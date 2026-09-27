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दिल्ली थप्पड़ कांड: मंत्री प्रवेश वर्मा ने वीडियो जारी कर कहा- 'मेरे परिवार को गाली दी', आप विधायक पर लगाया ये आरोप

प्रवेश वर्मा ने जारी किया वीडियो ( Social Media )

नई दिल्ली: दिल्ली के तिलक नगर इलाके में रविवार को एक निर्माणाधीन सड़क के निरीक्षण के दौरान मंत्री प्रवेश वर्मा और स्थानीय विधायक जरनैल सिंह के बीच तीखी नोंकझोंक हुई. इस दौरान वहां मौजूद विधायक के पीए को थप्पड़ मारे जाने का मामला सामने आया जिससे बवाल खड़ा हो गया. इसके बाद जहां आम आदमी पार्टी के खेमे से मंत्री प्रवेश वर्मा पर हमला बोले जाने के साथ उनपर कार्रवाई की मांग तेज हो गई, वहीं मामले पर मंत्री ने वीडियो जारी कर सफाई दी. उधर, मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से घटना की निंदा की गई, जिसपर प्रवेश वर्मा ने कहा, आप इससे दूर रहें.