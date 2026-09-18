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Delhi SIR: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हुए करीब 47 लाख वोटर, अब तक नाम जुड़वाने के लिए आए सिर्फ 68 हजार लोग

दिल्ली में SIR की प्रक्रिया जारी ( ETV Bharat )