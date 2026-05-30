ETV Bharat / bharat

राजधानी को दहलाने की साजिश नाकाम, पाक-ISI के इशारे पर काम कर रहे 9 संदिग्ध गिरफ्तार

संदिग्धों पर दिल्ली के महत्वपूर्ण सरकारी और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का गंभीर आरोप है.

ETV BHARAT
दिल्ली स्पेशल सेल की बड़ी कामयाबी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 30, 2026 at 2:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी को दहलाने की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है. स्पेशल सेल ने एक विशेष अभियान के तहत नौ ऐसे संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क के इशारे पर काम कर रहे थे.

अवैध हथियार और विस्फोटक बरामद

गिरफ्तार किए गए इन संदिग्धों के पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की है. पुलिस के मुताबिक, ये संदिग्ध लंबे समय से दिल्ली के प्रमुख ठिकानों की रेकी कर रहे थे और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की फिराक में थे. जांच में यह भी सामने आया है कि इन लोगों को सीमा पार से निर्देश मिल रहे थे और वे स्थानीय स्तर पर आतंक फैलाने के लिए एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे.

किस-किस से संपर्क में थे संदिग्ध, जानने की कोशिश कर रही पुलिस

सुरक्षा एजेंसियों को मिली पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर स्पेशल सेल की टीम ने जाल बिछाया और इन नौ लोगों को धर दबोचा. पकड़े गए संदिग्धों से की जा रही पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके निशाने पर कौन-कौन से वीवीआईपी इलाके या सरकारी भवन थे और दिल्ली में ये और कितने लोगों के संपर्क में थे.

दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस (ETV BHARAT)
इस पूरे मामले की आधिकारिक जानकारी देने के लिए स्पेशल पुलिस कमिश्नर (स्पेशल सेल) ने आज शाम पुलिस मुख्यालय (PHQ) के मीडिया सेंटर में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता बुलाई है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस इस ऑपरेशन से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा करेगी, जिसमें यह भी बताया जा सकता है कि पकड़े गए संदिग्धों का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड क्या है और वे कब से इस नेटवर्क के जरिए काम कर रहे थे.

राजधानी में बढ़ाई गई सुरक्षा

इस गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के तमाम संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. राजधानी में किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपने सुरक्षा तंत्र को और अधिक सतर्क कर दिया है. खुफिया एजेंसियों ने भी दिल्ली-एनसीआर में चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके। इस बड़ी कामयाबी ने सुरक्षाबलों की तत्परता को एक बार फिर साबित कर दिया है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में 'ऑपरेशन शस्त्र' से अपराधियों पर शिकंजा, 21 गिरफ्तार

ये भी पढ़ें- अपराध के 4 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार, 10 दिन में कोर्ट से सजा; दिल्ली पुलिस की तेजतर्रार कार्रवाई

TAGGED:

DELHI POLICE
दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी
9 SUSPECTS BEHEST OF PAK ISI
DELHI SPECIAL CELL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.