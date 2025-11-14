ETV Bharat / bharat

दिल्ली आतंकी विस्फोट मामला: सुरक्षा बलों ने डॉ. उमर के घर को IED ब्लास्ट से उड़ाया

पुलवामा (जम्मू-कश्मीर): दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले के मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर उन नबी का जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में स्थित आवास को सुरक्षा एजेंसियों ने आईइीडी ब्लास्ट से ध्वस्त कर दिया है. देश में आतंकी घटनाओं पर मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है. इसी के तहत यह कार्रवाई की गई है. बता दें, सुरक्षा बलों ने पहले पूरे इलाके को घेरा फिर उसके बाद इस पूरे प्रॉसेस को नियोजित तरीके से अंजाम दिया. सोमवार 10 नवंबर 2025 को लाल किला परिसर के पास हुए विस्फोट में 12 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए.

इससे पहले गुरुवार को दिल्ली आतंकी विस्फोट की जांच में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ. एक ताजा सीसीटीवी फुटेज में डॉ. उमर उन नबी को 10 नवंबर की तड़के हरियाणा के नूह जिले में स्थित फिरोजपुर झिरका के मेवात टोल पर देखा गया था. दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, संयुक्त पुलिस आयुक्त मिलिंद डुम्ब्रे ने सीसीटीवी दृश्यों की प्रामाणिकता की पुष्टि की है. इससे पहले, सीसीटीवी फुटेज में मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी को i20 कार में बदरपुर सीमा के रास्ते राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करते हुए देखा गया, जिससे चल रही विस्फोट जांच में आरोपियों के चारों ओर जाल और कस गया है.

जानकारी के मुताबिक दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके की जांच में अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं. ब्लास्ट से जुड़ी एक और कार गुरुवार को फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पार्किंग में मिली. पुलिस के अनुसार, यह कार डॉ. शाहीन शाहिद के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसे पहले ही 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है. मास्क पहने होने के बावजूद, वीडियो में उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, जिससे उसकी पहचान पुख्ता हो गई. कार की पिछली सीट पर एक बड़ा बैग रखा हुआ दिखाई दे रहा था.