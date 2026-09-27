ETV Bharat / bharat

दिल्ली थप्पड़ कांड: पीड़ित ने बताया पूरा घटनाक्रम, लोगों ने कहा- रोड को खराब बताएं तो हमलोगों को मारेगी सरकार?

दिल्ली थप्पड़ कांड: पीड़ित व स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर केशोपुर मंडी से जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर तक बनी सड़क के निर्माण को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच राजनीतिक घमासान तेज हो गया है. करीब 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आप विधायक जरनैल सिंह ने शनिवार को वीडियो जारी किया था. इसके बाद रविवार को मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी (PWD) मंत्री प्रवेश वर्मा और आप विधायक के समर्थकों के बीच तीखी बहस हो गई. आरोप है कि इस दौरान मंत्री ने आप विधायक के पीए साहिब सिंह को थप्पड़ मारा, उनका मोबाइल फोन जमीन पर पटक कर तोड़ दिया.