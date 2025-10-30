दिल्ली दंगों की साजिश का मामला: पुलिस ने सत्ता परिवर्तन ऑपरेशन की ओर इशारा किया
दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद, शरजील इमाम और तीन अन्य की रिहाई का कड़ा विरोध किया है.
Published : October 30, 2025 at 6:33 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार उमर खालिद, शरजील इमाम और तीन अन्य की रिहाई का कड़ा विरोध किया. पुलिस ने कहा कि 'सत्ता परिवर्तन' का लक्ष्य हासिल करने के लिए दंगों को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश रची गई थी.
मामले की सुनवाई से एक दिन पहले वकील रजत नायर के माध्यम से दायर एक हलफनामे में पुलिस ने तर्क दिया कि हिंसा और दंगे भड़काने की साजिश दर्शाती है कि आरोपियों का इरादा व्यक्तिगत शिकायत या राजनीतिक असहमति व्यक्त करना नहीं था, बल्कि हिंसा भड़काने का था. इसका देश के आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने पर सीधा प्रभाव पड़ता है.
हलफनामे में कहा गया है,"मैसेजिंग, लहजा और रिफ्रेंस एक्सीडेंटल नहीं थे, बल्कि जानबूझकर दिए गए थे. ये देश को अस्थिर करने और प्रस्तावित नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत मुस्लिम समुदाय के जातीय सफाए या नरसंहार का एक ग्लोबल नैरेटिव स्थापित करने के व्यापक उद्देश्य को दर्शाते हैं." पुलिस ने कहा कि दंगे अचानक नहीं हुए, बल्कि एक गहरी, प्री-प्लान साजिश का हिस्सा थे.
संप्रभुता और अखंडता पर प्रहार करने की कोशिश
पुलिस ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा रची गई, पोषित और क्रियान्वित की गई साजिश का उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट करके देश की संप्रभुता और अखंडता पर प्रहार करना था. साथ ही भीड़ को न केवल सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए बल्कि उन्हें सशस्त्र विद्रोह के लिए उकसाना था.
हलफनामे में कहा गया है कि सबसे पहले यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि स्टेट केवल अंतिम सत्ता परिवर्तन लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से दंगों को अंजाम देने के लिए रची गई आपराधिक साजिश की व्यापक रूपरेखा को समझने की सुविधा के लिए संक्षिप्त तथ्य प्रस्तुत कर रहा है.
हलफनामे में कहा गया है, "यह किसी भी तरह से UAPA अधिनियम, 1967 की धारा 43डी (5) में निहित कानून की आवश्यकता को सप्लीमेंट नहीं करता है, जो जमानत आवेदनों या उससे उत्पन्न अपीलों पर निर्णय लेने के लिए है, जिसके लिए संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट, यानी आरोपपत्र से आरोपों की जांच करना आवश्यक है."
सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन
पुलिस ने जोर देकर कहा कि दिल्ली दंगे सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन खुद नहीं हुए थे, बल्कि नागरिक असंतोष की आड़ में किए गए एक कोर्डिनेटेड सत्ता परिवर्तन अभियान का हिस्सा थे.पुलिस ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद मटैरियल, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करने वाली चैट भी शामिल है.
इस बात को बिना किसी संदेह के स्थापित करती है कि यह साजिश उस समय अंजाम देने की प्री-प्लान था, जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले थे. पुलिस ने कहा कि चैट और संदेशों से संकेत मिलता है कि विरोध प्रदर्शनों को वैश्विक स्तर पर दिखाई देने के लिए फरवरी 2020 में ट्रंप की यात्रा के साथ मेल खाने के लिए योजनाबद्ध किया गया था.
हलफनामे में कहा गया है, "ऐसा 'अंतरराष्ट्रीय मीडिया' का ध्यान आकर्षित करने और सीएए के मुद्दे को भारत में मुस्लिम समुदाय के नरसंहार के रूप में चित्रित करके इसे एक वैश्विक मुद्दा बनाने के लिए किया गया था. सीएए के मुद्दे को शांतिपूर्ण विरोध के नाम पर कट्टरपंथी कैटेलिस्ट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सावधानीपूर्वक चुना गया था."
इस सप्ताह की शुरुआत में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की एक पीठ ने पुलिस से यह विचार करने को कहा कि क्या अभियुक्तों, जिनमें से कई ने लगभग पांच साल न्यायिक हिरासत में विचाराधीन कैदी के रूप में बिताए हैं और क्या उनको जमानत पर रिहा किया जा सकता है. पीठ ने कहा, "देखें कि क्या आप कुछ सोच सकते हैं... पांच साल पहले ही बीत चुके हैं."
साजिश को पूरे भारत में दोहराने की कोशिश
हलफनामे में दावा किया गया है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रत्यक्ष और इरेफ्यूटेबल डॉक्यूमेंट्री (जिसे गलत साबित न किया जा सके) और तकनीकी साक्ष्य मौजूद हैं, जो सांप्रदायिक आधार पर देशव्यापी दंगे भड़काने में उनकी अंतर्निहित, गहरी और प्रबल संलिप्तता को दर्शाते हैं. हलफनामे में कहा गया है, "रिकॉर्ड में मौजूद एविडेंस बताते हैं कि इस साजिश को पूरे भारत में दोहराने और अंजाम देने की कोशिश की गई थी."
पुलिस ने कहा कि उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और बिहार के कुछ हिस्सों में लगभग उसी समय हिंसा हुई. हलफनामे में कहा गया है, "ऐसे अपराधों में जो भारत की अखंडता पर प्रहार करते हैं [यूएपीए अपराध] जमानत नहीं, बल्कि जेल का नियम है."
हलफनामे में कहा गया है कि अभियुक्तों ने जानबूझकर मुकदमे में देरी की और इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ दस्तावेजों की सप्लाई की कार्यवाही में ही दो वर्षों में 39 सुनवाइयां हुईं, जबकि आरोप तय करने में लगभग 50 सुनवाइयां रुकी रहीं.
मुकदमे में देरी करने कोशिश
हलफनामे में आगे कहा गया है, "मौजूदा मामले में याचिकाकर्ताओं का आचरण कानूनी प्रक्रिया की बेशर्मी और जबरदस्त दुरुपयोग से भरा है. याचिकाकर्ताओं ने अपनी दुर्भावनापूर्ण चालों के जरिए मामले की जांच और मुकदमे में देरी करने, उसे पटरी से उतारने और उसे उलझाने की हर संभव कोशिश की है."
याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ सुप्रम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ी कथित बड़ी साज़िश के संबंध में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज एक मामले में उनकी जमानत खारिज कर दी गई थी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को इस मामले में खालिद और शरजील इमाम समेत नौ लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि नागरिकों द्वारा विरोध प्रदर्शनों की आड़ में 'षड्यंत्रकारी' हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती. इमाम पहले ही हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं.
खालिद, इमाम और बाकी आरोपियों पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित 'मास्टरमाइंड' होने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) और आईपीसी के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे.
सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी थी. जिन लोगों की जमानत खारिज की गई उनमें खालिद, इमाम, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद शामिल हैं.
