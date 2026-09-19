ETV Bharat / bharat

केजरीवाल और उनके परिवार की बढ़ी मुश्किलें, वोटर लिस्ट संशोधन में मिला नोटिस; CM रेखा गुप्ता को लेकर भी EC ने दी सफाई

अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार और सीएम रेखा गुप्ता ( Etv Bharat )

निर्वाचन आयोग द्वारा चलाई जा रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत, नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के सदस्यों के नाम 'नो-मैपिंग' सूची में दर्ज पाए गए हैं. आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उन मतदाताओं को नोटिस दिया जाता है, जिनके गणना फॉर्म (Enumeration Form) में पिछले राज्यों की मतदाता सूचियों से जुड़ाव या मिलान से जुड़े विवरण अधूरे होते हैं या तार्किक विसंगतियां पाई जाती हैं. केजरीवाल और उनके परिवार द्वारा जमा किए गए फॉर्म में भी ऐसे आवश्यक विवरणों की कमी पाई गई, जिसके कारण नियमानुसार उन्हें यह नोटिस जारी किया गया है.

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के लिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान मुश्किलें खड़ी हो गई हैं. निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र-40 के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी कार्यालय ने केजरीवाल परिवार को आधिकारिक नोटिस जारी किया है.

दस्तावेज सत्यापन: नोटिस मिलने के बाद मतदाताओं को संबंधित ERO के समक्ष अपने जरूरी दस्तावेज और जवाब प्रस्तुत करने होंगे.

नोटिस मिलने के बाद मतदाताओं को संबंधित ERO के समक्ष अपने जरूरी दस्तावेज और जवाब प्रस्तुत करने होंगे. अंतिम तिथि: इन सभी नोटिसों के निस्तारण और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया 29 अक्टूबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी.

इन सभी नोटिसों के निस्तारण और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया 29 अक्टूबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी. फाइनल वोटर लिस्ट: सभी औपचारिकताओं और सत्यापन के बाद, केजरीवाल परिवार के इन नामों को आगामी 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित होने वाली नई दिल्ली (AC-40) की अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को नोटिस और मतदाता सूची में नाम सत्यापन पर स्पष्टीकरण जारी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही नोटिस जारी होने की खबरों के संबंध में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO), शालीमार बाग (AC-14) कार्यालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है. निर्वाचन आयोग द्वारा वर्तमान में चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान, शालीमार बाग निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का नाम गणना फॉर्म में दी गई जानकारियों के आधार पर तार्किक विसंगतियों की सूची में पाया गया था. इसके बाद चुनाव आयोग की मानक संचालन प्रक्रिया के तहत उन्हें नोटिस जारी किया गया और नियमानुसार बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की गई.

सत्यापन के बाद नाम हुआ वैध

कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों और दस्तावेजों की उचित जांच व सत्यापन के बाद उनकी प्रविष्टि को पूरी तरह वैध मान लिया गया है. 4 नवंबर 2026 को आधिकारिक तौर पर प्रकाशित होने वाली शालीमार बाग (AC-14) की अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए सुरक्षित (पार्क) कर दिया गया है.

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी प्रक्रिया बेहद पारदर्शी और समावेशी है. आयोग का मुख्य संकल्प है कि "कोई भी पात्र नागरिक छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति जुड़े नहीं". इसी उद्देश्य के तहत बूथ लेवल ऑफिसर और ERO कार्यालय द्वारा सभी तथ्यों और दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें: