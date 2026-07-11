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भारतीय सेना की 'लेगेसी गनों' को आधुनिक बनाएगा DTU, AI, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस टेक्नोलॉजी पर भी होगा शोध

भारतीय सेना की 'लेगेसी गनों' को आधुनिक बनाएगा DTU ( Etv Bharat )