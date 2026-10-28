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दिल्ली दंगा मामला: हाई कोर्ट ने पांच दोषियों को मिली 7 साल कैद की सजा बरकरार रखी

दिल्ली हाई कोर्ट ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान 22 वर्षीय एक युवक की मौत के मामले में पांच लोगों को गैर-इरादतन हत्या के लिए सात साल की कैद की सजा सुनाई गई थी. जस्टिस मधु जैन ने पांचों की अपील को खारिज कर दिया.

कोर्ट ने इस मामले के दोषी अमन कश्यप, देवेंद्र कुमार, प्रदीप राय, आशीष उर्फ गोली और अरुण कुमार की ओर से अपनी सजा के खिलाफ दायर की गई अपील को खारिज कर दिया. हाई कोर्ट ने कहा कि सबूतों से पता चलता है कि अपीलकर्ता भीड़ में केवल मौजूद ही नहीं थे, बल्कि उनकी भूमिका उससे कहीं अधिक थी. बता दें कि कड़कड़डूमा कोर्ट ने इन पांचों को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 और धारा 304 के तहत दोषी ठहराया था.