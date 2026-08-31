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दिल्ली दंगा मामला: आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 21 सितंबर को

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टाल दिया है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को करने का आदेश दिया.

दरअसल दोनों जमानत याचिकाओं पर 27 अगस्त को सुनवाई होनी थी लेकिन 27 अगस्त को हाईकोर्ट का अवकाश घोषित होने के बाद इस मामले की सुनवाई आज लिस्ट हुई थी. आज 31 अगस्त और 27 अगस्त दोनों तिथियों के मामले लिस्ट हुए. हाईकोर्ट ने 31 जुलाई को उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था.

इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने 4 जुलाई को उमर खालिद और शरजील इमाम की नई जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था. एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हैं. कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं ट्रायल कोर्ट में भी सुनवाई योग्य नहीं हैं.

सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से पेश वकील त्रिदिप पेस ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अंद्राबी के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज करने पर सवाल उठाया था. उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश जिसमें गवाहों के बयान दर्ज नहीं होने की स्थिति में एक साल के बाद जमानत याचिका दायर करने को कहा था अब लागू नहीं होता.