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स्कूलों में प्लास्टिक की बोतलों पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध! एनजीटी की सख्ती के बाद शिक्षा निदेशालय का बड़ा बयान

नई दिल्लीः पर्यावरणविदों ने गुरुवार को कहा कि स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को प्लास्टिक की पानी की बोतलों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए. टिकाऊ व पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों से बनी बोतलों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए.

पर्यावरणविदों की यह टिप्पणी दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उसने कहा था कि उसने छात्रों द्वारा प्लास्टिक की पानी की बोतलों के इस्तेमाल को न तो कभी बढ़ावा दिया है और ना ही मेटल या अन्य दोबारा इस्तेमाल होने वाली बोतलों पर कोई रोक लगाई है. विभाग ने यह बयान राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के सामने एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया.

यह मामला देश की राजधानी के एक स्कूल में छात्रों द्वारा मेटल की पानी की बोतलों के इस्तेमाल पर रोक लगाने और केवल नॉन-मेटल/प्लास्टिक की बोतलों की अनुमति देने से जुड़ा था. इस साल की शुरुआत में, NGT ने एक रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लिया था, जिसमें दावा किया गया था कि माता-पिता ने एक प्राइवेट स्कूल में मेटल की पानी की बोतलों पर लगे प्रतिबंध पर आपत्ति जताई थी. इसके बाद एनजीटी ने इस मामले पर शिक्षा निदेशालय से जवाब मांगा था.

विशेष रूप से, प्लास्टिक उत्पाद इकोसिस्टम पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं. यह हमारे देश और अन्य देशों के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है, जिसके लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अंतर्गत आता है, के अनुसार भारत में हर साल लगभग 35 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की 'पीने के पानी में माइक्रोप्लास्टिक' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीने के पानी में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक को निगलने से स्वास्थ्य को कोई खतरा है या नहीं, इस बात से इतर पर्यावरण और मानव कल्याण को बचाने के लिए प्लास्टिक के प्रबंधन में सुधार करना और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना बेहद जरूरी था.

एनजीटी को सौंपे गए अपने हालिया जवाब में, शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि उसने समय-समय पर जारी विभिन्न सर्कुलर, जागरूकता कार्यक्रमों और अन्य पहलों के माध्यम से स्कूलों में प्लास्टिक की खपत को कम करने, सिंगल-यूज़ प्लास्टिक को खत्म करने और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाने को लगातार बढ़ावा दिया है.

यह हवाला देते हुए कि वह स्कूलों में प्लास्टिक की खपत को कम करने, सिंगल-यूज प्लास्टिक को खत्म करने और पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ विकल्पों को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रहा है. शिक्षा निदेशालय ने कहा कि उसके पास ऐसी कोई नीति या निर्देश नहीं है जो छात्रों को प्लास्टिक की पानी की बोतलों का उपयोग करने के लिए बाध्य करता हो.

पर्यावरणविदों के विचार

भारतीय वन सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी प्रकृति श्रीवास्तव ने स्कूलों में प्लास्टिक की पानी की बोतलों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की वकालत की है. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "स्कूलों में प्लास्टिक की पानी की बोतलों और अन्य प्लास्टिक की चीजों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए और पर्यावरण के अनुकूल अन्य विकल्पों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. इससे युवाओं में प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की आदत भी विकसित होगी, जो हमारे पर्यावरण पर दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव के साथ सामाजिक व्यवहार को बदलने में काफी मददगार साबित होगी."

प्लास्टिक प्रदूषण का हवाला देते हुए, श्रीवास्तव ने कहा, "हम सभी पॉलीथिन के दुष्प्रभावों से वाकिफ हैं. संक्षेप में कहें तो, पॉलीथिन पर्यावरण और स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाता है क्योंकि यह नॉन-बायोडिग्रेडेबल (सड़ने-गलने में असमर्थ) होता है और सैकड़ों सालों तक इकोसिस्टम में बना रहता है. फेंके गए प्लास्टिक के बैग शहरों के ड्रेनेज सिस्टम को जाम कर देते हैं, जिससे बाढ़ आती है, जबकि जमीन में दबा कचरा पौधों की जड़ों को दबा देता है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कम करता है. पॉलीथिन को जलाने से हवा में डायोक्सिन जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं, और जानवर अक्सर प्लास्टिक कचरे को खाने के बाद दम घुटने से मर जाते हैं."

उन्होंने कहा कि प्लास्टिक में मौजूद रासायनिक तत्व रिसकर भोजन में मिल जाते हैं, और माइक्रोप्लास्टिक मानव खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है, जिससे शरीर के आंतरिक अंगों को गंभीर खतरा होता है.