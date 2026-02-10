ETV Bharat / bharat

दिल्ली सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने फिर रोकी प्रो. भुल्लर की रिहाई, 24 अन्य दोषियों की अर्जी भी खारिज, 26 होंगे रिहा

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बम धमाकों के दोषी और सिख नेता देविंदर पाल सिंह भुल्लर की समय पूर्व रिहाई की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया है. दिल्ली सरकार के सेंटेंस रिव्यू बोर्ड (SRB) की 23 दिसंबर 2025 को हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद अब आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं. जिसमें भुल्लर समेत 24 दोषियों की रिहाई की अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया गया है.

23 दिसंबर की बैठक पर अब लगी मुहर

दिल्ली कारागार मुख्यालय द्वारा 6 फरवरी को जारी पत्र के अनुसार, एलजी वीके सक्सेना ने सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिशों को अपनी मंजूरी दे दी है. आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि इस बैठक में कुल 50 दोषियों के मामलों पर विचार किया गया था. इनमें से जहां 26 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया.

वहीं, भुल्लर समेत 24 अन्य को बोर्ड ने रिहाई के योग्य नहीं माना. जिन 26 कैदियों को रिहाई के आदेश दिए गए हैं, उनमें से 12 को अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन (जिस थाने में उनका मुकदमा दर्ज हुआ था) वहां के थानाध्यक्ष को प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह में रिपोर्ट करेंगे. तिहाड़ जेल में बंद एक विदेशी मूल के कैदी को रिहाई के तुरंत बाद डिपोर्ट करने को कहा गया है. रिहाई होने वाले सभी 26 कैदियों को उम्र कैद (20 साल) की सजा काट रहे थे. जिनमें से दो कैदी संजय कुमार और मोहम्मद यूनुस की सजा पूरी हो चुकी थी, बाकी कैदियों की उम्र कैद की सजा 2 से पांच साल में पूरी होने वाली थी.

लंबे समय से अस्पताल में है भुल्लर

प्रोफेसर देविंदर पाल सिंह भुल्लर दिल्ली में हुए भीषण बम धमाकों का मुख्य आरोपी रहा है और लंबे समय से जेल की सजा काट रहा है. पिछले कुछ वर्षों से उसकी मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसे अस्पताल में उपचाराधीन रखा गया है. सिख संगठनों और विभिन्न मानवाधिकार समूहों द्वारा लगातार उसकी मानवीय आधार पर रिहाई की मांग की जाती रही है. हालांकि, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और अपराध की गंभीरता को देखते हुए बोर्ड ने एक बार फिर उसकी फाइल को 'रिजेक्ट' श्रेणी में डाल दिया है.

इन कैदियों की रिहाई का भी कटा पत्ता

रिहाई की आस लगाए बैठे जिन अन्य अपराधियों के नाम खारिज सूची में शामिल हैं, उनमें पूरन सिंह उर्फ विपिन, उस्मान खान उर्फ बंटी, राजेंद्र उर्फ जिंदर, और चेतन जैसे नाम शामिल हैं. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इन सभी 24 दोषियों को उनके आदेशों की जानकारी जेल प्रशासन के माध्यम से दे दी जाए. एक तरफ जहां भुल्लर को झटका लगा है, वहीं 26 अन्य उम्रकैद के दोषियों के लिए खुशखबरी आई है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 473 के तहत उपराज्यपाल सक्सेना ने उनकी शेष सजा को माफ करने का आदेश दिया है. इनमें दलित सिंह, इरफ़ान बादशाह, और मोहित चौहान जैसे नाम प्रमुख हैं.