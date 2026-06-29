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राऊज एवेन्यू कोर्ट: नीट पेपर लीक के दस आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ी

NEET-UG 2026 परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार 10 आरोपियों को वीडियो क्रॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया.

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 29, 2026 at 2:04 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने NEET पेपर लीक के दस आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है. आज इन आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद इन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया.

कोर्ट ने 15 जून को इन आरोपियों की न्यायिक हिरासत आज तक के लिए बढ़ा दी थी. 15 जून को ही कोर्ट ने इस मामले के तीन आरोपियों से न्यायिक हिरासत में सीबीआई को पूछताछ करने की अनुमति दी थी.

कोर्ट ने मनीष वाघमारे, धनंजय लोखंडे और शुभम खैरनार से 17 जून से 19 जून के बीच में तीनों आरोपियों से एक घंटे के लिए पूछताछ की इजाजत दी थी. कोर्ट ने जिन आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया है उनमें मनीष वाघमारे, धनंजय लोखंडे , शुभम खैरनार, मांगीवाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, डॉ. मनोज शिरुरे, तेजस हर्षद कुमार, यश यादव और मनीषा संजय हवलदार शामिल हैं. इस मामले में 12 मई को एक सरकारी अधिकारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी.

सीबीआई ने भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की थी. 3 मई को हुई नीट की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था और 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी. केंद्र सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. नीट पेपर लीक घोटाला मामले में अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं.

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