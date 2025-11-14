Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

दिल्ली आतंकी विस्फोट मामला: सुरक्षा बलों ने डॉ. उमर के घर को IED ब्लास्ट से उड़ाया

सोमवार 10 नवंबर को लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हो गई थी.

UMAR NABI HOUSE DEMOLISHED
सुरक्षा बलों ने मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर के घर को IED ब्लास्ट से उड़ाया (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 14, 2025 at 9:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पुलवामा (जम्मू-कश्मीर): दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले के मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर उन नबी का जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में स्थित आवास को सुरक्षा एजेंसियों ने आईइीडी ब्लास्ट से ध्वस्त कर दिया है. देश में आतंकी घटनाओं पर मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है. इसी के तहत यह कार्रवाई की गई है. बता दें, सुरक्षा बलों ने पहले पूरे इलाके को घेरा फिर उसके बाद इस पूरे प्रॉसेस को नियोजित तरीके से अंजाम दिया. सोमवार 10 नवंबर 2025 को लाल किला परिसर के पास हुए विस्फोट में 12 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए.

इससे पहले गुरुवार को दिल्ली आतंकी विस्फोट की जांच में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ. एक ताजा सीसीटीवी फुटेज में डॉ. उमर उन नबी को 10 नवंबर की तड़के हरियाणा के नूह जिले में स्थित फिरोजपुर झिरका के मेवात टोल पर देखा गया था. दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, संयुक्त पुलिस आयुक्त मिलिंद डुम्ब्रे ने सीसीटीवी दृश्यों की प्रामाणिकता की पुष्टि की है. इससे पहले, सीसीटीवी फुटेज में मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी को i20 कार में बदरपुर सीमा के रास्ते राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करते हुए देखा गया, जिससे चल रही विस्फोट जांच में आरोपियों के चारों ओर जाल और कस गया है.

जानकारी के मुताबिक दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके की जांच में अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं. ब्लास्ट से जुड़ी एक और कार गुरुवार को फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पार्किंग में मिली. पुलिस के अनुसार, यह कार डॉ. शाहीन शाहिद के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसे पहले ही 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है. मास्क पहने होने के बावजूद, वीडियो में उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, जिससे उसकी पहचान पुख्ता हो गई. कार की पिछली सीट पर एक बड़ा बैग रखा हुआ दिखाई दे रहा था.

यह देखा गया कि टोल टैक्स का भुगतान करते समय डॉ. उमर बार-बार सीसीटीवी कैमरे में सीधे देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस बात का एहसास है कि उन पर नजर रखी जा रही है. अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध को इस बात का एहसास था कि कई एजेंसियां ​​उनकी तलाश में हैं. अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में अपने निगरानी नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं ताकि अतिरिक्त फुटेज या गवाहों का पता लगाया जा सके जिन्होंने डॉ. उमर के वाहन को देखा हो.

UMAR NABI HOUSE DEMOLISHED
सुरक्षा बलों ने मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर के घर को IED ब्लास्ट से उड़ाया (ANI)

सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली विस्फोट मामले के आरोपियों डॉ. उमर और डॉ. मुजम्मिल की डायरियां बरामद की हैं, जिनमें 8 से 12 नवंबर की तारीखें अंकित हैं. इससे संकेत मिलता है कि इस दौरान ऐसी घटना की योजना बनाई जा रही थी. सूत्रों के अनुसार, डायरी में लगभग 25 व्यक्तियों के नाम भी थे, जिनमें से अधिकांश जम्मू-कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले थे.

पढ़ें: दिल्ली विस्फोट : आतंकी उमर नबी के दोस्त आरिफ डार के घर पहुंची ईटीवी भारत की टीम, उसकी मां बोली, 'मेरे बेटा खुदकुशी...'

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की मेंबरशिप सस्पेंड, दिल्ली धमाके से सुर्खियों में आने के बाद AIU की कार्रवाई

Delhi Lal Quila car blast: जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी बोले- आतंकवाद का कोई आधार नहीं

TAGGED:

दिल्ली आतंकी विस्फोट मामला
UMAR NABI
UMAR NABI HOUSE DEMOLISHED
RED FORT CAR BLAST
DELHI TERROR BLAST CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.