अमरावती में दिल्ली जैसा बम धमाका की धमकी, पुलिस ने किया गिरफ्तार
पुलिस कंट्रोल रूम को शुक्रवार रात एक अनजान कॉल आया जिसमें कहा गया कि अमरावती में दिल्ली जैसा बम धमाका होने वाला है.
Published : November 29, 2025 at 7:45 PM IST
अमरावती (महाराष्ट्र): दिल्ली बम धमाके की दहशत अभी पूरी तरह थमी भी नहीं थी कि महाराष्ट्र के अमरावती में शुक्रवार देर रात पुलिस की चिंता बढ़ाने वाली सूचना मिला. पुलिस कंट्रोल रूम में आए एक अनजान कॉल में दावा किया गया कि अमरावती में भी दिल्ली जैसा बड़ा विस्फोट होने वाला है.
कॉल सुनते ही सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग तेज कर दी गई, संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया और हर छोटी से छोटी सूचना की तुरंत पड़ताल शुरू हो गई.
इंदौर में आरोपी गिरफ्तार:
शुक्रवार रात पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करने वाले व्यक्ति के इंदौर आने की सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम शुक्रवार रात इंदौर के लिए रवाना हुई. अमरावती पुलिस ने शनिवार सुबह उस व्यक्ति को हिरासत में लिया. बताया गया है कि उसे रविवार सुबह अमरावती लाया जाएगा.
पहले भी दी थी धमकी:
क्राइम ब्रांच पुलिस इंस्पेक्टर संदीप चव्हाण ने कहा- "बम उड़ाने की धमकी देने वाला व्यक्ति अमरावती शहर के नंदगपेठ पुलिस स्टेशन की सीमा में रहता है. वह अपना नाम पांडुरंग बताता है और उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है. वह कई दिनों से पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर पुलिस को गालियां दे रहा था.अब उसने पुलिस को फोन करके कहा है कि वह अमरावती में बम फोड़ देगा."
पुलिस कमिश्नर को भी दी थी धमकी:
पुलिस सूत्रों के अनुसार बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके पूर्व पुलिस कमिश्नर नवीन चंद्र रेड्डी को भी धमकी दी थी. संदीप चव्हाण ने बताया कि यह आरोपी सिर्फ पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके उन्हें परेशान करने की कोशिश करता है.
