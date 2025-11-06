विरोध प्रदर्शन आयोजित करना और उनमें भाग लेना अपराध नहीं: दिल्ली दंगों के आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
एक्टिविस्ट उमर खालिद और अन्य ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
Published : November 6, 2025 at 10:38 PM IST
नई दिल्ली: फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े UAPA मामले में आरोपी शादाब अहमद ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि अगर कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित करता है और उसमें भाग लेता है, तो यह कोई अपराध नहीं है.
मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ ने की. अहमद का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने भी अभियोजन पक्ष के अहमद की ओर से देरी के दावे का खंडन किया.
वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि उनका मुवक्किल 27 साल का है और 2016 से NDS एंटरप्राइजेज जगतपुरी में ओब्जर्वर के रूप में कार्यरत था. उन्होंने कहा कि आरोपों पर बहस चल रही है, लेकिन उनके मुवक्किल के लिए बहस पूरी हो चुकी है और उसकी ओर से कोई देरी नहीं हुई है.
लूथरा ने दलील दी कि संरक्षित गवाहों ने गवाही दी कि उन्होंने उसे एक बिरयानी स्टॉल पर साजिश पर चर्चा करते हुए सुना था और एक गवाह ने गवाही दी थी कि अहमद ने विरोध प्रदर्शन आयोजित किए थे और उनमें शामिल हुए थे. लूथरा ने कहा, "विरोध प्रदर्शन आयोजित करना और उनमें भाग लेना कोई अपराध नहीं है."
पीठ के समक्ष तर्क दिया गया कि उनका नाम केवल दूसरे सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ही है. पीठ को बताया गया कि पुलिस का मामला मुख्यतः दो संरक्षित गवाहों, जिनके कोडनेम रेडियम और सोडियम हैं और कुछ पुलिस अधिकारियों के बयानों पर आधारित है.
पीठ के समक्ष तर्क दिया गया कि अहमद प्रदर्शनों की योजना बनाने वाले किसी भी ऑनलाइन चैट ग्रुप का सदस्य नहीं था. याचिकाकर्ताओं ने आज अपनी दलीलें पूरी कर लीं. सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर से दिल्ली पुलिस की ओर से दलीलें सुनना शुरू करेगी.सोमवार को कार्यकर्ता शिफा-उर-रहमान ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत कोई अपराध नहीं बनता है.
एक्टिविस्ट उमर खालिद और अन्य ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के संबंध में कथित बड़ी साजिश के संबंध में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में उनकी जमानत खारिज कर दी थी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को इस मामले में खालिद और शरजील इमाम समेत नौ लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि नागरिकों द्वारा विरोध प्रदर्शनों की आड़ में षड्यंत्रकारी हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती. इमाम हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं.
खालिद, इमाम और बाकी आरोपियों पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित मास्टरमाइंड होने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा घायल हुए थे. यह हिंसा सीएए और एनआरसी के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी.
जिन लोगों की जमानत खारिज की गई उनमें खालिद, इमाम, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद शामिल हैं.
