दिल्ली थप्पड़ कांड: पीड़ित ने बताया पूरा घटनाक्रम, लोगों ने कहा- रोड को खराब बताएं तो हमलोगों को मारेगी सरकार?
दिल्ली में थप्पड़ कांड को लेकर रविवार को सरगर्मी देखने को मिली. ईटीवी भारत ने पीड़ित व स्थानीय लोगों की नब्ज टटोली. पढ़ें पूरी खबर..
Published : September 27, 2026 at 9:37 PM IST
नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर केशोपुर मंडी से जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर तक बनी सड़क के निर्माण को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच राजनीतिक घमासान तेज हो गया है. करीब 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आप विधायक जरनैल सिंह ने शनिवार को वीडियो जारी किया था. इसके बाद रविवार को मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी (PWD) मंत्री प्रवेश वर्मा और आप विधायक के समर्थकों के बीच तीखी बहस हो गई. आरोप है कि इस दौरान मंत्री ने आप विधायक के पीए साहिब सिंह को थप्पड़ मारा, उनका मोबाइल फोन जमीन पर पटक कर तोड़ दिया.
आप विधायक जरनैल सिंह का आरोप है कि केशोपुर मंडी से जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर तक की सड़क लगभग 23 करोड़ 69 लाख रुपये की लागत से बनाई गई है. विधायक का दावा है कि यह सड़क महज 2-3 दिनों में रातों-रात बना दी गई और इसमें मानकों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया. करीब 24 करोड़ के इस टेंडर में केवल 2 से 4 करोड़ रुपये का ही काम हुआ है और बाकी पैसे का घोटाला किया गया है. विधायक जरनैल सिंह ने खुद सड़क की परत को उखाड़कर सबूत मीडिया के सामने पेश किया.
पीड़ित ने लगाए आरोप: वहीं 22 वर्षीय पीड़ित साहिब सिंह ने बताया कि वह पिछले चार वर्षों से विधायक जरनैल सिंह के साथ काम कर रहे हैं. घटना के समय वह मोबाइल से पूरी स्थिति की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे. उन्होंने कहा, हमने मंत्री जी को सड़क की बदहाली का आइना दिखाया. विभाग उनका है और घोटाला सामने आते ही उन्होंने मेरा फोन छीनकर जमीन पर फेंक दिया और मुझे थप्पड़ मारा. उनके साथ आए कार्यकर्ताओं ने भी मेरे साथ मारपीट की.
एलजी से की बर्खास्त करने की अपील: तिलक नगर से विधायक जरनैल सिंह ने बताया कि मंत्री प्रवेश वर्मा का खुद उनके पास फोन आया था कि वे सड़क का निरीक्षण करना चाहते हैं. इसके बाद हमारी पूरी टीम निर्धारित जगह पर पहुंची. वहां मंत्री और बीजेपी के कार्यकर्ता कैमरे ऑन करके पहुंचे थे और पूछ रहे थे कि सड़क कहां से टूटी है. जैसे ही हम लोगों ने अपने हाथों से सड़क की परत उखाड़कर दिखाई, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैमरे बंद कर दिए, जबकी आप कार्यकर्ताओं ने रिकॉर्डिंग जारी रखी. इसपर मंत्री और उनके सहयोगियों ने आपा खो दिया और हाथापाई शुरू कर दी. विधायक जरनैल सिंह ने मौके पर मौजूद पुलिस और एसएचओ पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने आरोपी मंत्री को वहां से सुरक्षित निकलने में मदद की. उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और उपराज्यपाल (LG) से मंत्री को तुरंत बर्खास्त करने और उनके खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.
2 साल से अच्छी हालत में थी सड़क: स्थानीय निवासियों ने भी सड़क निर्माण की गुणवत्ता और रातों-रात किए गए काम पर सवाल खड़े किए. विकासपुरी के निवासी अमृतपाल ने बताया कि कल तक सड़क ठीक नहीं थी और अचानक 2 घंटे के भीतर सड़क के ऊपर एक हल्की परत बिछा दी गई. वहीं महावीर नगर के निवासी अमरजीत सिंह ने बताया कि यह सड़क पिछले 2 साल से अच्छी हालत में थी. असली जरूरत तो साथ वाली सर्विस रोड को बनाने की थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया. रातों-रात यह सड़क सिर्फ घोटाला करने के मकसद से बनाई गई है. मजबूत सड़क के लिए कम से कम 5 लेयर पड़ती हैं, जबकि यह तो पहली ही बारिश में पूरी तरह उखड़ जाएगी.
सड़क की ये दुर्दशा चिंताजनक: उनके अलावा तिलक नगर निवासी रूपल ने बताया कि जैसे घर के फर्श की खराबी छिपाने के लिए ऊपर से कालीन (कारपेट) बिछा दिया जाता है, वैसे ही इस सड़क पर घटिया परत चढ़ा दी गई है. यह हाइवे जैसी मुख्य सड़क है, इसकी ऐसी दुर्दशा होना चिंताजनक है. अगर रोड को खराब बताएं तो क्या हमलोगों को मारेगी सरकार. वहीं आप कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए. साथ ही आप नेताओं ने मंत्री के इस्तीफे और मारपीट करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग दोहराई है.
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