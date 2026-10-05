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दिल्ली दंगे और जामिया हिंसा की SIT जांच नहीं होगी, हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों और 2019 की जामिया हिंसा की जांच विशेष जांच दल (SIT) से कराने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं. कोर्ट ने मामले में अलग-अलग नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग पर भी राहत नहीं दी. जस्टिस विवेक चौधरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया. हाईकोर्ट में इस मामले में दो याचिकाएं दायर की गई थीं. एक याचिका शेख मुज्तबा और दूसरी याचिका लॉयर्स वॉयस ने दायर की थी.