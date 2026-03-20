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दिल्ली दंगा मामला: शरजील इमाम को मिली 10 दिनों की अंतरिम जमानत, भाई के निकाह में होगा शामिल

ईद से ठीक एक दिन पहले शरजील इमाम को तिहाड़ जेल से बाहर निकलते देखा गया.

शरजील इमाम तिहाड़ जेल के बाहर
शरजील इमाम तिहाड़ जेल के बाहर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 20, 2026 at 11:46 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली दंगों के आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम को मानवीय आधार पर राहत दी गई है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील को उसके भाई के निकाह और परिवार के साथ ईद मनाने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत मंजूर की है. शरजील 20 मार्च से 30 मार्च तक तिहाड़ जेल से बाहर रहेंगे.

तिहाड़ जेल प्रशासन को अदालत का आदेश प्राप्त होने के बाद रिहाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी. ईद से ठीक पहले मिली इस रिहाई को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं ताकि जमानत की शर्तों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित किया जा सके. 30 मार्च को जमानत अवधि समाप्त होने पर शरजील को दोबारा जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा.

पिछले दिनों अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी ने शरजील इमाम की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया था. शरजील के वकील ने अदालत में दलील दी थी कि आरोपी के भाई का निकाह 25 मार्च को तय है और वह अपने परिवार का एकमात्र सहारा है. याचिका में यह भी कहा गया था कि शरजील पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद है और इस दौरान उसने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है. हालांकि, बचाव पक्ष ने छह सप्ताह की लंबी जमानत मांगी थी, लेकिन अदालत ने केवल 10 दिनों की अवधि निर्धारित की है.

इन कड़ी शर्तों के साथ मिली राहत

  • अदालत ने अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए शरजील पर कई सख्त शर्तें थोपी हैं.
  • सोशल मीडिया पर पाबंदी: जमानत अवधि के दौरान शरजील किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करेगा.
  • प्रेस से दूरी: वह किसी भी मीडिया संस्थान से बात नहीं करेगा और न ही कोई सार्वजनिक बयान जारी करेगा.
  • संपर्क पर रोक: वह इस मामले से जुड़े किसी भी गवाह या पीड़ित से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेगा.
  • हाजिरी: उसे 50,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानतें जमा करने का निर्देश दिया गया था.

उल्लेखनीय है कि शरजील इमाम पर 2020 में संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ भाषण देने और दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है. दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस का आरोप है कि शरजील के भाषणों ने न केवल हिंसा भड़काई बल्कि देश की अखंडता को चुनौती देने की कोशिश की. इसी वर्ष जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम और सह-आरोपी उमर खालिद की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्हें मुख्य साजिशकर्ता करार दिया गया था. ऐसे में यह अंतरिम राहत उसके लिए एक अस्थायी सुकून लेकर आई है.

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