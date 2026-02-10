ETV Bharat / bharat

दिल्ली सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने फिर रोकी प्रो. भुल्लर की रिहाई, 24 अन्य दोषियों की अर्जी भी खारिज, 26 होंगे रिहा

दिल्ली सरकार के सेंटेंस रिव्यू बोर्ड (SRB) ने प्रोफेसर देविंदर पाल सिंह भुल्लर की माफी की अर्जी एक बार फिर खारिज कर दी.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 10, 2026 at 4:09 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बम धमाकों के दोषी और सिख नेता देविंदर पाल सिंह भुल्लर की समय पूर्व रिहाई की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया है. दिल्ली सरकार के सेंटेंस रिव्यू बोर्ड (SRB) की 23 दिसंबर 2025 को हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद अब आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं. जिसमें भुल्लर समेत 24 दोषियों की रिहाई की अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया गया है.

23 दिसंबर की बैठक पर अब लगी मुहर

दिल्ली कारागार मुख्यालय द्वारा 6 फरवरी को जारी पत्र के अनुसार, एलजी वीके सक्सेना ने सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिशों को अपनी मंजूरी दे दी है. आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि इस बैठक में कुल 50 दोषियों के मामलों पर विचार किया गया था. इनमें से जहां 26 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया.

वहीं, भुल्लर समेत 24 अन्य को बोर्ड ने रिहाई के योग्य नहीं माना. जिन 26 कैदियों को रिहाई के आदेश दिए गए हैं, उनमें से 12 को अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन (जिस थाने में उनका मुकदमा दर्ज हुआ था) वहां के थानाध्यक्ष को प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह में रिपोर्ट करेंगे. तिहाड़ जेल में बंद एक विदेशी मूल के कैदी को रिहाई के तुरंत बाद डिपोर्ट करने को कहा गया है. रिहाई होने वाले सभी 26 कैदियों को उम्र कैद (20 साल) की सजा काट रहे थे. जिनमें से दो कैदी संजय कुमार और मोहम्मद यूनुस की सजा पूरी हो चुकी थी, बाकी कैदियों की उम्र कैद की सजा 2 से पांच साल में पूरी होने वाली थी.

लंबे समय से अस्पताल में है भुल्लर

प्रोफेसर देविंदर पाल सिंह भुल्लर दिल्ली में हुए भीषण बम धमाकों का मुख्य आरोपी रहा है और लंबे समय से जेल की सजा काट रहा है. पिछले कुछ वर्षों से उसकी मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसे अस्पताल में उपचाराधीन रखा गया है. सिख संगठनों और विभिन्न मानवाधिकार समूहों द्वारा लगातार उसकी मानवीय आधार पर रिहाई की मांग की जाती रही है. हालांकि, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और अपराध की गंभीरता को देखते हुए बोर्ड ने एक बार फिर उसकी फाइल को 'रिजेक्ट' श्रेणी में डाल दिया है.

इन कैदियों की रिहाई का भी कटा पत्ता

रिहाई की आस लगाए बैठे जिन अन्य अपराधियों के नाम खारिज सूची में शामिल हैं, उनमें पूरन सिंह उर्फ विपिन, उस्मान खान उर्फ बंटी, राजेंद्र उर्फ जिंदर, और चेतन जैसे नाम शामिल हैं. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इन सभी 24 दोषियों को उनके आदेशों की जानकारी जेल प्रशासन के माध्यम से दे दी जाए. एक तरफ जहां भुल्लर को झटका लगा है, वहीं 26 अन्य उम्रकैद के दोषियों के लिए खुशखबरी आई है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 473 के तहत उपराज्यपाल सक्सेना ने उनकी शेष सजा को माफ करने का आदेश दिया है. इनमें दलित सिंह, इरफ़ान बादशाह, और मोहित चौहान जैसे नाम प्रमुख हैं.

कड़ी शर्तों के साथ होगी रिहाई

बता दें कि रिहा होने वाले कैदियों पर प्रशासन ने सख्त शर्तें लागू की हैं. तिहाड़ जेल के डिप्टी सेक्रेटरी संजीव कुमार शर्मा ने उन शर्तों के बारे में कहा कि सूची में शामिल 12 दोषियों को रिहाई के बाद एक साल तक दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी. अधिकांश दोषियों को रिहाई के एक साल बाद तक हर महीने के पहले सप्ताह में अपने स्थानीय थाने के एसएचओ के सामने हाजिरी लगानी होगी. सूची में शामिल एक विदेशी कैदी, केनेथ चिडी ओनियाघाला (नाइजीरिया), को रिहाई के तुरंत बाद उसके देश वापस भेज दिया जाएगा. जेल महानिदेशक ने सभी जेल अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि जो कैदी वर्तमान में पैरोल या फर्लो पर बाहर हैं, उन्हें पुलिस के माध्यम से वायरलेस संदेश भेजकर आदेशों की जानकारी दी जाए. इस पूरी प्रक्रिया की अनुपालन रिपोर्ट भी मुख्यालय को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.

सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की साल में कम से कम दो बार बैठक

गौरतलब है कि जेल में सजायाफ्ता कैदियों की समीक्षा के लिए सरकार के गृह विभाग द्वारा गठित सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की साल में कम से कम दो बार बैठक होती है. जो जेल में बंद कैदियों की सजा की समीक्षा पर फैसला लेते हैं. इसके अध्यक्ष दिल्ली के उपराज्यपाल अंतिम सक्षम प्राधिकारी हैं, जो बोर्ड की सिफारिशों पर अपनी मंजूरी देते हैं. दिल्ली सरकार का गृह विभाग इस पूरी प्रक्रिया का प्रबंधन करता है. इसमें उप-सचिव (गृह/जेल) शामिल होते हैं जो आदेश जारी करने और समन्वय का कार्य करते हैं. महानिदेशक (कारागार) और उप-महानिरीक्षक बोर्ड के निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं. लॉ ऑफिसर (जेल मुख्यालय) और संबंधित क्षेत्रों के पुलिस अधिकारी होते हैं. यदि मामला सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांचा गया हो, तो बोर्ड की सिफारिशों के बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय की सहमति भी आवश्यक होती है.

इन 26 कैदियों की रिहाई को मिली मंजूरी

नाम 20 साल की सजा पूरी होने की तिथि
दलीप सिंह 08.11.2028
इरफ़ान बादशाह 12.06.2028
केनेथ चिडी ओनियाघाला 05.09.2031
मोहित चौहान 08.06.2031
रोहताश 03.10.2029
संजीव महाजन 13.10.2029
मो. शाहिद 04.08.2031
सोमनाथ उर्फ पुतली 01.05.2030
सुभाष चंद्र 21.05.2029
विनोद उर्फ विनोदा 09.01.2029
बाबू लाल 09.03.2026
संजय कुमार उर्फ संजू पहले ही पूरी हो चुकी है
मो. यूनुस पहले ही पूरी हो चुकी है
अमरजीत सिंह उर्फ राजू 15.09.2031
अमित कुमार 22.11.2029
अनिल कुमार 23.01.2030
अरशद 04.09.2031
बिरजू कुमार पासवान 29.06.2030
बृजेश उर्फ बिरजू 15.12.2030
चंदगी राम 29.12.2029
दीपक रावत उर्फ दीपू 13.02.2030
धर्मेंद्र कुमार पासवान 26.07.2031
हरजीत सिंह उर्फ राजू 23.06.2031
हुमेश उर्फ बाबू 01.09.2031
परवीन उर्फ नवीन उर्फ विक्की 30.05.2031
झुंडे लाल 09.02.2031

इन 24 दोषियों की रिहाई की अर्जी खारिज: सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने देविंदर पाल सिंह भुल्लर समेत निम्नलिखित 24 दोषियों की समय पूर्व रिहाई के आवेदनों को खारिज कर दिया है.

  • दाल चंद
  • पूरन सिंह उर्फ विपिन
  • उस्मान खान उर्फ बंटी
  • देविंदर पाल सिंह भुल्लर
  • राजिंदर उर्फ जिंदर
  • चेतन
  • राहुल उर्फ बुद्ध प्रकाश
  • अजय उर्फ गदनू
  • अजय उर्फ सुंदर पाल
  • अनिल
  • कौशल सिंह
  • मेहताब
  • अनिल उर्फ राजेश
  • गरीबा
  • आशीष उर्फ काली उर्फ अमर
  • आशुतोष तिवारी उर्फ सोनू
  • दीपक कुमार गौतम
  • भान प्रताप
  • दिनेश कुमार
  • भुताना
  • हेमंत उर्फ पंडित
  • जगबीर सिंह उर्फ टोनी
  • जसवंत
  • राहुल गुप्ता

