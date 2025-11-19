ETV Bharat / bharat

दिल्ली स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई, 100 करोड़ की ड्रग्स बरामद, चार आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के द्वारा नए साल से पहले चलाए गए ऑपरेशन नए साल में एक बड़ा ड्रग्स नेटवर्क ध्वस्त करते हुए 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की ड्रग्स बरामद की है. कार्रवाई में दिल्ली और बेंगलुरु से कुल 4 ड्रग्स माफियाओं को गिरफ्तार किया है. स्पेशल सेल की टीम ने दिल्ली से 3 आरोपियों, जबकि एक आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है.

डीसीपी स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने बताया कि स्पेशल सेल ने अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. यह कार्रवाई दिल्ली-एनसीआर से लेकर देश के अन्य हिस्सों में फैले ड्रग रैकेट पर बड़ा प्रहार है.



100 करोड़ की ड्रग्स बरामद, चार आरोपी गिरफ्तार

उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी लंबे समय से तस्करी में शामिल थे और अवैध रूप से भारत में रह रहे थे, जिन पर विदेशी अधिनियम और अन्य धाराओं में कार्रवाई की जा रही है. हम इस पूरे नेटवर्क के शेष सदस्यों की पहचान कर उन्हें भी कानून के दायरे में लाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं.

उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि इन आरोपियों ने दिल्ली में ही एक मोबाइल ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी, जहां सिंथेटिक ड्रग्स तैयार की जा रही थी. इस फैक्ट्री का स्पेशल सेल ने भंडाफोड़ कर उपकरण, केमिकल्स और तैयार माल की बड़ी खेप जब्त की है.