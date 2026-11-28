दिल्ली से बिहार के 18 रूटों पर सीधी बस सेवा शुरू, जानिए किराया, रूट और सुरक्षा के पूरे इंतजाम
दिल्ली से बिहार के 18 प्रमुख रूटों पर सीधी सरकारी बस सेवा की शुरुआत हो गई है. आइए जानते हैं बसों में क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी.
Published : November 28, 2026 at 9:26 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रहने वाले बिहार पूर्वांचल के लोगों के लिए दिल्ली से बिहार का सफर अब पहले के मुकाबले सुविधाजनक होने जा रहा है. दिल्ली व बिहार सरकार के बीच हुए समझौते के बाद दिल्ली से बिहार के विभिन्न शहरों के लिए सरकारी बस सेवा शुरू कर दी गई है. शुक्रवार को दिल्ली के कश्मीरी गेट अंतरराज्यीय बस अड्डे से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह व बिहार सरकार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. शुरुआत में पांच बसों का संचालन किया जा रहा है, जबकि आने वाले समय में दोनों राज्यों के बीच 18 रूटों पर कुल 36 बसें चलाने की योजना है.
इस बस सेवा से दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोगों को अपने घर पहुंचने के लिए एक और विकल्प मिलेगा. खास बात ये है कि बसें उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार पहुंचेंगी. ऐसे में नोएडा, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर व आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को भी इस सेवा से फायदा मिल सकता है. सरकार की योजना के तहत अलग-अलग रूटों पर नॉन एसी व एसी सीटिंग के साथ स्लीपर बसें भी संचालित की जाएंगी.
17 से 18 घंटे में दिल्ली से पटना का सफर
ईटीवी भारत ने कश्मीरी गेट बस अड्डे पर पहुंचकर शुरू हुई बस सेवा का जायजा लिया. बस के अंदर जाकर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं व सुरक्षा इंतजामों को देखा. इस दौरान दिल्ली से पटना जा रहे यात्री विक्की कुमार सिंह ने बताया कि बस का रूट नोएडा, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, कुशीनगर, गोपालगंज, पिपराकोठी, मुजफ्फरपुर व हाजीपुर होते हुए पटना के गांधी मैदान तक है. उनके मुताबिक, इस सफर में करीब 18 घंटे लगने का अनुमान है. उन्होंने बस की सुविधाओं को अच्छा बताते हुए कहा कि यह काफी आरामदायक व लग्जरी बस जैसी है. उन्होंने बताया कि ट्रेन से यात्रा करने में कई बार 15 से 26 घंटे तक लग जाते हैं. ऐसे में सरकारी बस सेवा यात्रियों के लिए एक अतिरिक्त विकल्प साबित होगी.
वहीं, दिल्ली से गोपालगंज जा रहे यात्री आदित्य ने बताया कि पहले उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए स्थानीय स्तर पर काफी परेशानी उठानी पड़ती थी. इस बस सेवा से उन्हें सीधा और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा. उन्होंने बस की व्यवस्था को अच्छा बताया.
बस में सुरक्षा के लिए खास इंतजाम
इस बस सेवा की एक प्रमुख विशेषता यात्रियों की सुरक्षा के लिए किए गए इंतजाम हैं. बस के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. यात्रियों के मोबाइल व अन्य उपकरण चार्ज करने के लिए चार्जिंग प्वाइंट दिए गए हैं. इसके अतिरिक्त पैनिक बटन, फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी एग्जिट व आपातकालीन स्थिति में शीशा तोड़कर बाहर निकलने के लिए हैमर की व्यवस्था की गई है.
बस में अधिकांश सीटों के पास इमरजेंसी हैमर उपलब्ध कराया गया है, जिससे किसी दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति में दरवाजे नहीं खुलने पर यात्री शीशा तोड़कर बाहर निकल सकें. बस के पिछले हिस्से में अलग से इमरजेंसी गेट बनाया गया है. वहीं, छत पर भी आपातकालीन निकासी की व्यवस्था है, जिससे जरूरत पड़ने पर यात्रियों को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है.
बस चालक संजीत कुमार झा ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से बस में सीसीटीवी कैमरे, फायर सिलेंडर, इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी ग्लास और हैमर की सुविधा है. प्रत्येक बस में दो चालक और एक कंडक्टर की तैनाती रहेगी. इससे लंबी दूरी की यात्रा के दौरान संचालन की जिम्मेदारी तीन कर्मचारियों के पास होगी.
18 रूटों पर चलेंगी 36 बसें
बिहार सरकार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि दिल्ली से बिहार के बीच बस संचालन के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं. दोनों राज्यों के बीच 18 रूटों पर 36 बसें चलाने की व्यवस्था की गई है. फिलहाल पांच बसों के साथ सेवा की शुरुआत की गई है. उन्होंने कहा कि दिल्ली से पटना जाने वाले मार्ग में उत्तर प्रदेश के जो शहर पड़ते हैं, वहां के लोगों को भी इस बस सेवा का लाभ मिलेगा.
किराये के बारे में उन्होंने बताया कि पटना से दिल्ली के लिए एसी सीटिंग का किराया 1,980 रुपये व एसी स्लीपर का किराया 2,919 रुपये निर्धारित किया गया है. उन्होंने कहा कि नॉन एसी बसें भी चलाई जाएंगी, जिनका किराया अपेक्षाकृत कम होगा. दोनों तरह की बसों के संचालन की योजना है. मंत्री ने सुरक्षा इंतजामों पर कहा कि बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी), कैमरे और ई-टिकटिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.
दिल्ली से बिहार के रूटों का किराया और दूरी
सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक बिहार के शहरों के लिए दूरी व अलग-अलग श्रेणियों का किराया दिया गया है. इस सूची के अनुसार दिल्ली से अररिया की दूरी 1,319 किलोमीटर है. यहां नॉन एसी सीटिंग का किराया 1,929 रुपये, नॉन एसी स्लीपर का 2,029 रुपये, एसी सीटिंग का 2,362 रुपये व एसी स्लीपर का 3,275 रुपये है.
- दिल्ली से पूर्णिया (भागलपुर मार्ग) की दूरी 1,420 किलोमीटर है. इसका किराया क्रमशः 1,917 रुपये, 2,017 रुपये, 2,347 रुपये और 3,256 रुपये है.
- दरभंगा की दूरी 1,137 किलोमीटर है, जहां नॉन एसी सीटिंग 1,592 रुपये, नॉन एसी स्लीपर 1,692 रुपये, एसी सीटिंग 1,853 रुपये व एसी स्लीपर 2,866 रुपये निर्धारित है.
- दिल्ली से गया की दूरी 1,106 किलोमीटर है. यहां चार श्रेणियों का किराया क्रमशः 1,555 रुपये, 1,655 रुपये, 1,907 रुपये और 2,784 रुपये है.
- किशनगंज के लिए 1,427 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी. इसका किराया 2,011 रुपये, 2,111 रुपये, 2,463 रुपये और 3,375 रुपये है.
- मुजफ्फरपुर की दूरी 1,071 किलोमीटर है. यहां नॉन एसी सीटिंग का किराया 1,470 रुपये, नॉन एसी स्लीपर का 1,570 रुपये, एसी सीटिंग का 1,804 रुपये व एसी स्लीपर का 2,717 रुपये है.
- दिल्ली से पटना की दूरी 1,198 किलोमीटर है. इसके लिए नॉन एसी सीटिंग का किराया 1,615 रुपये, नॉन एसी स्लीपर का 1,715 रुपये, एसी सीटिंग का 1,980 रुपये और एसी स्लीपर का 2,919 रुपये निर्धारित किया गया है.
- दिल्ली से पूर्णिया के लिए 1,367 किलोमीटर की दूरी पर चारों श्रेणियों का किराया क्रमशः 2,018 रुपये, 2,118 रुपये, 2,470 रुपये व 3,383 रुपये है.
- शिवहर की दूरी 1,118 किलोमीटर है, जहां किराया 1,559 रुपये, 1,659 रुपये, 1,913 रुपये व 2,822 रुपये है. सीतामढ़ी की दूरी 1,130 किलोमीटर है व किराया 1,579 रुपये, 1,679 रुपये, 1,937 रुपये और 2,850 रुपये है.
- सिवान के लिए 962 किलोमीटर की दूरी पर किराया 1,276 रुपये, 1,376 रुपये, 1,568 रुपये और 2,467 रुपये है.
- सुपौल की दूरी 1,285 किलोमीटर है, जहां चार श्रेणियों का किराया 1,774 रुपये, 1,874 रुपये, 2,175 रुपये व 3,114 रुपये है.
- मोतिहारी के लिए 1,071 किलोमीटर की दूरी पर किराया 1,429 रुपये, 1,529 रुपये, 1,755 रुपये व 2,694 रुपये है.
- लौकहा के लिए 1,322 किलोमीटर की दूरी पर किराया क्रमशः 1,844 रुपये, 1,944 रुपये, 2,257 रुपये और 3,176 रुपये निर्धारित किया गया है.
आने वाले समय में बढ़ेंगी बसें
फिलहाल शुरू की गई बसें एसी सीटिंग श्रेणी की हैं. सरकार की ओर से जरूरत व यात्रियों की संख्या को देखते हुए आगे स्लीपर बसें भी चलाने की योजना बताई गई है. 18 रूटों पर 36 बसों के संचालन की योजना पूरी होने के बाद दिल्ली व बिहार के बीच सरकारी परिवहन सेवा का दायरा बढ़ेगा.
दिल्ली से बिहार के बीच शुरू हुई यह बस सेवा उन यात्रियों के लिए एक नया विकल्प लेकर आई है, जिन्हें त्योहारों, पारिवारिक आयोजनों या अन्य कामों से बिहार जाना होता है. खासकर उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार जाने वाले यात्रियों को भी इससे लाभ मिलने की उम्मीद है. अब इस सेवा की वास्तविक उपयोगिता यात्रियों की संख्या, नियमित संचालन, समयबद्धता व आगे बसों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी.
ये भी पढ़ें: दिल्ली और बिहार के बीच सफर का नया अध्याय: अब साल भर दौड़ेंगी नियमित बसें, लाखों यात्रियों को बड़ी राहत