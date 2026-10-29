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छठ से पहले बिहार के यात्रियों के लिए राहत: दिल्ली से चलेंगी 50 से अधिक एसी लग्जरी बसें, LG से मंजूरी का इंतजार

अधिकारियों के साथ बैठक करते परिवहन मंत्री पंकज सिंह ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने आगामी छठ पर्व से पहले बिहार के लिए विशेष अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू करने की व्यापक तैयारी कर ली है. इस योजना के तहत शुरुआती चरण में दिल्ली से बिहार के विभिन्न प्रमुख शहरों के लिए 50 से अधिक एसी लग्जरी बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे हर साल त्योहार के समय ट्रेन टिकट की मारामारी से जूझने वाले यात्रियों को सुगम और आरामदायक सफर का विकल्प मिल सके.

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