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Delhi SIR: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हुए करीब 47 लाख वोटर, अब तक नाम जुड़वाने के लिए आए सिर्फ 68 हजार लोग

दिल्ली में SIR के बाद 16 सितंबर तक 68,043 लोगों ने ही गलत तरीके से नाम कटने का दावा किया है. क्या है मामला, पढ़ें..

दिल्ली में SIR की प्रक्रिया जारी
दिल्ली में SIR की प्रक्रिया जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 18, 2026 at 4:21 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मैदानी स्तर पर तस्वीर अभी सुस्त नजर आ रही है. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर किए गए करीब 47.5 लाख मतदाताओं की तुलना में नाम जुड़वाने के लिए आने वाले आवेदनों की रफ्तार बेहद धीमी बनी हुई है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, 31 अगस्त से 16 सितंबर तक कुल 68,043 लोगों ने ही अपने नाम गलत तरीके से कटने के दावे किए हैं. निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन नागरिकों के नाम सूची से बाहर हो गए हैं, उनके पास अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए आगामी 30 सितंबर तक का ही मौका है.

31 अगस्त से पहले आए थे 2.12 लाख फॉर्म

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के 17 सितंबर तक के आधिकारिक आंकड़ों पर गौर करें तो SIR प्रक्रिया शुरू होने से पहले यानी 31 अगस्त तक 2,12,400 फॉर्म-6 प्राप्त हो चुके थे. इसके बाद के 16 दिनों यानी 1 सितंबर से 16 सितंबर के बीच केवल 68,043 नए आवेदन ही प्राप्त हुए हैं. निर्वाचन विशेषज्ञों का मानना है कि लगभग 47.5 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटने के बावजूद शुरुआती पखवाड़े में मात्र 68 हजार आवेदन आना यह दर्शाता है कि अभी भी एक बड़ा वर्ग अपनी मतदाता सूची की स्थिति को लेकर उदासीन बना हुआ है.

43 लाख से अधिक मतदाता ASDD सूची में

रिपोर्ट के अनुसार, कुल मिलाकर लगभग 43 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम एब्सेंटी, शिफ्टेड, डुप्लीकेट और डेड (ASDD) श्रेणी या अन्य विसंगतियों के चलते प्रभावित सूची के दायरे में हैं. ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद से लोग फॉर्म-6 के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम दोबारा दर्ज कराने के लिए आवेदन कर रहे हैं. निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि यानी 30 सितंबर का इंतजार किए बिना समय रहते अपने दस्तावेजों की जांच कर लें और निर्धारित फॉर्म भरकर अपने मताधिकार को सुरक्षित करें.

जिलेवार स्थिति और आगे की प्रक्रिया

विभिन्न जिलों से मिल रहे आंकड़ों के अनुसार, पश्चिमी और उत्तर-पश्चिम दिल्ली जैसे इलाकों में कुछ हद तक आवेदन प्रक्रिया में तेजी देखी गई है, जबकि कई अन्य क्षेत्रों में नागरिकों की भागीदारी अभी भी कम है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की आगामी प्रक्रिया पूरी की जाएगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार का कहना है कि आयोग का पूरा जोर यह सुनिश्चित करने पर है कि कोई भी पात्र मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रहे, बशर्ते मतदाता तय समयसीमा के भीतर अपने दावे विधिवत प्रस्तुत करें.

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