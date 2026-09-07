काश! एक दिन और रुक जाता बेटा तो.. दिल्ली बिल्डिंग हादसे में देवास के स्टूडेंट की मौत
दिल्ली में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरने से हुए हादसे में देवास के छात्र की मौत. वह दिल्ली के आत्माराम कॉलेज से बीकॉम कर रहा था. पढ़ाई की खातिर बहन की दो दिन और रुकने की ख्वाहिश पूरी नहीं की. अब कभी वापस नहीं आएगा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 2:07 PM IST|
Updated : September 7, 2026 at 2:24 PM IST
देवास : "काश, मेरा अर्पित अपनी बहन की बात मानकर एक दिन और रुक जाता तो ये जिंदगी भर का दर्द नहीं मिलता. रक्षाबंधन मनाकर एक दिन पहले ही वह दिल्ली रवाना हुआ था. हमने उसे ट्रेन में बैठाया. रविवार दोपहर 12 बजे वीडियो कॉलिंग से बात हुई. दो बजे मैंने उसे फिर फोन लगाया, उसने रिसीव नहीं किया. मुझे लगा कि वह रातभर ट्रैवल करके दिल्ली पहुंचा है. थककर सो गया होगा." ये कहते-कहते अर्पित की मां बार-बार बेसुध हो जाती है.
रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करवाने वाली बहन के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे. वहीं, मोहल्ले के लोगों के साथ ही रिश्तेदारों का कहना है कि अगर किसी प्रकार अर्पित 7 घंटे ही लेट हो जाता तो हादसे में जान नहीं जाती लेकिन होनी को कौन टाल सकता है.
हादसे से 6 घंटे पहले ही पीजी पहुंचा अर्पित
रविवार दोपहर दिल्ली के सत्य निकेतन में 5 मंजिला इमारत ढहने से देवास के होनहार छात्र अर्पित जाज की भी मौत हो गई. अर्पित (20) अपने परिवार के साथ देवास के कैलादेवी क्षेत्र के पास स्थित जय बजरंग नगर का रहने वाला था. वह दिल्ली में बीकॉम सेकंड ईयर का स्टूडेंट था. अर्पित रक्षाबंधन मनाने के लिए घर आया था और 6 सितंबर को ही सुबह वापस दिल्ली वापस पहुंचा था.
अर्पित के पिता भूपेंद्र जाज देवास में ट्रैवल एजेंसी का काम करते हैं. जैसे ही हादसे की जानकारी मिली तो वह दिल्ली रवाना हो गए. घटनास्थल पर सोमवार सुबह सर्चिंग के दौरान अर्पित की डेडबॉडी मिलने की पुष्टि हुई है.
पिछले साल ही पीजी में शिफ्ट हुआ अर्पित
पीड़ित परिजनों के अनुसार अर्पित जाज दिल्ली के आत्माराम कॉलेज से बीकॉम कर रहा था. वह सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था. अर्पित के पिता भूपेंद्र जाज ने पिछले साल ही उसे दिल्ली के सत्य निकेतन स्थित पीजी में रहने की व्यवस्था की थी. देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह का कहना है "उनकी अर्पित के परिवार से बात हुई है. डेडबॉडी का दिल्ली में ही पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है. इसके बाद इसे देवास लाया जाएगा."
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अर्पित के माता-पिता दिल्ली रवाना
वहीं, पीड़ित रिश्तेदारों ने बताया कि अर्पित के माता-पिता दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. अर्पित देवास से रविवार सुबह 7 बजे ही दिल्ली पहुंचा था और दोपहर में हादसा हो गया. दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार दोपहर करीब डेढ़ बजे हॉस्टल डेज नाम की इमारत अचानक धराशाई हो गई. बताया जा रहा है कि इसके बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था. इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की सूचना है. बिल्डिंग के मलबे में अभी भी सर्चिंग जारी है.