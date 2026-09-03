ETV Bharat / bharat

दिल्ली कैंट में तेज रफ्तार Thar ने Bike सवार दो लोगों को कुचला, दोनों की मौत, ड्राइवर गिरफ्तार

नई दिल्‍ली: दिल्ली कैंट इलाके में एक बार फिर तेज रफ्तार थार गाड़ी का कहर देखने को मिला है. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों लोगों की मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हादसे के बाद थार चालक मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे गाड़ी समेत पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे से जुड़े सबूत जुटाने शुरू किए. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस अब मृतकों की पहचान और उनके परिजनों को सूचना देने की कार्रवाई में जुटी है. पुलिस की जांच का अहम हिस्सा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसा किस तरह हुआ, थार की रफ्तार कितनी थी और टक्कर के वक्त बाइक किस दिशा में जा रही थी.

दक्षिण पश्चिम के डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि 2 सितंबर की शाम करीब 5 बजे दिल्ली कैंट के IOC रेड लाइट के पास सड़क हादसे की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचने पर पता चला कि एक बाइक पर सवार दो लोग हादसे का शिकार हुए हैं. दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. जांच में सामने आया कि बाइक अचानक स्लिप हो गई थी और पीछे से आ रही महिंद्रा थार ने बाइक को टक्कर मार दी. मृतक दोनों की उम्र करीब 45 से 50 साल थी और वे NDMC, लोदी रोड में नौकरी करते थे. दोनों ड्यूटी खत्म कर सेक्टर-1, द्वारका स्थित अपने घर लौट रहे थे.