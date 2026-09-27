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दिल्ली थप्पड़ कांड: मंत्री प्रवेश वर्मा ने वीडियो जारी कर कहा- 'मेरे परिवार को गाली दी', आप विधायक पर लगाया ये आरोप

मंत्री प्रवेश वर्मा ने मामले में सोशल मीडिया में वीडियो जारी किया है. इसमें उन्होंने सफाई देने के साथ विधायक पर आरोप भी लगाए.

प्रवेश वर्मा ने जारी किया वीडियो
प्रवेश वर्मा ने जारी किया वीडियो (Social Media)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 27, 2026 at 9:59 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के तिलक नगर इलाके में रविवार को एक निर्माणाधीन सड़क के निरीक्षण के दौरान मंत्री प्रवेश वर्मा और स्थानीय विधायक जरनैल सिंह के बीच तीखी नोंकझोंक हुई. इस दौरान वहां मौजूद विधायक के पीए को थप्पड़ मारे जाने का मामला सामने आया जिससे बवाल खड़ा हो गया. इसके बाद जहां आम आदमी पार्टी के खेमे से मंत्री प्रवेश वर्मा पर हमला बोले जाने के साथ उनपर कार्रवाई की मांग तेज हो गई, वहीं मामले पर मंत्री ने वीडियो जारी कर सफाई दी. उधर, मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से घटना की निंदा की गई, जिसपर प्रवेश वर्मा ने कहा, आप इससे दूर रहें.

मंत्री प्रवेश वर्मा ने वीडियो जारी कर कहा, 'एक वीडियो जो आज चल रहा है आम आदमी पार्टी वाले चला रहे हैं उसके पीछे की सच्चाई जान लीजिए. विकासपुरी रिंग रोड पर रोड बनाने का काम चल रहा है. वहां के विधायक जरनैल सिंह द्वारा पीडबल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को की हमको कॉनट्रैक्टर्स से मिलाइए और उनसे कमीशन दिलवाइए, ये वो काफी दिन से उनको बोल रहे थे. हमारे इंजीनियर ने उनके खिलाफ कंप्लेंट दी गई है, उनके ऊपर एफआईआर करा रहे हैं और इसी के चलते जब उनको कोई कमीशन नहीं मिली जरनैल सिंह को, तो वो जैसे ही रात को रोड डलती थी वो सुबह जाके उसको उखाड़ने का काम करके और ये पूरा करप्शन हो रहा है, इसकी वीडियो बना के डाल रहे थे.'

उन्होंने कहा, 'आज जब मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने इंजीनियर्स से कहा कि मैं सारे काम देखना चाहता हूं. मैं वहां रुका और मैंने काम को देखा कि काम बहुत अच्छे से चल रहा है. वहां के लोगों ने बताया कि 15 साल तक ये सड़क नहीं बनी. 15 साल बाद रोड बनाया जा रहा है. शायद इस बात से आम आदमी पार्टी दुखी है कि दिल्ली में सारी सड़कें बनाई जा रही है. मैंने खुद विधायक जरनैल सिंह को तीन बार फोन किया. मैंने उनका 45 मिनट तक वेट किया. हमारे वहां के कार्यकर्ता को वहां नहीं बुलाया. जब वहां जरनैल सिंह पहुंचे तो अपने कार्यकर्ताओं को सूचना देकर आए थे. जब वे आए तो उन्होंने आते ही बद्तमीजी शुरू कर दी. उनके कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया. अगर कोई सरकारी कार्यों में बाधा डालेगा और सरकारी संपंत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, हमारे अधिकारियों से कोई आम आदमी पार्टी का विधायक कमीशन मांगेगा तो यह हमसे बर्दाश्त नहीं होगा.'

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