ETV Bharat / bharat

दिल्ली दंगा: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट ने तय की नई डेट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के पीछे कथित साजिश के आरोप में गिरफ्तार उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 31 अक्टूबर तक टाल दी. सोमवार को सुनवाई शुरू होने के बाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से और समय की मांग की. इसके बाद जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी.

राजू ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह शुक्रवार को मामले में सुनवाई करेगा. पीठ ने कहा, "स्पष्ट रूप से कहें तो, जमानत के मामलों में जवाब दाखिल करने का कोई सवाल ही नहीं उठता."

शीर्ष अदालत ने 22 सितंबर को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. उमर खालिद समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने 2 सितंबर के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है. उच्च न्यायालय ने खालिद और इमाम सहित नौ लोगों को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि नागरिकों द्वारा प्रदर्शनों या विरोध प्रदर्शनों की आड़ में "षड्यंत्रकारी" हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती.

खालिद और इमाम के अलावा, जमानत याचिका खारिज होने वालों में फातिमा, हैदर, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, अब्दुल खालिद सैफी और शादाब अहमद शामिल हैं. एक अन्य अभियुक्त, तस्लीम अहमद की जमानत याचिका 2 सितंबर को एक अन्य उच्च न्यायालय की पीठ ने खारिज कर दी थी.

उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान नागरिकों को विरोध प्रदर्शन या आंदोलन करने का अधिकार देता है, बशर्ते वे व्यवस्थित, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के हों, और ऐसी कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए.