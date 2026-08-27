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दिल्ली दंगा मामला: अथर खान की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को SC का नोटिस

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से अथर खान की जमानत याचिका पर जवाब मांगा है. यह याचिका फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे की बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए (आतंकवाद-रोधी कानून) के तहत दर्ज मामले में जमानत के लिए दायर की गई थी.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने की. जस्टिस कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने खान की उस अपील पर पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के 7 जुलाई के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.

पीठ ने कहा, "नोटिस जारी करें. आठ हफ़्ते बाद लिस्ट करें." हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 29 जनवरी के आदेश के खिलाफ अथर की अपील खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि वह दंगों में हुई मौतों के पीछे मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था, न कि सिर्फ स्थानीय स्तर पर काम करने वाला कोई व्यक्ति.

अथर की ओर से पेश वकील ने इस आधार पर जमानत की मांग की कि वह "स्थानीय स्तर का मददगार" था और छह साल से हिरासत में है. उनके वकील ने आगे जोर देकर कहा कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.