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ऑस्ट्रेलिया तक गूंजी यहां बने रावण की धमक, यहीं से शुरू हुआ था 'लाइट वाले रावण' का ट्रेंड

नई दिल्ली: जब रामलीलाओं का मंचन ढलान पर होता है और विजयदशमी की आहट करीब आने लगती है, तब दिल्ली के एक खास कोने में हलचल और रौनक कई गुना बढ़ जाती है. बात हो रही है पश्चिमी दिल्ली के ऐतिहासिक और मशहूर तितारपुर गांव की. तितारपुर को भारत ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया के रावण बाजार की मंडी कहा जाए, तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी. हर साल की तरह इस बार भी तितारपुर के तंग रास्तों, पार्कों और गलियों में बड़े-बड़े, भव्य और रंग-बिरंगे रावण के पुतले आकार ले रहे हैं. खास बात यह है कि इस साल यहां बने रावण के पुतले ऑस्ट्रेलिया तक भेजे गए हैं.

तितारपुर में रावण बनाने की परंपरा की जड़ें दशकों पुरानी हैं. गांव के बुजुर्ग और अनुभवी कारीगर सुल्तान सिंह टांक बताते हैं कि इस गांव को रावण के पुतले बनाने की कला सिखाने वाले मुख्य शख्स सिकंदराबाद के छूटन लाल बाबा थे, जिन्हें पूरा गांव सम्मान से 'रावण वाले बाबा' कहता था. उन्होंने ही लोगों को रावण के पुतले बनाना सिखाया और कारीगरों को ट्रेनिंग दी. पहले तकनीक इतनी एडवांस नहीं थी. तब कागज काटकर रावण की मूंछें बनाई जाती थीं और साधारण रंगों का इस्तेमाल होता था. हमने उन्हीं से यह कला सीखी. आज वे नहीं हैं, लेकिन उनकी सिखाई कला एक विशाल वटवृक्ष बन चुकी है. जो कारीगर यहां एक साल भी काम सीख लेते हैं, वे बाद में अपनी अलग वर्कशॉप खोल लेते हैं. यहां से सीखे कारीगर दिल्ली व आसपास के राज्य में फैल चुके हैं.

कारीगर सुल्तान सिंह ने बताई रावण के पुतलों के पीछे की कहानी (ETV Bharat)

50 हजार LED लाइटों से जगमगाएगा तितारपुर का मुख्य रावण

समय के साथ-साथ तितारपुर का रावण भी हाई-टेक और आधुनिक होता चला गया. तितारपुर के मुख्य रावण को तैयार करने वाले स्थानीय नेता और समाजसेवी रोहित चौधरी बताते हैं कि वे पिछले 22 सालों से लगातार रावण का निर्माण कर रहे हैं. आज से 3-4 साल पहले हमने दिल्ली में पहली बार 'लाइट वाला रावण' बनाने का नया ट्रेंड शुरू हुआ. वो प्रयोग इतना सुपरहिट रहा कि आज जिस पार्क में हम रावण बनाते हैं, लोग उसे लाइट वाले रावण का पार्क ही कहने लगे हैं. इस बार जो रावण हम तितारपुर के लिए तैयार कर रहे हैं, वो लगभग 55 से 60 फीट ऊंचा है. इसमें बम-पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि पूरी तरह से साउंड-सिस्टम और LED लाइटों से लैस होगा. इस बार के रावण में 50,000 से भी ज्यादा LED लाइट्स और 50 हजार रुपये से अधिक वायरिंग का इस्तेमाल किया गया है. इतना ही नहीं, यह यह रावण वॉटरप्रूफ है. अगर बारिश भी आ जाए तो इसे नुकसान न पहुंचे, इसके लिए विशेष वॉटरप्रूफिंग और टेपिंग की गई है.

पर्यावरण के प्रति सजग कारीगर

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की गंभीर समस्या को देखते हुए तितारपुर के कारीगरों ने अब रावणों के भीतर जलने वाले घातक पटाखे लगाने की जगह डिजिटल साउंड और इको-फ्रेंडली तकनीकों का प्रयोग बढ़ाया है. रोहित चौधरी ने बताया कि हमारा रावण पूरी तरह बिना बम-पटाखों का होता है. जब रावण का दहन होता है, तो बैकग्राउंड में लगने वाले हाई-डेफिनिशन साउंड सिस्टम से पटाखों और कड़कने की आवाजें आती हैं. इससे लोगों को रावण दहन का पूरा रोमांच भी मिलता है और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचता.

तीतारपुर से ही शुरू हुआ 'लाइट वाले रावण' का ट्रेंड (ETV Bharat)

मेड इन तीतारपुर वाले रावण के पुतले ऑस्ट्रेलिया में

तितारपुर के रावणों का क्रेज केवल दिल्ली, हरियाणा या पंजाब तक सीमित नहीं रह गया है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी भारी डिमांड है. तितारपुर के मशहूर कारीगर विजेंदर की तारीफ करते हुए स्थानीय निवासी बताते हैं कि वे इस मार्केट के सबसे पुराने और बड़े मेकर्स में से एक हैं. इस बार विजेंदर रावण वाले ने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के विशेष ऑर्डर पर 30 से 35 फीट ऊंचे 3 विशाल रावण तैयार किए. इन पुतलों को विशेष रूप से पैक करके जहाजों के जरिए ऑस्ट्रेलिया भेजा गया. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में रहने वाले अप्रवासी भारतीय हर साल तितारपुर से रावण के पुतले मंगवाते हैं, ताकि विदेशों में भी विजयदशमी का त्योहार उसी कलेवर में मनाया जा सके.

कहां से आता है सामान और कितनी लगती है मेहनत?

एक विशालकाय रावण को खड़ा करने के पीछे महीनों की मेहनत और बारीक कारीगरी छिपी होती है. सुल्तान सिंह ने बताया कि दशहरे से कम से कम 2 महीने पहले तितारपुर में काम शुरू हो जाता है. रावण का सिर, मुकुट, हाथ, धड़, पैर और मूंछें सब अलग-अलग हिस्सों में तैयार किए जाते हैं और बाद में उन्हें एक साथ जोड़ा जाता है. वहीं रावण के ढांचे के लिए इस्तेमाल होने वाले मजबूत बांस हरियाणा के समयपुर बादली स्थित बांस के बड़े-बड़े गोदामों से खरीदे जाते हैं, जबकि क्राफ्ट पेपर और सजावटी पन्नियों के लिए कारीगर दिल्ली की त्रिलोकपुरी पेपर मंडी और पुरानी दिल्ली के बाजारों का रुख करते हैं. बारिश से बचाव के लिए विशेष प्लास्टिक शीट्स, तिरपाल और ट्रांसपेरेंट टेप का इस्तेमाल किया जाता है.