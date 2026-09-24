स्कूलों में प्लास्टिक की बोतलों पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध! एनजीटी की सख्ती के बाद शिक्षा निदेशालय का बड़ा बयान
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने यह बयान राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के सामने एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया. संतू दास की रिपोर्ट.
Published : September 24, 2026 at 7:44 PM IST
नई दिल्लीः पर्यावरणविदों ने गुरुवार को कहा कि स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को प्लास्टिक की पानी की बोतलों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए. टिकाऊ व पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों से बनी बोतलों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए.
पर्यावरणविदों की यह टिप्पणी दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उसने कहा था कि उसने छात्रों द्वारा प्लास्टिक की पानी की बोतलों के इस्तेमाल को न तो कभी बढ़ावा दिया है और ना ही मेटल या अन्य दोबारा इस्तेमाल होने वाली बोतलों पर कोई रोक लगाई है. विभाग ने यह बयान राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के सामने एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया.
यह मामला देश की राजधानी के एक स्कूल में छात्रों द्वारा मेटल की पानी की बोतलों के इस्तेमाल पर रोक लगाने और केवल नॉन-मेटल/प्लास्टिक की बोतलों की अनुमति देने से जुड़ा था. इस साल की शुरुआत में, NGT ने एक रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लिया था, जिसमें दावा किया गया था कि माता-पिता ने एक प्राइवेट स्कूल में मेटल की पानी की बोतलों पर लगे प्रतिबंध पर आपत्ति जताई थी. इसके बाद एनजीटी ने इस मामले पर शिक्षा निदेशालय से जवाब मांगा था.
विशेष रूप से, प्लास्टिक उत्पाद इकोसिस्टम पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं. यह हमारे देश और अन्य देशों के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है, जिसके लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अंतर्गत आता है, के अनुसार भारत में हर साल लगभग 35 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की 'पीने के पानी में माइक्रोप्लास्टिक' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीने के पानी में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक को निगलने से स्वास्थ्य को कोई खतरा है या नहीं, इस बात से इतर पर्यावरण और मानव कल्याण को बचाने के लिए प्लास्टिक के प्रबंधन में सुधार करना और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना बेहद जरूरी था.
एनजीटी को सौंपे गए अपने हालिया जवाब में, शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि उसने समय-समय पर जारी विभिन्न सर्कुलर, जागरूकता कार्यक्रमों और अन्य पहलों के माध्यम से स्कूलों में प्लास्टिक की खपत को कम करने, सिंगल-यूज़ प्लास्टिक को खत्म करने और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाने को लगातार बढ़ावा दिया है.
यह हवाला देते हुए कि वह स्कूलों में प्लास्टिक की खपत को कम करने, सिंगल-यूज प्लास्टिक को खत्म करने और पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ विकल्पों को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रहा है. शिक्षा निदेशालय ने कहा कि उसके पास ऐसी कोई नीति या निर्देश नहीं है जो छात्रों को प्लास्टिक की पानी की बोतलों का उपयोग करने के लिए बाध्य करता हो.
पर्यावरणविदों के विचार
भारतीय वन सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी प्रकृति श्रीवास्तव ने स्कूलों में प्लास्टिक की पानी की बोतलों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की वकालत की है. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "स्कूलों में प्लास्टिक की पानी की बोतलों और अन्य प्लास्टिक की चीजों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए और पर्यावरण के अनुकूल अन्य विकल्पों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. इससे युवाओं में प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की आदत भी विकसित होगी, जो हमारे पर्यावरण पर दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव के साथ सामाजिक व्यवहार को बदलने में काफी मददगार साबित होगी."
प्लास्टिक प्रदूषण का हवाला देते हुए, श्रीवास्तव ने कहा, "हम सभी पॉलीथिन के दुष्प्रभावों से वाकिफ हैं. संक्षेप में कहें तो, पॉलीथिन पर्यावरण और स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाता है क्योंकि यह नॉन-बायोडिग्रेडेबल (सड़ने-गलने में असमर्थ) होता है और सैकड़ों सालों तक इकोसिस्टम में बना रहता है. फेंके गए प्लास्टिक के बैग शहरों के ड्रेनेज सिस्टम को जाम कर देते हैं, जिससे बाढ़ आती है, जबकि जमीन में दबा कचरा पौधों की जड़ों को दबा देता है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कम करता है. पॉलीथिन को जलाने से हवा में डायोक्सिन जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं, और जानवर अक्सर प्लास्टिक कचरे को खाने के बाद दम घुटने से मर जाते हैं."
उन्होंने कहा कि प्लास्टिक में मौजूद रासायनिक तत्व रिसकर भोजन में मिल जाते हैं, और माइक्रोप्लास्टिक मानव खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है, जिससे शरीर के आंतरिक अंगों को गंभीर खतरा होता है.
पर्यावरणविद् तनूजा चौहान ने जोर देकर कहा कि स्कूल और विभिन्न अन्य शैक्षणिक संस्थान ऐसी जगह होने चाहिए जहां बच्चे न केवल पाठ्यपुस्तकों से सीखें, बल्कि अपने आस-पास के तौर-तरीकों और प्रथाओं से भी सीखें.
उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्लास्टिक की बोतलों, और विशेष रूप से सिंगल-यूज (एक बार इस्तेमाल होने वाली) बोतलों के उपयोग को पूरी तरह से बंद करने के लिए एक निर्णायक कदम उठाया जाना चाहिए. वास्तव में, प्लास्टिक पर निर्भरता को खत्म करने के लिए टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों से बनी बोतलों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए."
इस बात की ओर इशारा करते हुए कि यह एक बहुत ही बुनियादी और जगजाहिर तथ्य है कि प्लास्टिक फेंकने के बाद आसानी से गायब नहीं होता है. उन्होंने कहा कि यह कई दशकों तक पर्यावरण में बना रहता है और धीरे-धीरे छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाता है. आगे चलकर माइक्रो और नैनो प्लास्टिक के रूप में हमारे प्राकृतिक संसाधनों को और अधिक प्रदूषित करते हैं.
पर्यावरणविद् ने कहा कि ये कण अंततः खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और मनुष्यों को भी जहर देने के लिए वापस लौट आते हैं. उन्होंने आगे कहा कि जहां विशेष रूप से हमारे बच्चों के स्वास्थ्य का सवाल है, हमें सुधारात्मक कदम उठाने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए.
उन्होंने कहा कि हालांकि प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल को बढ़ावा न देने के शिक्षा निदेशालय (DoE) के स्पष्टीकरण की सराहना की जानी चाहिए. लेकिन अगला तार्किक कदम सख्त और पारदर्शी होना चाहिए. सभी शैक्षणिक प्रणालियों को अपने परिसरों (कैंपस) में प्लास्टिक की पानी की बोतलों को सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, और जहां भी संभव हो, उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए. साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां साफ और सुरक्षित पीने का पानी भी उपलब्ध हो.
चौहान ने कहा, "स्कूलों और विश्वविद्यालयों के पास यह सिखाने का एक अनोखा अवसर और बड़ी जिम्मेदारी है कि वास्तव में क्या सही है, और वे जीवनभर की आदतें बदल सकते हैं. अगर हम अपने बच्चों को यह सिखाने में सफल रहे कि हमारी सुविधा हमारे इस खूबसूरत ग्रह, इसके जरूरी वन्यजीवों और आम जनता के स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं आनी चाहिए- तो हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर सकते हैं जो शायद मानव इतिहास में सबसे उदार, संवेदनशील और महान होगी."
एक अन्य पर्यावरणविद् वी.एस. वोहरा ने ईटीवी भारत को बताया, "दिल्ली के शिक्षा निदेशालय (DoE) का कहना है कि उसने न तो प्लास्टिक की बोतलों को बढ़ावा दिया है और न ही दोबारा इस्तेमाल होने वाली मेटल की बोतलों पर प्रतिबंध लगाया है. साथ ही वह स्कूलों में प्लास्टिक को कम करने के लिए सालों के प्रयासों का दावा भी कर रहा है."
वोहरा कहते हैं एनजीटी का यह मामला एक बड़े अंतर्विरोध को उजागर करता है. अगर बच्चों को प्लास्टिक प्रदूषण और माइक्रोप्लास्टिक के संभावित खतरों से बचाने के लिए स्कूलों को प्लास्टिक की बोतलों को पूरी तरह से बंद करने के लिए निर्णायक कदम उठाने चाहिए. उन्होंने दोबारा इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बोतलों को धीरे-धीरे बंद करने और टिकाऊ विकल्पों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया, जो सस्ते और आसानी से मिलने वाले हों.
अभिभावकों के विचार
देश की राजधानी के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले छात्र के अभिभावक देबाब्रत चटर्जी ने ईटीवी भारत को बताया, "हम सभी पर्यावरण पर प्लास्टिक के प्रभाव को जानते हैं. यह इंसानों के लिए भी हानिकारक है. हमें प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचना चाहिए." उन्होंने कहा कि स्कूलों को टिकाऊ सामग्रियों से बनी पानी की बोतलों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए.
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