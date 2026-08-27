दिल्ली दंगा मामला: अथर खान की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को SC का नोटिस
कोर्ट ने दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में अथर खान की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है.
By Sumit Saxena
Published : August 27, 2026 at 4:53 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से अथर खान की जमानत याचिका पर जवाब मांगा है. यह याचिका फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे की बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए (आतंकवाद-रोधी कानून) के तहत दर्ज मामले में जमानत के लिए दायर की गई थी.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने की. जस्टिस कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने खान की उस अपील पर पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के 7 जुलाई के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.
पीठ ने कहा, "नोटिस जारी करें. आठ हफ़्ते बाद लिस्ट करें." हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 29 जनवरी के आदेश के खिलाफ अथर की अपील खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि वह दंगों में हुई मौतों के पीछे मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था, न कि सिर्फ स्थानीय स्तर पर काम करने वाला कोई व्यक्ति.
अथर की ओर से पेश वकील ने इस आधार पर जमानत की मांग की कि वह "स्थानीय स्तर का मददगार" था और छह साल से हिरासत में है. उनके वकील ने आगे जोर देकर कहा कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.
हाई कोर्ट ने सह-आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्षों पर ध्यान दिया और कहा कि अथर की भूमिका उन लोगों से "साफ तौर पर अलग" थी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी.
सुरक्षित गवाह के बयान समेत अन्य सबूतों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि जहां वाट्सऐप ग्रुप के दूसरे लोग शांतिपूर्ण विरोध की बात कर रहे थे, वहीं अथर हिंसा करने की अपनी योजना पर आगे बढ़ता रहा, यहां तक कि उसने जान लेने तक की हद पार कर दी.
हाई कोर्ट ने कहा कि दंगों में हुई मौतों और संपत्ति के नुकसान में अथर की शुरुआती भूमिका साबित हो गई है, इसलिए यूएपीए की सख्त धारा 43D(5) के तहत उसे जमानत नहीं मिल सकती.
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