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दिल्ली से बिहार के 18 रूटों पर सीधी बस सेवा शुरू, जानिए किराया, रूट और सुरक्षा के पूरे इंतजाम

दिल्ली से सीधी सरकारी बस सेवा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रहने वाले बिहार पूर्वांचल के लोगों के लिए दिल्ली से बिहार का सफर अब पहले के मुकाबले सुविधाजनक होने जा रहा है. दिल्ली व बिहार सरकार के बीच हुए समझौते के बाद दिल्ली से बिहार के विभिन्न शहरों के लिए सरकारी बस सेवा शुरू कर दी गई है. शुक्रवार को दिल्ली के कश्मीरी गेट अंतरराज्यीय बस अड्डे से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह व बिहार सरकार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. शुरुआत में पांच बसों का संचालन किया जा रहा है, जबकि आने वाले समय में दोनों राज्यों के बीच 18 रूटों पर कुल 36 बसें चलाने की योजना है.

इस बस सेवा से दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोगों को अपने घर पहुंचने के लिए एक और विकल्प मिलेगा. खास बात ये है कि बसें उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार पहुंचेंगी. ऐसे में नोएडा, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर व आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को भी इस सेवा से फायदा मिल सकता है. सरकार की योजना के तहत अलग-अलग रूटों पर नॉन एसी व एसी सीटिंग के साथ स्लीपर बसें भी संचालित की जाएंगी.

दिल्ली से बिहार के लिए बस (ETV Bharat) 17 से 18 घंटे में दिल्ली से पटना का सफर ईटीवी भारत ने कश्मीरी गेट बस अड्डे पर पहुंचकर शुरू हुई बस सेवा का जायजा लिया. बस के अंदर जाकर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं व सुरक्षा इंतजामों को देखा. इस दौरान दिल्ली से पटना जा रहे यात्री विक्की कुमार सिंह ने बताया कि बस का रूट नोएडा, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, कुशीनगर, गोपालगंज, पिपराकोठी, मुजफ्फरपुर व हाजीपुर होते हुए पटना के गांधी मैदान तक है. उनके मुताबिक, इस सफर में करीब 18 घंटे लगने का अनुमान है. उन्होंने बस की सुविधाओं को अच्छा बताते हुए कहा कि यह काफी आरामदायक व लग्जरी बस जैसी है. उन्होंने बताया कि ट्रेन से यात्रा करने में कई बार 15 से 26 घंटे तक लग जाते हैं. ऐसे में सरकारी बस सेवा यात्रियों के लिए एक अतिरिक्त विकल्प साबित होगी. वहीं, दिल्ली से गोपालगंज जा रहे यात्री आदित्य ने बताया कि पहले उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए स्थानीय स्तर पर काफी परेशानी उठानी पड़ती थी. इस बस सेवा से उन्हें सीधा और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा. उन्होंने बस की व्यवस्था को अच्छा बताया. दिल्ली से बिहार के लिए सीधी बस सेवा शुरू (ETV Bharat) बस में सुरक्षा के लिए खास इंतजाम इस बस सेवा की एक प्रमुख विशेषता यात्रियों की सुरक्षा के लिए किए गए इंतजाम हैं. बस के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. यात्रियों के मोबाइल व अन्य उपकरण चार्ज करने के लिए चार्जिंग प्वाइंट दिए गए हैं. इसके अतिरिक्त पैनिक बटन, फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी एग्जिट व आपातकालीन स्थिति में शीशा तोड़कर बाहर निकलने के लिए हैमर की व्यवस्था की गई है. बस में अधिकांश सीटों के पास इमरजेंसी हैमर उपलब्ध कराया गया है, जिससे किसी दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति में दरवाजे नहीं खुलने पर यात्री शीशा तोड़कर बाहर निकल सकें. बस के पिछले हिस्से में अलग से इमरजेंसी गेट बनाया गया है. वहीं, छत पर भी आपातकालीन निकासी की व्यवस्था है, जिससे जरूरत पड़ने पर यात्रियों को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है. बस में सुरक्षा के लिए खास इंतजाम (ETV Bharat) बस चालक संजीत कुमार झा ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से बस में सीसीटीवी कैमरे, फायर सिलेंडर, इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी ग्लास और हैमर की सुविधा है. प्रत्येक बस में दो चालक और एक कंडक्टर की तैनाती रहेगी. इससे लंबी दूरी की यात्रा के दौरान संचालन की जिम्मेदारी तीन कर्मचारियों के पास होगी.