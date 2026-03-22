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6 साल बाद घर लौटा दिल्ली दंगों का आरोपी शरजील इमाम, भाई से गले मिलकर हुआ भावुक

दिल्ली दंगों का आरोपी शरजील इमाम 6 साल बाद घर लौटा है. भाई से गले मिलकर दोनों भावुक हो गए. पढ़ें..

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शरजील इमाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 22, 2026 at 1:32 PM IST

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जहानाबाद: दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में तिहाड़ जेल में बंद शरजील इमाम की 6 साल बाद घर वापसी हुई है. कोर्ट से 10 दिनों की अंतिम जमानत मिलने के बाद वह जहानाबाद स्थित अपने पैतृक गांव काको पहुंचें. जहां अपने परिवार के साथ ईद का पर्व मनाया. जमानत उसके परिवार की हालत को देखते हुए दी गई थी, ताकि वह अपनी बीमार मां से मिल सके और अपने भाई की शादी में शामिल हो सके.

भाई के गले लगकर दी मुबारकबाद: जेल से बाहर आने के बाद शरजील ने सबसे पहले अपने परिजनों और शुभचिंतकों से मुलाकात की. ईद के खास मौके पर ग्रामीणों से गले मिलकर उन्होंने मुबारकबाद दी. शरजील के भाई मुजम्मिल इमाम ने भावुक होते हुए कहा कि 6 साल के लंबे अंतराल के बाद यह पहला मौका है, जब भाई तिहाड़ से बाहर हैं.

"पहले पेरोल का कोई ठोस आधार नहीं था, लेकिन इस बार कोर्ट ने हमारी स्थिति को समझा. हमारे घर, रिश्तेदारों और पूरे गांव में खुशी का माहौल है. हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि देर से ही सही, इंसाफ जरूर मिलेगा."- मुजम्मिल इमाम, शरजील इमाम के भाई

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परिवार के साथ ईद मनाते शरजील इमाम (ETV Bharat)

सोशल मीडिया के उपयोग पर पाबंदी: भले ही शरजील को 10 दिनों की राहत मिली है, लेकिन कोर्ट ने इस दौरान सख्त नियम लागू किए हैं. जेल के बाहर रहते हुए शरजील किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर सकेगा. इस दौरान वह केवल परिवार और बेहद करीबी रिश्तेदारों से ही मिल सकता है. पेरोल के दौरान उन्हें निर्धारित स्थान के भीतर ही रहना होगा और किसी भी राजनीतिक गतिविधि से दूर रहना होगा.

क्या बोले वकील?: शरजील इमाम के वकील अहमद इब्राहिम ने कहा कि कोर्ट की शर्तों के मुताबिक 50 हजार रुपये के दो बॉन्ड भरना पड़ा है. वह सिर्फ शादी की जगह और अपने घर जा सकते हैं. वह केवल अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिल सकते हैं.

"शरजील इमाम को अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए 20 से 30 मार्च तक 10 दिन की अंतरिम बेल दी गई है. उन्हें 10 दिन की अंतरिम बेल दी गई है. कोर्ट ने कुछ शर्तें रखी हैं, जिसका पालन करना होगा."- अहमद इब्राहिम, शरजील इमाम के वकील

10 दिनों की अंतरिम जमानत: शरजील इमाम को 20 मार्च से 30 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत मिली है. 25 मार्च को लखनऊ में उसके भाई मुजम्मिल इमाम का निकाह है, जबकि 28 मार्च को रिसेप्शन है. शरजील की मां भी बीमार हैं. ऐसे में उसे फैमिली के साथ वक्त बिताने की इजाजत दी गई है.

दिल्ली दंगों में है आरोपी: 2020 के दिल्ली दंगे में शरजील इमाम को भी मुख्य साजिशर्ताओं में एक के रूप में गिरफ्तार किया गया था. 6 साल से वह तिहाड़ जेल में बंद था. इन दंगों में 54 लोगों की जान गई थी.

ये भी पढ़ें: 2020 दिल्ली दंगा केस: शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

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