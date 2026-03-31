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दिल्ली-शिरडी फ्लाइट में विजिबिलिटी कम, शिरडी में लैंडिंग की कोशिश नाकाम होने पर सूरत डायवर्ट

दिल्ली से शिरडी जा रही फ्लाइट में सवार यात्री उस समय घबरा गए जब विमान शिरडी में लैंड नहीं कर सका.

Delhi shirdi Flight Poor Visibility
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 31, 2026 at 9:12 AM IST

3 Min Read
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शिर्डी: दिल्ली से शिर्डी जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट का सफर सोमवार रात (30 मार्च) को काफी डराने वाला रहा. दरअसल, दिल्ली से उड़ान भरने के बाद विमान अपने तय समय, यानी रात 8:00 बजे, शिर्डी पहुँच गया लेकिन, खराब मौसम की वजह से फ्लाइट पर बुरा असर पड़ा. कम विजिबिलिटी के कारण विमान को सुरक्षित रूप से लैंड कराना संभव नहीं हो पाया.

आखिर हुआ क्या था?

इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली से शिरडी के लिए अपने तय समय पर रवाना हुई. रात 8:00 बजे शिरडी एयरपोर्ट के पास पहुँचने पर, पायलट ने विमान को लैंड कराने की कोशिश की लेकिन, खराब मौसम की वजह से यह कोशिश नाकाम रही.

Delhi shirdi Flight Poor Visibility
दिल्ली-शिरडी फ्लाइट (social media)

इसके बाद विमान को नासिक के ऊपर साथ ही छत्रपति संभाजीनगर जिले के वैजापुर और येओला इलाकों में 'होल्डिंग पैटर्न' (हवा में चक्कर लगाते रहने) में रहने का निर्देश दिया गया. इस उम्मीद में कि मौसम बेहतर हो जाएगा, विमान कुछ समय तक उस इलाके में चक्कर लगाता रहा.

लोगों में चिंता का माहौल

इस बीच विमान के काफी कम ऊँचाई पर चक्कर लगाने की वजह से स्थानीय नागरिकों में डर का माहौल बन गया. विमान से आ रही तेज आवाज और उसकी कम ऊँचाई को देखकर लोगों को शक हुआ कि शायद कुछ गंभीर गड़बड़ी हो गई है. नतीजतन, नागरिकों ने इस मामले को लेकर नासिक और छत्रपति संभाजीनगर के एयरपोर्ट प्रशासन से संपर्क किया.

इसके जवाब में प्रशासन ने स्पष्ट किया कि विमान में किसी भी तरह की कोई तकनीकी खराबी नहीं थी. खराब विजिबिलिटी (कम दिखाई देने) के कारण लैंडिंग संभव नहीं थी. इसके अलावा, नागरिकों से शांत रहने का आग्रह किया गया.

मौसम की स्थिति में कोई सुधार न होने पर काफी देर तक इंतजार करने के बाद और ईंधन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पायलट ने आखिरकार विमान को सूरत हवाई अड्डे की ओर मोड़ने का फैसला किया. इसके बाद विमान को सूरत में सुरक्षित रूप से उतारा गया, जहां उसमें ईंधन भरने का काम पूरा किया गया. फिर मौसम साफ होने के बाद विमान शिरडी पहुँचा.

Delhi shirdi Flight Poor Visibility
दिल्ली-शिरडी फ्लाइट (social media)

प्रशासन ने पुष्टि की

हवाई अड्डा प्रशासन ने पुष्टि की है कि लगभग तीन घंटे बाद जब शिरडी में मौसम की स्थिति अनुकूल हो गई तो विमान एक बार फिर सूरत से शिरडी के लिए रवाना हुआ और सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से उनके गंतव्य तक पहुँचा दिया गया.

हालांकि इस घटना के कारण यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया यह निर्णय उचित था. इस बीच शाम के समय शिरडी क्षेत्र में भारी बारिश और तेज हवा के कारण दृश्यता (visibility) काफी कम हो गई थी, जिससे विमानों की लैंडिंग प्रक्रिया में मुश्किलें पैदा हो गई.

हवाई अड्डा प्रशासन ने जनता से यह अपील भी की कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें. शिरडी हवाई अड्डा प्रशासन ने इस बात पर जोर दिया कि यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए लिया गया.

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