दिल्ली दंगों की साजिश का मामला: पुलिस ने सत्ता परिवर्तन ऑपरेशन की ओर इशारा किया

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार उमर खालिद, शरजील इमाम और तीन अन्य की रिहाई का कड़ा विरोध किया. पुलिस ने कहा कि 'सत्ता परिवर्तन' का लक्ष्य हासिल करने के लिए दंगों को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश रची गई थी.

मामले की सुनवाई से एक दिन पहले वकील रजत नायर के माध्यम से दायर एक हलफनामे में पुलिस ने तर्क दिया कि हिंसा और दंगे भड़काने की साजिश दर्शाती है कि आरोपियों का इरादा व्यक्तिगत शिकायत या राजनीतिक असहमति व्यक्त करना नहीं था, बल्कि हिंसा भड़काने का था. इसका देश के आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने पर सीधा प्रभाव पड़ता है.

हलफनामे में कहा गया है,"मैसेजिंग, लहजा और रिफ्रेंस एक्सीडेंटल नहीं थे, बल्कि जानबूझकर दिए गए थे. ये देश को अस्थिर करने और प्रस्तावित नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत मुस्लिम समुदाय के जातीय सफाए या नरसंहार का एक ग्लोबल नैरेटिव स्थापित करने के व्यापक उद्देश्य को दर्शाते हैं." पुलिस ने कहा कि दंगे अचानक नहीं हुए, बल्कि एक गहरी, प्री-प्लान साजिश का हिस्सा थे.

संप्रभुता और अखंडता पर प्रहार करने की कोशिश

पुलिस ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा रची गई, पोषित और क्रियान्वित की गई साजिश का उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट करके देश की संप्रभुता और अखंडता पर प्रहार करना था. साथ ही भीड़ को न केवल सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए बल्कि उन्हें सशस्त्र विद्रोह के लिए उकसाना था.

हलफनामे में कहा गया है कि सबसे पहले यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि स्टेट केवल अंतिम सत्ता परिवर्तन लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से दंगों को अंजाम देने के लिए रची गई आपराधिक साजिश की व्यापक रूपरेखा को समझने की सुविधा के लिए संक्षिप्त तथ्य प्रस्तुत कर रहा है.

हलफनामे में कहा गया है, "यह किसी भी तरह से UAPA अधिनियम, 1967 की धारा 43डी (5) में निहित कानून की आवश्यकता को सप्लीमेंट नहीं करता है, जो जमानत आवेदनों या उससे उत्पन्न अपीलों पर निर्णय लेने के लिए है, जिसके लिए संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट, यानी आरोपपत्र से आरोपों की जांच करना आवश्यक है."

सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

पुलिस ने जोर देकर कहा कि दिल्ली दंगे सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन खुद नहीं हुए थे, बल्कि नागरिक असंतोष की आड़ में किए गए एक कोर्डिनेटेड सत्ता परिवर्तन अभियान का हिस्सा थे.पुलिस ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद मटैरियल, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करने वाली चैट भी शामिल है.

इस बात को बिना किसी संदेह के स्थापित करती है कि यह साजिश उस समय अंजाम देने की प्री-प्लान था, जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले थे. पुलिस ने कहा कि चैट और संदेशों से संकेत मिलता है कि विरोध प्रदर्शनों को वैश्विक स्तर पर दिखाई देने के लिए फरवरी 2020 में ट्रंप की यात्रा के साथ मेल खाने के लिए योजनाबद्ध किया गया था.

हलफनामे में कहा गया है, "ऐसा 'अंतरराष्ट्रीय मीडिया' का ध्यान आकर्षित करने और सीएए के मुद्दे को भारत में मुस्लिम समुदाय के नरसंहार के रूप में चित्रित करके इसे एक वैश्विक मुद्दा बनाने के लिए किया गया था. सीएए के मुद्दे को शांतिपूर्ण विरोध के नाम पर कट्टरपंथी कैटेलिस्ट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सावधानीपूर्वक चुना गया था."

इस सप्ताह की शुरुआत में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की एक पीठ ने पुलिस से यह विचार करने को कहा कि क्या अभियुक्तों, जिनमें से कई ने लगभग पांच साल न्यायिक हिरासत में विचाराधीन कैदी के रूप में बिताए हैं और क्या उनको जमानत पर रिहा किया जा सकता है. पीठ ने कहा, "देखें कि क्या आप कुछ सोच सकते हैं... पांच साल पहले ही बीत चुके हैं."