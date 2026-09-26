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मूंग और अजूकी बीन्स से मोटापा कम करने में मिल सकती है मदद, DTU की रिसर्च में मिले संकेत, फ्लेक्स-कुकीज भी तैयार

बदलती जीवनशैली और खान-पान के कारण वजन, मोटापा और हृदय से जुड़ी समस्याएं बड़ी चुनौती बन रही हैं. संवाददाता आनंद कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

मूंग और अजूकी बीन्स मोटापा कम करने में मददगार
मूंग और अजूकी बीन्स मोटापा कम करने में मददगार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 26, 2026 at 9:01 PM IST

8 Min Read
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नई दिल्ली: हमारी रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाली मूंग दाल और कम इस्तेमाल होने वाली अजूकी बीन्स को लेकर दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (डीटीयू) के शोधकर्ताओं ने एक नई रिसर्च की है. रिसर्चर डॉ. रीतु शर्मा, प्रोफेसर देवेंद्र कुमार और प्रोफेसर राजिंदर के. गुप्ता का यह शोध अंतरराष्ट्रीय जर्नल ChemistrySelect में जुलाई 2026 में प्रकाशित हुआ है.

“Novel Adzuki and Mung Bean Flakes and Cookies: Nutritional Characterization and Anti-Obesity Potential” नाम के इस अध्ययन में दोनों बीन्स के पोषण गुणों और मोटापे से जुड़े संभावित प्रभावों का लैब स्तर पर अध्ययन किया गया. साथ ही, इनसे नाश्ते के लिए फ्लेक्स और कुकीज भी तैयार की गईं. रिसर्च में सामने आया कि अजूकी और मूंग बीन्स के एक्सट्रैक्ट ने लैब टेस्ट में पैनक्रियाटिक लाइपेज नाम के एंजाइम की गतिविधि को रोकने की क्षमता दिखाई. यह एंजाइम शरीर में खाने से मिलने वाली वसा को पचाने में भूमिका निभाता है. हालांकि, यह केवल लैब में किया गया परीक्षण है. इसका मतलब यह नहीं है कि इन दालों को खाने से किसी व्यक्ति का वजन निश्चित रूप से कम होगा. इंसानों पर इसके प्रभाव को समझने के लिए आगे अध्ययन जरूरी है.

DTU की मूंग और अजूकी बीन्स पर रिसर्च (ETV Bharat)

मोटापा और हार्ट हेल्थ को ध्यान में रखकर शुरू हुई रिसर्च

रिसर्चर डॉ रीतु शर्मा ने बताया कि मोटापा और हार्ट हेल्थ से जुड़े मुद्दों पर काम केंद्रित है. भारत में बदलती जीवनशैली और खान-पान के कारण अधिक वजन, मोटापा और हृदय से जुड़ी समस्याएं बड़ी चुनौती बन रही हैं. ऐसे में यह समझने की कोशिश की कि हमारी डाइट में पहले से मौजूद दालों और अनाजों में पाए जाने वाले प्राकृतिक पोषक तत्वों और बायोएक्टिव कंपाउंड्स का स्वास्थ्य के लिहाज से किस तरह उपयोग किया जा सकता है. इसी सोच के तहत मूंग और अजूकी बीन्स को रिसर्च के लिए चुना गया.

मूंग और अजूकी बीन्स
मूंग और अजूकी बीन्स (ETV Bharat)

पहले दालों में मौजूद पोषक तत्वों की जांच

रिसर्च की शुरुआत दोनों दालों में मौजूद पोषक तत्वों और बायोएक्टिव कंपाउंड्स को समझने से हुई. इसके बाद लैब में अलग-अलग एंजाइम आधारित परीक्षण किए गए. इन परीक्षणों में यह देखने की कोशिश की गई कि दालों में मौजूद प्राकृतिक कंपाउंड्स कोलेस्ट्रॉल से संबंधित एंजाइम गतिविधियों को किस तरह प्रभावित करते हैं. रिसर्च टीम के मुताबिक, परीक्षणों में मूंग और अजूकी बीन्स के कुछ घटकों में कोलेस्ट्रॉल कम करने से जुड़ी संभावित गतिविधि दिखाई दी. इसके बाद टीम ने इन दालों को ऐसे खाद्य उत्पादों में बदलने पर काम किया, जिन्हें सामान्य डाइट में शामिल करना आसान हो.

इसका मतलब यह नहीं कि दाल खाने से कोलेस्ट्रॉल तुरंत कम होगा

यहां रिसर्च के नतीजों को सही तरीके से समझना जरूरी है. लैब में किसी कंपाउंड का संभावित प्रभाव दिखाई देना और इंसान के शरीर में उसका वास्तविक असर साबित होना दो अलग बातें हैं. डीटीयू की रिसर्च में अभी एंजाइम आधारित लैब परीक्षण किए गए हैं. इसलिए यह दावा नहीं किया जा सकता कि मूंग या अजूकी बीन्स खाने से किसी व्यक्ति का बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल निश्चित रूप से कम हो जाएगा. इसके लिए आगे इंसानों पर क्लिनिकल और डाइट आधारित अध्ययन करने होंगे. इसलिए फिलहाल इस रिसर्च को एक संभावित स्वास्थ्य लाभ की दिशा में शुरुआती वैज्ञानिक संकेत के तौर पर देखा जा सकता है.

DTU की रिसर्च टीम
DTU की रिसर्च टीम (ETV Bharat)

दाल को नाश्ते की टेबल तक पहुंचाने की कोशिश

रिसर्च टीम ने सिर्फ दालों के अंदर मौजूद कंपाउंड्स का अध्ययन नहीं किया, बल्कि यह भी सोचा कि इन्हें आम लोगों के भोजन का हिस्सा कैसे बनाया जाए. इसी उद्देश्य से मूंग और अजूकी बीन्स से फ्लेक्स तैयार किए गए. इसके अलावा इन दोनों दालों से कुकीज भी बनाई गईं. रिसर्चर डॉ रीतु शर्मा ने बताया कि इसका उद्देश्य ऐसे खाद्य उत्पाद तैयार करना है जिन्हें लोग आसानी से अपनी रोजमर्रा की डाइट में शामिल कर सकें. यानी दाल को सिर्फ पारंपरिक दाल या स्प्राउट्स के रूप में खाने के बजाय नए फूड प्रोडक्ट के तौर पर उपयोग करने की संभावना भी तलाश की गई.

प्रोफेसर राजिंदर गुप्ता ने बताया रिसर्च का उद्देश्य

प्रोफेसर राजिंदर गुप्ता ने बताया कि इस रिसर्च के पीछे मोटापा और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भोजन आधारित विकल्पों पर काम करने की सोच है. उन्होंने कहा कि डायबिटीज, अधिक वजन और हार्ट से जुड़ी समस्याएं आज बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियां हैं. ऐसे में लोगों के भोजन में मौजूद प्राकृतिक और पौष्टिक चीजों का बेहतर उपयोग किया जाना जरूरी है. प्रोफेसर रजेंद्र गुप्ता ने बताया कि रिसर्च टीम ने मूंग और अजूकी के साथ-साथ मिलेट्स पर भी काम किया है. कोशिश ऐसे खाद्य उत्पाद तैयार करने की है जिन्हें सामान्य भोजन का हिस्सा बनाया जा सके.

दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी
दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (File Photo)

प्रोफेसर देवेंद्र कुमार ने बताया फ्लेक्स और कुकीज का स्वाद

डीटीयू के केमिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर देवेंद्र कुमार ने बताया कि रिसर्च के दौरान तैयार किए गए फ्लेक्स और कुकीज को स्वाद और खाने की स्वीकार्यता के स्तर पर भी जांचा गया. विभाग के कई शिक्षकों ने इन उत्पादों को खुद खाकर देखा. रिसर्च टीम के अनुसार, इनका स्वाद अच्छा रहा और उत्पाद खाने योग्य पाए गए. टीम ने रिसर्च को सिर्फ वैज्ञानिक परीक्षण तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे ऐसे खाद्य उत्पाद में बदलने की कोशिश भी की जिसे भविष्य में आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके.

अजूकी बीन्स क्या है और इसे क्यों चुना गया

अजूकी बीन्स छोटी लाल रंग की फलियों वाली बीन्स है. इसका उपयोग एशिया के कई देशों में अलग-अलग खाद्य पदार्थों में किया जाता है. भारत में यह मूंग, मसूर या चने की तरह आम दाल नहीं है. यही वजह है कि इसके पोषण और बायोएक्टिव गुणों को समझना भी रिसर्च का एक जरूरी हिस्सा रहा. रिसर्च टीम का मानना है कि भारत में कई ऐसी दालें, अनाज और मिलेट्स हैं, जिनमें पोषण की अच्छी क्षमता हो सकती है, लेकिन उनका इस्तेमाल अभी सीमित है. इन पर वैज्ञानिक अध्ययन से भविष्य में नए खाद्य उत्पाद विकसित किए जा सकते हैं.

फूड ग्रेन
फूड ग्रेन (ETV Bharat)

फ्लेक्स और कुकीज बनाने की जरूरत क्यों पड़ी

दालें हमारे पारंपरिक भोजन का हिस्सा हैं, लेकिन हर व्यक्ति उन्हें एक ही तरीके से खाना पसंद नहीं करता. खासकर बच्चों और युवाओं के बीच नए और सुविधाजनक फूड प्रोडक्ट ज्यादा आसानी से स्वीकार किए जा सकते हैं. इसी वजह से रिसर्च टीम ने मूंग और अजूकी को फ्लेक्स और कुकीज जैसे रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की. अगर आगे के अध्ययनों में इनके पोषण और स्वास्थ्य लाभों की पुष्टि होती है, तो ऐसे उत्पाद भविष्य में रोजमर्रा की डाइट में शामिल करने के नए विकल्प दे सकते हैं.

रिसर्च में इंडस्ट्री की भी ली गई मदद

प्रोफेसर देवेंद्र कुमार ने बताया कि रिसर्च के कुछ हिस्से डीटीयू की लैब में किए गए, जबकि खाद्य उत्पाद तैयार करने से जुड़े काम में इंडस्ट्री की मदद भी ली गई. इस पूरे काम में रिसर्चर डॉ रीतु शर्मा की भूमिका रही. रिसर्च में दालों के बायोएक्टिव कंपाउंड्स की पहचान, उनके संभावित स्वास्थ्य प्रभाव और उनसे खाद्य उत्पाद तैयार करने जैसे अलग-अलग पहलुओं पर काम किया गया.

डीटीयू की इस रिसर्च का सबसे आसान मतलब यह है कि हमारी रसोई में मौजूद दालों को अब सिर्फ प्रोटीन के स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि उनके दूसरे पोषक और बायोएक्टिव गुणों के नजरिए से भी देखा जा रहा है. मूंग जैसी आसानी से उपलब्ध दाल को संतुलित आहार में शामिल किया जा सकता है. वहीं अजूकी बीन्स जैसी कम इस्तेमाल होने वाली बीन्स के पोषण गुणों पर आगे और अध्ययन की संभावना है.

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