यमुना में जल्द ही ले सकेंगे 'क्रूज' सेवा का आनंद, दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने मुंबई में किया निर्माण का निरीक्षण

नई दिल्ली: दिल्ली से गुजरने वाली यमुना नदी में क्रूज चलाने की योजना जल्द ही मूर्त रूप लेने वाली है. दरअसल, दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने सोमवार को मुंबई में दौरा कर वहां निर्माणाधीन क्रूज का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि क्रूज का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इसे दिल्ली की यमुना नदी में उतारा जाएगा. मंत्री कपिल मिश्रा ने 'एक्स' के माध्यम से जानकारी दी कि दिल्ली के लिए खास तौर पर तैयार किया जा रहा यह क्रूज मुंबई में लगभग बनकर तैयार है.

उन्होंने निर्माण स्थल पर जाकर तकनीकी बारीकियों और सुरक्षा मानकों का जायजा लिया. मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि यह क्रूज जल्द ही सड़क मार्ग से दिल्ली पहुंचेगा, जिसके बाद इसे वजीराबाद के पास बने विशेष घाट पर लॉन्च किया जाएगा. इस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन हब बनाना है. इस क्रूज सेवा की मुख्य विशेषताएं इको-फ्रेंडली तकनीक का इस्तेमाल है.

पर्यावरण को नहीं होगा नुकसान: यह क्रूज सोलर-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड तकनीक पर आधारित होगा, जिससे यमुना के पानी या पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. क्रूज सेवा मुख्य रूप से सोनिया विहार (वजीराबाद बैराज) से जगतपुर (शनि मंदिर) के बीच लगभग 6 से 8 किलोमीटर के दायरे में चलेगी. एक बार में लगभग 30-40 यात्री इस पर सवार हो सकेंगे. क्रूज के अंदर लाइव म्यूजिक, कैफेटेरिया और दिल्ली के सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी देने वाली सुविधाएं भी मौजूद रहेंगी.