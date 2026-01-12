ETV Bharat / bharat

यमुना में जल्द ही ले सकेंगे 'क्रूज' सेवा का आनंद, दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने मुंबई में किया निर्माण का निरीक्षण

पर्यटन मंत्री ने कहा कि इससे दिल्ली के पर्यटन और अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा. जानें क्या-क्या होंगी सुविधाएं.

मंत्री कपिल मिश्रा ने मुंबई में क्रूज शिप का निरीक्षण किया
मंत्री कपिल मिश्रा ने मुंबई में क्रूज शिप का निरीक्षण किया (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 12, 2026 at 5:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली से गुजरने वाली यमुना नदी में क्रूज चलाने की योजना जल्द ही मूर्त रूप लेने वाली है. दरअसल, दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने सोमवार को मुंबई में दौरा कर वहां निर्माणाधीन क्रूज का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि क्रूज का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इसे दिल्ली की यमुना नदी में उतारा जाएगा. मंत्री कपिल मिश्रा ने 'एक्स' के माध्यम से जानकारी दी कि दिल्ली के लिए खास तौर पर तैयार किया जा रहा यह क्रूज मुंबई में लगभग बनकर तैयार है.

उन्होंने निर्माण स्थल पर जाकर तकनीकी बारीकियों और सुरक्षा मानकों का जायजा लिया. मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि यह क्रूज जल्द ही सड़क मार्ग से दिल्ली पहुंचेगा, जिसके बाद इसे वजीराबाद के पास बने विशेष घाट पर लॉन्च किया जाएगा. इस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन हब बनाना है. इस क्रूज सेवा की मुख्य विशेषताएं इको-फ्रेंडली तकनीक का इस्तेमाल है.

पर्यावरण को नहीं होगा नुकसान: यह क्रूज सोलर-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड तकनीक पर आधारित होगा, जिससे यमुना के पानी या पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. क्रूज सेवा मुख्य रूप से सोनिया विहार (वजीराबाद बैराज) से जगतपुर (शनि मंदिर) के बीच लगभग 6 से 8 किलोमीटर के दायरे में चलेगी. एक बार में लगभग 30-40 यात्री इस पर सवार हो सकेंगे. क्रूज के अंदर लाइव म्यूजिक, कैफेटेरिया और दिल्ली के सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी देने वाली सुविधाएं भी मौजूद रहेंगी.

पर्यटन और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा: पर्यटन मंत्री के अनुसार, यह सेवा न केवल मनोरंजन का साधन बनेगी, बल्कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी. उन्होंने कहा, "अब दिल्ली के लोगों को क्रूज का आनंद लेने के लिए गोवा या मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यमुना क्रूज दिल्ली को एक नई पहचान देगा और नदी के प्रति लोगों का जुड़ाव और सम्मान बढ़ेगा."

IWAI के साथ किया समझौता: बता दें कि, दिल्ली सरकार ने परियोजना को अमलीजामा पहनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) के साथ समझौता किया है. सोनिया विहार में दो फ्लोटिंग घाट का निर्माण पहले ही किया जा चुका है. साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए आधुनिक लाइफ जैकेट, जीपीएस और अनुभवी क्रू सदस्यों की भी तैनाती सुनिश्चित की गई है. फरवरी 2026 तक इस सेवा के विधिवत उद्घाटन की संभावना जताई जा रही है.

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

DELHI YAMUNA CRUISE SERVICE
DELHI TOURISM MINISTER KAPIL MISHRA
दिल्ली यमुना क्रूज सेवा
KAPIL MISHRA INSPECTS CRUISE SHIP
KAPIL MISHRA INSPECTED CRUISE SHIP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.