विरोध प्रदर्शन आयोजित करना और उनमें भाग लेना अपराध नहीं: दिल्ली दंगों के आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

नई दिल्ली: फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े UAPA मामले में आरोपी शादाब अहमद ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि अगर कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित करता है और उसमें भाग लेता है, तो यह कोई अपराध नहीं है.

मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ ने की. अहमद का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने भी अभियोजन पक्ष के अहमद की ओर से देरी के दावे का खंडन किया.

वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि उनका मुवक्किल 27 साल का है और 2016 से NDS एंटरप्राइजेज जगतपुरी में ओब्जर्वर के रूप में कार्यरत था. उन्होंने कहा कि आरोपों पर बहस चल रही है, लेकिन उनके मुवक्किल के लिए बहस पूरी हो चुकी है और उसकी ओर से कोई देरी नहीं हुई है.

लूथरा ने दलील दी कि संरक्षित गवाहों ने गवाही दी कि उन्होंने उसे एक बिरयानी स्टॉल पर साजिश पर चर्चा करते हुए सुना था और एक गवाह ने गवाही दी थी कि अहमद ने विरोध प्रदर्शन आयोजित किए थे और उनमें शामिल हुए थे. लूथरा ने कहा, "विरोध प्रदर्शन आयोजित करना और उनमें भाग लेना कोई अपराध नहीं है."

पीठ के समक्ष तर्क दिया गया कि उनका नाम केवल दूसरे सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ही है. पीठ को बताया गया कि पुलिस का मामला मुख्यतः दो संरक्षित गवाहों, जिनके कोडनेम रेडियम और सोडियम हैं और कुछ पुलिस अधिकारियों के बयानों पर आधारित है.

पीठ के समक्ष तर्क दिया गया कि अहमद प्रदर्शनों की योजना बनाने वाले किसी भी ऑनलाइन चैट ग्रुप का सदस्य नहीं था. याचिकाकर्ताओं ने आज अपनी दलीलें पूरी कर लीं. सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर से दिल्ली पुलिस की ओर से दलीलें सुनना शुरू करेगी.सोमवार को कार्यकर्ता शिफा-उर-रहमान ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत कोई अपराध नहीं बनता है.