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रेसलर सागर धनखड़ की हत्या के सह-आरोपी सुभाष को एक हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ( Concept Image )

नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने रेसलर सागर धनखड़ की हत्या मामले के सह आरोपी सुभाष को कई बीमारियों के लिए इलाज के लिए एक हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है. एडिशनल सेशंस जज ऋचा मनचंदा ने ये आदेश दिया. कोर्ट ने सुभाष को 30 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम के दो जमानतियों के आधार पर जमानत देने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान सुभाष की ओर से पेस वकील रामबीर सिंह ने कहा कि इसके पहले भी कोर्ट 25 अप्रैल, 2026 से लेकर 1 मई 2026 तक स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी. उन्होंने कहा कि सुभाष को अभी भी कमर के निचले हिस्से और दाहिने कंधे में दर्द रहता है, जिसका इलाज जरुरी है.