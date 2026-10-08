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दिल्ली में SIR की उलझन: वीआईपी को घर बैठे राहत, तो आम मतदाता कागजों के बंडल लिए दर-दर भटकने को मजबूर

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में इन दिनों चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी (SIR) की प्रक्रिया लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को एक पेचीदा इम्तिहान में बदल चुकी है. चुनावी गहमागहमी के बीच इस प्रक्रिया पर जिस तरह से प्रशासनिक लापरवाही और दोहरे मापदंडों के आरोप लग रहे हैं, उसने आम नागरिकों की नींद उड़ा दी है. स्थिति यह है कि एक तरफ जहां लाखों वोटरों के नाम सूची से बाहर कर दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ 33 लाख से अधिक मतदाताओं को फॉर्म में मामूली और छोटी-मोटी गलतियों के नाम पर नोटिस थमा दिए गए हैं. इस व्यवस्था ने वीआईपी और आम जनता के बीच की खाई को एक बार फिर नुमाया कर दिया है.

दिल्ली में SIR के दौरान करीब 33 लाख वोटर्स को नोटिस जारी किए गए हैं. इनमें नो-मैपिंग और लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी से जुड़े मामलों का डॉक्युमेंट के आधार पर वेरिफिकेशन किया जा रहा है. बुधवार तक 13,62,162 मामलों का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है. सीईओ ऑफिस के मुताबिक, बीएलओ नोटिस वाले वोटर्स के घर जाकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं. उन्हें वेरिफिकेशन के लिए अलग से ऑफिस में सुनवाई के लिए आने की जरूरत नहीं. लेकिन ग्राउंड पर स्थिति कुछ अलग है.

इसके ठीक उलट, पुरानी दिल्ली, शाहदरा, संगम विहार या बाहरी दिल्ली की तंग गलियों में रहने वाले आम मतदाता चिलचिलाती धूप और दफ्तरों के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं. कई मामलों में तो हद तब हो गई जब आम वोटरों को नोटिस तब थमाए गए, जब उनके जवाब देने की निर्धारित समय-सीमा या तो समाप्त हो चुकी थी या फिर मुहाने पर थी. नतीजा यह है कि दिहाड़ी मजदूर, रिक्शाचालक, छोटे दुकानदार और आम नौकरीपेशा लोग अपने रोजमर्रा के काम छोड़कर बीएलओ और निर्वाचन कार्यालयों के चक्कर काटने को विवश हैं.

प्रक्रिया के नाम पर चल रहे इस प्रशासनिक खेल का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि नियमों की गाज सिर्फ आम आदमी पर ही गिरती दिख रही है. दिल्ली के पॉश इलाकों और वीआईपी बस्तियों में रहने वाले विशिष्ट लोगों, पूर्व दिग्गजों और नामचीन हस्तियों के जब नाम डेटा मिसमैच की सूची में आए, तो चुनाव आयोग और प्रशासन के नुमाइंदे खुद उनके घर या दफ्तर पहुंचे. इसमें वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, चुनाव आयुक्त एस एस संधू, बीजेपी सांसद, और अन्य नेता तक शामिल हैं, वहां बड़े आदर के साथ न केवल उनसे नोटिस का जवाब लिया गया, बल्कि उनके दस्तावेजों की औपचारिकताएं भी मौके पर ही पूरी करवा दी गईं.

भेजे गए अधिकांश नोटिस में सुनवाई की तारीख 30 सितंबर है, जबकि वोटरों को आज तक नोटिस थमाए जा रहे हैं. यह जानकारी मिलने के बाद सीईओ दिल्ली अशोक कुमार ने बुधवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, ईआरओ और एईआरओ के साथ नोटिस और क्लेम-ऑब्जेक्शन के निपटारे की प्रोग्रेस की समीक्षा की और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी एलिजिबल वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने से छूट न जाए.

'SIR तो एक समस्या की जड़'

आम वोटर रामदास कहते हैं, "SIR तो एक समस्या की जड़ है. अभी जैसे मैंने, मेरे पास जो पहला पहचान पत्र था, उसमें एड्रेस सही था, फॉर्म भरा वो भी सही था. जब मैंने अपना पहचान, नया पहचान पत्र निकाला, तो उसमें एड्रेस ही गलत था. तो उस गलत एड्रेस को लेकर मैंने बीएलओ से कांटेक्ट किया. तो बीएलओ ने कहा, "ये मेरा काम नहीं है, शाहबाद डेयरी ऑफिस जाओ." जब मैं वहां गया और कहा कि कि मेरे पहचान पत्र में एड्रेस गलत है, तो उन्होंने कहा कि साइबर कैफे जाओ, वहां फॉर्म नंबर 8 भरो. जब मैं साइबर कैफे गया, फॉर्म नंबर 8 भरा, तो फिर मैंने बीएलओ से कहा कि, मैंने फॉर्म नंबर 8 ऑनलाइन अप्लाई करवा दिया है. बीएलओ ने बोलो फिर शाहबाद डेयरी दोबारा जाओ जिससे कि वो बीएलओ को डेप्युट करेंगे. जब मैं दोबारा ऑफिस गया, तो उन्होंने कहा कि ये जो है, अपने आप भी डेप्युट करेंगे और इसमें टाइम लगेगा 10-15 दिन. तो मेरे को समझ ही नहीं आ रही, ये किस तरह से ये सिस्टम चल रहा है. 31 अक्टूबर नजदीक आ रही है और मेरा अपडेट हुआ ही नहीं है पहचान पत्र, तो मैं ऐसे ही धक्के खा रहा हूं, समझ ही नहीं आ रहा है."

सुनवाई की तारीख 30 सितंबर था, नोटिस अब मिला

वहीं दूसरे वोटर हरीश न कह कि "मेरा भी नोटिस आ गया है, मेरी वाइफ का भी नोटिस आ गया, जबकि मैंने सारे डॉक्युमेंट्स उनको बीएलओ (BLO) को प्रोवाइड करवा दिए थे. उसके बावजूद नोटिस आ गया, ड्राफ्ट लिस्ट में नाम है जबकि मेरा. बीएलओ ने हमें फोन नहीं किया कि आपका नोटिस आया हुआ है और मैंने कहा उनसे कि बीएलओ को मैंने तो डॉक्युमेंट्स सारे आपको दे ही दिए थे. तो कह रहा है नहीं, यह नोटिस तो आएगी, अब इसके जवाब देना आप और यह डॉक्युमेंट्स दोबारा लेकर जाना आप. सुनवाई की तारीख 30 सितंबर था, जबकि नोटिस अब मिला है."

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सोशल एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज कहती हैं, जब फॉर्म डिजिटल माध्यम से भरे गए और तस्वीरें व दस्तावेज सामने थे, तो सिस्टम-जनरेटेड गलतियों के नाम पर इतनी बड़ी आबादी को संदेह के घेरे में क्यों खड़ा किया गया? हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने बढ़ते विरोध और फजीहत को देखते हुए 20 दिन का विशेष समाधान प्लान और घर-घर जाकर नोटिस के निस्तारण के निर्देश दिए, लेकिन जमीनी स्तर पर यह प्रक्रिया अभी भी कागजी खानापूर्ति और लालफीताशाही में उलझी हुई है. बीएलओ दोबारा से लोगों के घर नहीं जा रहे हैं.

आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन (ETV Bharat)

आम आदमी पार्टी ने इन्हीं विसंगतियों को लेकर बुधवार को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय तक प्रदर्शन किया था. आप के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का कहना है कि लोकतंत्र में मताधिकार किसी भी नागरिक का सबसे पवित्र और संवैधानिक अधिकार है. लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिस तरह से आम जनता को प्रताड़ित होना पड़ रहा है और वीआईपी संस्कृति के तहत चुनिंदा लोगों को विशेष सहूलियतें दी जा रही हैं, वह प्रशासनिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करती है. यदि समय रहते इस व्यवस्था को पारदर्शी और सहज नहीं बनाया गया, तो बड़ी संख्या में आम मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित हो सकते हैं, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कतई शुभ संकेत नहीं है.



वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को 6 अक्टूबर तक के आधिकारिक आंकड़े

जिले का नाम नाम जुड़वाने के लिए प्राप्त आवेदन साउथ-ईस्ट 19624 ओल्ड दिल्ली 8506 नॉर्थ दिल्ली 14857 नई दिल्ली 3278 सेंट्रल दिल्ली 8659 सेंट्रल-नॉर्थ 12316 साउथ-वेस्ट 17288 आउटर-नॉर्थ 13965 नॉर्थ-वेस्ट 20900 नॉर्थ-ईस्ट 18895 ईस्ट दिल्ली 19360 साउथ दिल्ली 16561 वेस्ट दिल्ली 24522

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