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भारतीय सेना की 'लेगेसी गनों' को आधुनिक बनाएगा DTU, AI, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस टेक्नोलॉजी पर भी होगा शोध

रक्षा मंत्रालय की Innovations for Defence Excellence योजना के तहत दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के छात्र पहले से ही दो परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं.

भारतीय सेना की 'लेगेसी गनों' को आधुनिक बनाएगा DTU
भारतीय सेना की 'लेगेसी गनों' को आधुनिक बनाएगा DTU (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 11, 2026 at 2:19 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) अब देश की रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में जरूरी भूमिका निभाने जा रही है. विश्वविद्यालय ने भारतीय सेना के साथ एक समझौता (MoU) किया है, जिसके तहत सेना की रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) जरूरतों पर DTU के वैज्ञानिक, फैकल्टी और छात्र मिलकर काम करेंगे. इस साझेदारी के तहत पुरानी आर्टिलरी गनों (Legacy Guns) को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक तकनीक से लैस करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी और अन्य रक्षा संबंधी क्षेत्रों में शोध किया जाएगा. इसके लिए विश्वविद्यालय में डिफेंस रिसर्च टेक्नोलॉजी सेंटर भी स्थापित किया जा चुका है.

DTU के कुलपति प्रो. प्रतीक शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय और भारतीय सेना के बीच हुए एमओयू का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकों का विकास करना है. इसके तहत सेना जिन तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रही है, उनके समाधान खोजने में विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ अपनी भूमिका निभाएंगे. उन्होंने कहा कि यह साझेदारी केवल शोध तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें विश्वविद्यालय के छात्र भी शामिल होंगे. इससे छात्रों को वास्तविक रक्षा परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा और सेना को नई तकनीकों के विकास में शैक्षणिक संस्थानों का सहयोग मिलेगा.

प्रो. प्रतीक शर्मा, कुलपति, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (ETV Bharat)

लेगेसी गनों को मिलेगा नया जीवन:

कुलपति प्रो. प्रतीक शर्मा ने बताया कि भारतीय सेना के पास बड़ी संख्या में ऐसी आर्टिलरी गन हैं, जो वर्षों पहले बनाई की गई थीं और मुख्य रूप से मैकेनिकल सिस्टम पर आधारित हैं. इन हथियारों को पूरी तरह बदलना महंगा और समय लेने वाला विकल्प हो सकता है. ऐसे में DTU इन बंदूको के आधुनिकीकरण पर काम करेगा. विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ इन हथियारों में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और स्मार्ट तकनीकों को जोड़ने की संभावनाओं पर शोध कर रहे हैं. इससे गनों की सटीकता, निगरानी क्षमता और कार्यक्षमता में सुधार होगा, साथ ही उनकी उपयोग अवधि भी बढ़ाई जा सकेगी. प्रो. प्रतीक शर्मा ने बताया कि इस परियोजना में विशेष रूप से DTU के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के फैकल्टी सदस्य शामिल हैं, जो लेगेसी गनों में इलेक्ट्रॉनिक सेंसर इंटीग्रेशन पर काम कर रहे हैं.

AI, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस टेक्नोलॉजी पर भी होगा फोकस:

यह सहयोग केवल हथियारों के आधुनिकीकरण तक सीमित नहीं रहेगा. विश्वविद्यालय भारतीय सेना की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी और अन्य उभरती रक्षा तकनीकों पर भी शोध करेगा. कुलपति ने बताया कि आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि डेटा, डिजिटल नेटवर्क, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष आधारित तकनीकों से भी जुड़े हैं. ऐसे में विश्वविद्यालय इन सभी क्षेत्रों में अनुसंधान कर सेना को तकनीकी समाधान उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा.

DTU में बना डिफेंस रिसर्च टेक्नोलॉजी सेंटर:

रक्षा अनुसंधान को संस्थागत रूप देने के लिए विश्वविद्यालय ने एक डिफेंस रिसर्च टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया है. यह केंद्र भारतीय सेना की तकनीकी आवश्यकताओं का अध्ययन करेगा और सेना के साथ मिलकर नई परियोजनाओं पर काम करेगा. प्रो. प्रतीक शर्मा ने बताया कि सेंटर का उद्देश्य केवल अनुसंधान करना नहीं, बल्कि ऐसी तकनीकों का विकास करना है जो भविष्य में देश की रक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बना सकें.

छात्रों को मिलेगा रक्षा परियोजनाओं पर काम करने का मौका:

इस पहल के माध्यम से DTU के बी.टेक, एम.टेक और पीएचडी छात्र भी रक्षा परियोजनाओं का हिस्सा बनेंगे. हालांकि सुरक्षा कारणों से गोपनीय परियोजनाओं को छात्रों के साथ साझा नहीं किया जाएगा, लेकिन जिन परियोजनाओं में ऐसा प्रतिबंध नहीं होगा, उनमें छात्र अपने अकादमिक प्रोजेक्ट और रिसर्च के रूप में योगदान देंगे. इससे छात्रों को रक्षा क्षेत्र की वास्तविक चुनौतियों को समझने और उनके समाधान विकसित करने का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा. साथ ही उद्योग और रक्षा क्षेत्र की जरूरतो के अनुरूप उनका कौशल भी विकसित होगा.

शुरू हो चुका है काम, सेना के साथ लगातार हो रहा संवाद:

कुलपति ने बताया कि यह पहल केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस पर काम शुरू हो चुका है. डिफेंस रिसर्च टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जा चुका है और विश्वविद्यालय के फैकल्टी सदस्य विभिन्न विषयों पर सेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि DTU के शिक्षकों का एक दल महाराष्ट्र के देवलाली स्थित भारतीय सेना के आर्टिलरी स्कूल का दौरा भी कर चुका है. वहां सेना के अधिकारियों के साथ तकनीकी जरूरतों और संभावित परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई. आने वाले समय में सेना की ओर से और परियोजनाएं मिलने की उम्मीद है.

प्रो. शर्मा ने बताया कि रक्षा मंत्रालय की Innovations for Defence Excellence (iDEX) योजना के तहत DTU के छात्र पहले से ही दो परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं. इन दोनों परियोजनाओं के लिए छात्रों को करीब डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये की फंडिंग भी मिल चुकी है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि विश्वविद्यालय के छात्र रक्षा क्षेत्र में नवाचार करने की क्षमता रखते हैं. भविष्य में ऐसे और प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है, जिससे छात्रों को अत्याधुनिक तकनीकों पर काम करने का अवसर मिलेगा.

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