ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद चार आरोपियों ने बेल बांड भरा, वेरिफिकेशन रिपोर्ट तलब

नई दिल्ली: दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद चार आरोपियों ने कड़कड़डूमा कोर्ट में बेल बांड दाखिल किया. एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दाय कि वो चारों आरोपियों के जमानतियों का वेरिफिकेशन कर कल यानि 7 जनवरी को रिपोर्ट दाखिल करे.

जिन चार आरोपियों ने कड़कड़डूमा कोर्ट में बेल बांड दाखिल किया उनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान और मोहम्मद सलीम खान शामिल हैं. इन आरोपियों ने दो-दो लाख का निजी मुचलका और दो-दो लाख रुपये के स्थानीय जमानतियों के बेल बांड भरा. बता दें कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में पांच आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने इन आरोपियों पर जमानत की कड़ी शर्तें लगाई गई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये आरोपी किसी रैली में हिस्सा नहीं ले सकते और पोस्टर नहीं बांट सकते हैं.

चार आरोपियों ने बेल बांड भरा: सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्तें लगाई हैं, उनमें दो लाख रुपए के निजी मुचलके के अलावा दो लाख रुपए का स्थानीय जमानती के बेल बांड भरने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पांचों आरोपी बिना ट्रायल कोर्ट की अनुमति के दिल्ली के बाहर नहीं जा सकते हैं. कोर्ट ने पांचों आरोपियों को अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि अगर किसी आरोपी के पास पासपोर्ट नहीं है तो इस संबंधी हलफनामा दाखिल करेगा.