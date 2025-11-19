ETV Bharat / bharat

दिल्ली स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई, 100 करोड़ की ड्रग्स बरामद, चार आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा एक बड़ा ड्रग्स नेटवर्क ध्वस्त करते हुए 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की ड्रग्स बरामद की गई है.

दिल्ली में 100 करोड़ की ड्रग्स बरामद, चार आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली में 100 करोड़ की ड्रग्स बरामद, चार आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 19, 2025 at 3:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के द्वारा नए साल से पहले चलाए गए ऑपरेशन नए साल में एक बड़ा ड्रग्स नेटवर्क ध्वस्त करते हुए 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की ड्रग्स बरामद की है. कार्रवाई में दिल्ली और बेंगलुरु से कुल 4 ड्रग्स माफियाओं को गिरफ्तार किया है. स्पेशल सेल की टीम ने दिल्ली से 3 आरोपियों, जबकि एक आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है.

डीसीपी स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने बताया कि स्पेशल सेल ने अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. यह कार्रवाई दिल्ली-एनसीआर से लेकर देश के अन्य हिस्सों में फैले ड्रग रैकेट पर बड़ा प्रहार है.

100 करोड़ की ड्रग्स बरामद, चार आरोपी गिरफ्तार
उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी लंबे समय से तस्करी में शामिल थे और अवैध रूप से भारत में रह रहे थे, जिन पर विदेशी अधिनियम और अन्य धाराओं में कार्रवाई की जा रही है. हम इस पूरे नेटवर्क के शेष सदस्यों की पहचान कर उन्हें भी कानून के दायरे में लाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं.

उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि इन आरोपियों ने दिल्ली में ही एक मोबाइल ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी, जहां सिंथेटिक ड्रग्स तैयार की जा रही थी. इस फैक्ट्री का स्पेशल सेल ने भंडाफोड़ कर उपकरण, केमिकल्स और तैयार माल की बड़ी खेप जब्त की है.

फिलहाल, दिल्ली पुलिस को प्रारंभिक जांच में इस नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से जुड़े होने के संकेत मिले हैं. टीम अब विदेशों से आने वाली सप्लाई चैन और डिजिटल माध्यम से होने वाले लेनदेन की भी पड़ताल कर रही है.

पुलिस के अनुसार, बरामद ड्रग्स की खेप अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहद महंगी है और इसका नेटवर्क विदेशी सप्लायरों से भी जुड़ा हुआ लगता है. स्पेशल सेल की टीम अब ड्रग्स के इंटरनेशनल कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही है. मोबाइल फैक्ट्री मिलने के बाद यह भी संभावना जताई जा रही है कि गिरोह बड़े स्तर पर देश के कई शहरों में नशे की सप्लाई कर रहा था.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DELHI SPECIAL CELL
DRUGS SYNDICATES IN DELHI NCR
DELHI POLICE CAMPAIGN AGAINST DRUGS
100 CRORE WORTH DRUGS RECOVERED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: एक क्लिक में जानिए उमरा और हज में क्या है अंतर, दोनों में क्या है जरूरी और कितना लगता है समय

इस खूबसूरत हीरोइन ने निभाया था शेख हसीना का किरदार, हत्या के मामले से जुड़ा है इनका नाम

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में न्यू इनोवेशन, प्लास्टिक का विकल्प तैयार, इको फ्रेंडली होगा

जानिए किन 3 भारतीय खिलाड़ियों ने वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हासिल किया प्लेयर ऑफ द मैच, प्रदर्शन पर डालें नजर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.