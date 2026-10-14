रेसलर सागर धनखड़ की हत्या के सह-आरोपी सुभाष को एक हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सागर धनखड़ हत्याकांड के सह-आरोपी सुभाष को एक हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है.
Published : October 14, 2026 at 8:43 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने रेसलर सागर धनखड़ की हत्या मामले के सह आरोपी सुभाष को कई बीमारियों के लिए इलाज के लिए एक हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है. एडिशनल सेशंस जज ऋचा मनचंदा ने ये आदेश दिया. कोर्ट ने सुभाष को 30 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम के दो जमानतियों के आधार पर जमानत देने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान सुभाष की ओर से पेस वकील रामबीर सिंह ने कहा कि इसके पहले भी कोर्ट 25 अप्रैल, 2026 से लेकर 1 मई 2026 तक स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी. उन्होंने कहा कि सुभाष को अभी भी कमर के निचले हिस्से और दाहिने कंधे में दर्द रहता है, जिसका इलाज जरुरी है.
सुभाष की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, इसलिए जमानत देना उचित नहीं है. कोर्ट ने सुभाष के मेडिकल रिपोर्ट पर गौर करते हुए पाया कि उसका जेल से बाहर इलाज कराना जरुरी है, इसलिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
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6 अगस्त 2021 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 2 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल किया था. क्राइम ब्रांच ने 170 पन्नों की चार्जशीट दाखिल किया है. 23 मई 2021 को सुबह दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को मुंडका से गिरफ्तार किया था. रोहिणी कोर्ट ने 15 मई 2021 को सुशील पहलवान समेत नौ आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.
दिल्ली पुलिस ने सुशील पहलवान पर एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी. आरोप है कि सुशील कुमार और दहिया ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर संपत्ति विवाद में 4 और 5 मई 2021 की दरम्यानी रात को सागर धनखड़ और उसके दोस्तों की कथित तौर पर पिटाई की थी. चार्जशीट में कहा गया है कि अनिरुद्ध दहिया एक अंतरराष्ट्रीय पहलवान है और उसके पिता भी पहलवान थे. दहिया को 10 जून 2021 को गिरफ्तार किया गया था.
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