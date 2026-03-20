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दिल्ली दंगा मामला: शरजील इमाम को मिली 10 दिनों की अंतरिम जमानत, भाई के निकाह में होगा शामिल

नई दिल्ली: दिल्ली दंगों के आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम को मानवीय आधार पर राहत दी गई है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील को उसके भाई के निकाह और परिवार के साथ ईद मनाने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत मंजूर की है. शरजील 20 मार्च से 30 मार्च तक तिहाड़ जेल से बाहर रहेंगे.

तिहाड़ जेल प्रशासन को अदालत का आदेश प्राप्त होने के बाद रिहाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी. ईद से ठीक पहले मिली इस रिहाई को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं ताकि जमानत की शर्तों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित किया जा सके. 30 मार्च को जमानत अवधि समाप्त होने पर शरजील को दोबारा जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा.

पिछले दिनों अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी ने शरजील इमाम की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया था. शरजील के वकील ने अदालत में दलील दी थी कि आरोपी के भाई का निकाह 25 मार्च को तय है और वह अपने परिवार का एकमात्र सहारा है. याचिका में यह भी कहा गया था कि शरजील पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद है और इस दौरान उसने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है. हालांकि, बचाव पक्ष ने छह सप्ताह की लंबी जमानत मांगी थी, लेकिन अदालत ने केवल 10 दिनों की अवधि निर्धारित की है.



इन कड़ी शर्तों के साथ मिली राहत