाय मिल रही है, लेकिन यहां 30 रुपये में बेहतरीन चाय और 20 रुपये में लाजवाब समोसा मिल रहा है.
इसे भी पढ़ें: IITF 2026 में मनाया गया 'दिल्ली दिवस', मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कारोबारियों के लिए किया बड़ा ऐलान
वहीं, जुबेर नाम के एक ग्राहक ने बताया कि समोसे का असली टेस्ट पहली ही बाइट में आ गया. हमें जिस तरह के स्वाद की तलाश थी, वह यहां आकर पूरी हुई. समोसे के साथ इनकी चाय भी बहुत शानदार है. मैंने दिल्ली में पहले भी कई जगह समोसे खाए हैं, एक बार पटेल नगर का समोसा बहुत पसंद आया था, लेकिन उसके बाद आज निहालगढ़ का यह समोसा खाकर दिल खुश हो गया. इसके अलावा फरीदाबाद से मेला देखने आए एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि समोसा एकदम खस्ता और बढ़िया है. इसके अंदर के मसाले बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं. और जहां तक कीमत की बात है, तो आज के समय में 20 रुपये में क्या ही मिलता है, वह भी भारत मंडपम जैसे ट्रेड फेयर में. यह वाकई बहुत बढ़िया पहल है.
कुल मिलाकर, अमेठी के एक छोटे से रेलवे स्टेशन से शुरू हुई यह स्वाद की यात्रा आज देश की राजधानी में अपनी खास जगह बना रही है. 80 साल पुराना यह देसी जायका साबित कर रहा है कि अगर स्वाद में ईमानदारी और परंपरा की मिठास हो, तो छोटे से कस्बे की पहचान भी वैश्विक मंच पर चमक सकती है.
इसे भी पढ़ें: IITF 2026: जूट का बदला अंदाज, पर्यावरण के साथ फैशन और रोजगार की नई पहचान