हरियाणा से जुड़े दिल्ली ब्लास्ट के तार, गुरुग्राम के सलमान ने ओखला में बेची थी कार
दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर हुए ब्लास्ट के तार हरियाणा से जुड़ गए हैं. पुलिस जांच कर रही है.
Published : November 11, 2025 at 1:11 AM IST
चंडीगढ़ : दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर हुए धमाके के तार अब हरियाणा से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं. लाल किला मेट्रो स्टेशन पर जिस हुंडई i20 कार में ब्लास्ट की बात कही जा रही है, वो कार गुरुग्राम के रहने वाले मोहम्मद सलमान के नाम पर पाई गई है.
"गुरुग्राम के मोहम्मद सलमान के नाम कार" : न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर हुए धमाके में शामिल कार, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HR26CE7674 था, वो गुरुग्राम के रहने वाले मोहम्मद शाहिद के बेटे मोहम्मद सलमान के नाम पर थी. कार गुरुग्राम RTO में मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड है. मोहम्मद सलमान गुरुग्राम के शांति नगर के हाउस नंबर 631/21 में रहता था. पुलिस ने इसके बाद मोहम्मद सलमान को हिरासत में लिया और उससे सख्ती से दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बारे में पूछताछ की.
देवेंद्र ने अंबाला में बेची कार : मोहम्मद सलमान ने पुलिस को बताया को उसने रजिस्ट्रेशन नंबर HR26CE7674 हुंडई i20 कार करीब डेढ़ साल पहले दिल्ली के ओखला के रहने वाले देवेंद्र को बेच दी थी. मोहम्मद सलमान ने कार बेचने के सभी डॉक्यूमेंट्स गुरुग्राम पुलिस को सौंप दिए हैं. आगे जांच में सामने आया कि देवेंद्र ने कार को हरियाणा के अंबाला में बेच दिया था. अब गुरुग्राम पुलिस और अंबाला पुलिस मिलकर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. हरियाणा पुलिस पूरे मामले की जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों से भी साझा कर रही है.
हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ था : वहीं दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर ब्लास्ट के बाद एनएसजी टीम एक खोजी कुत्ते के साथ उस जगह पर पहुंची जहां सोमवार शाम लगभग 7 बजे हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ था.
अमित शाह पहुंचे घटनास्थल : वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और सुरक्षा अधिकारियों से ब्लास्ट को लेकर बातचीत की.
मंगलवार को गृह मंत्रालय में बैठक : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी घटना पर बोलते हुए कहा कि "घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है. हम इसकी जांच कर रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्द विस्फोट के कारणों का पता लगा लेंगे. विस्फोट की सूचना मिलने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे फोन किया. मंगलवार को गृह मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक होगी."
हरियाणा में हाई अलर्ट : वहीं नई दिल्ली में हुई घटना के बाद हरियाणा सरकार ने राज्यभर में अलर्ट जारी कर दिया है. सरकार की ओर से सभी ज़िलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि दिल्ली से सटे जिलों में विशेष सतर्कता बरतें और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक व ऐतिहासिक स्थलों पर भी विशेष निगरानी के निर्देश सरकार की ओर से दिए गए हैं.
2900 किलो विस्फोटक बरामद किया था : आपको बता दें कि सोमवार को ही हरियाणा पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाते हुए फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया था और उसके दो ठिकानों से 2900 किलोग्राम विस्फोटक(संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट) बरामद किया था.
