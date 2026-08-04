दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने अनाहत सिंह और लवलीना बोरगोहेन से की मुलाकात, उज्ज्वल भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं
इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी.
Published : August 4, 2026 at 7:50 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के शिक्षा एवं खेल मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को भारत की दो प्रतिष्ठित खिलाड़ियों विश्व जूनियर गर्ल्स स्क्वैश चैंपियन अनाहत सिंह और राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन से भेंट कर उनके साथ विस्तृत चर्चा की. उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने के लिए हार्दिक बधाई दी तथा उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह से मुलाकात की, जिन्होंने हाल ही में विश्व जूनियर गर्ल्स स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. अनाहत एशियाई खेलों एवं राष्ट्रमंडल खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. बैठक के दौरान अनाहत सिंह ने दिल्ली के युवाओं के बीच स्क्वैश को अधिक लोकप्रिय एवं सुलभ बनाने के संबंध में अपने सुझाव साझा किए. इस दौरान आशीष सूद ने आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार स्क्वैश के जमीनी स्तर पर विकास, आधुनिक सुविधाओं के विस्तार और युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी.
Heartiest congratulations to @Anahat_Singh13 on her record-breaking achievement in world squash.— Ashish Sood (@ashishsood_bjp) August 4, 2026
By becoming the first Indian World Junior Squash Champion, she has inspired a new generation of athletes. Wishing her many more successes as she continues to make India proud.… pic.twitter.com/HV11bb01il
मुक्केबाजी के लिए आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं पर जोर
आशीष सूद ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता एवं विश्व चैंपियन मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन से भी मुलाकात की. लवलीना ने हाल ही में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है. मूल रूप से असम की रहने वाली लवलीना अब दिल्ली में रह रही हैं. बैठक के दौरान लवलीना बोरगोहेन ने दिल्ली में मुक्केबाजी की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की इच्छा व्यक्त करते हुए आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास के लिए सरकार से सहयोग का अनुरोध किया.
Heartiest congratulations to @LovlinaBorgohai on winning the Silver Medal for India at the Commonwealth Games 2026.— Ashish Sood (@ashishsood_bjp) August 4, 2026
Her achievement reflects the strength, determination and excellence of Indian sport. Wishing her continued success and many more glorious moments as she proudly… pic.twitter.com/zABMrLn94O
इस पर आशीष सूद ने उन्हें हरसंभव सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार सक्रिय एवं पूर्व खिलाड़ियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करेगी. इन चर्चाओं के आधार पर खेल अवसंरचना के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण केंद्रों को सुदृढ़ करने तथा राजधानी में खेल संस्कृति को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे. अंत में आशीष सूद ने दोनों खिलाड़ियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे आने वाले वर्षों में भी भारत के लिए अनेक अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियां हासिल कर देश का गौरव बढ़ाती रहेंगी.
यह भी पढ़ें-
दिल्ली विधानसभा का छठा सत्र 7 अगस्त से होगा शुरू, तीन दिन चलेगी सदन की कार्यवाही
E20 के खिलाफ अब होगा बड़ा जन आंदोलन, जल्द होगी अगले चरण की घोषणा: अरविंद केजरीवाल