दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद कई राज्यों में हाई अलर्ट, पीएम मोदी ने गृह मंत्री शाह से की बात
दिल्ली में कार धमाके के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की. वहीं सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं.
Published : November 10, 2025 at 8:45 PM IST|
Updated : November 10, 2025 at 9:33 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं. बम धमाके के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. देश भर में प्रमुख संस्थाओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. साथ ही दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है.
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की और दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद स्थिति का जायजा लिया है.
Prime Minister Narendra Modi has taken stock of the situation in the wake of the blast in Delhi. He spoke to Union HM Amit Shah and took an update on the situation: GoI Sources pic.twitter.com/Hp9hZwFtho— ANI (@ANI) November 10, 2025
सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए दिल्ली पुलिस प्रमुख और खुफिया ब्यूरो के निदेशक से बात की. सूत्रों के अनुसार, शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और फोरेंसिक विज्ञान के प्रमुखों को मौके पर विशेषज्ञ दल भेजने का निर्देश दिया ताकि जांच में सहायता की जा सके और सबूत एकत्र किए जा सकें. सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्री शाह ने विस्फोट के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त, खुफिया ब्यूरो के निदेशक और केंद्रीय गृह सचिव से बात की. तीनों शीर्ष अधिकारियों ने शाह को घटना की जानकारी दी.
ब्लास्ट की हर एंगल से जांच की जाएगी: शाह
बाद में एएनआई से बात करते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा, "आज शाम लगभग 7 बजे, दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ. इस विस्फोट में कुछ पैदल यात्री घायल हुए और कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए. प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कुछ लोगों की जान चली गई है."
#WATCH | Delhi: Blast near Red Fort Metro Station | Union Home Minister Amit Shah says " this evening, around 7 pm, a blast occurred in a hyundai i20 car at the subhash marg traffic signal near the red fort in delhi. the blast injured some pedestrians and damaged some vehicles.… pic.twitter.com/BfRei3r3tx— ANI (@ANI) November 10, 2025
उन्होंने कहा कि विस्फोट की सूचना मिलने के 10 मिनट के भीतर, दिल्ली क्राइम ब्रांच और दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं. एनएसजी और एनआईए की टीमों ने एफएसएल के साथ मिलकर अब गहन जांच शुरू कर दी है. आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच के आदेश दिए गए हैं. मैंने दिल्ली के पुलिस आयुक्त और स्पेशल ब्रांच प्रभारी से भी बात की है. दिल्ली के पुलिस आयुक्त और स्पेशल ब्रांच प्रभारी घटनास्थल पर मौजूद हैं. हम सभी एंगल पर विचार कर रहे हैं और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गहन जांच करेंगे. सभी विकल्पों की तुरंत जांच की जाएगी और हम परिणाम जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे. मैं शीघ्र ही घटनास्थल पर जाऊंगा और तुरंत अस्पताल भी जाऊंगा."
#WATCH | Delhi: National Investigation Agency (NIA) officials arrive at the spot after the blast near Gate no 1 of the Red Fort Metro station in Delhi. pic.twitter.com/0nf1BcUPtz— ANI (@ANI) November 10, 2025
एएनआई ने लोक नायक जय प्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के हवाले से बताया कि विस्फोट के बाद 15 लोगों को लोक नायक अस्पताल लाया गया है. उनमें से आठ की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई. तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं. एक की हालत स्थिर है. अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट में कई वाहन जलकर खाक हो गए.
सूत्रों के अनुसार, एनएसजी के विशेषज्ञ और एनआईए के जांच अधिकारी विस्फोट स्थल पर पहुंच गए हैं. एनएसजी की टीम में विस्फोटक विशेषज्ञ शामिल हैं, जबकि एनआईए की टीम में आतंकवादी मामलों के अनुभवी अधिकारी शामिल हैं.
कांग्रेस ने गहन और त्वरित जांच की मांग की
कांग्रेस ने ऐतिहासिक लाल किले के पास कार ब्लास्ट की घटना को बेहद दुखद बताया और इसकी गहन और त्वरित जांच की मांग की. कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार विस्फोट की खबर बेहद दुखद है. शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कई लोगों की जान चली गई है. दुख की इस घड़ी में, हम शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं. सरकार को इस घटना की गहन और त्वरित जांच सुनिश्चित करनी चाहिए."
The news of a car explosion near Red Fort Metro Station is deeply distressing. Early reports indicate that several lives have been lost.— Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) November 10, 2025
In this hour of grief, we stand with the bereaved families and pray for the speedy recovery of the injured. The government must ensure a…
दिल्ली में विस्फोट से गहरा सदमा लगा: ममता
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दिल्ली में विस्फोट की घटना पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा, "नई दिल्ली में हुए दुखद विस्फोट के बारे में सुनकर गहरा सदमा लगा. मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और मैं सभी घायलों के लिए शक्ति और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं."
दोषियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा: नागेंद्रन
तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने लाल किले के पास हुए विस्फोट की कड़ी निंदा की. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस जघन्य आतंकवादी कृत्य के दोषियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा. नागेंद्रन ने कहा कि वह नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट से बेहद स्तब्ध और दुखी हैं.
उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में कहा, "निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाकर, वह भी ऐतिहासिक स्मारक के पास, की गई इस मूर्खतापूर्ण हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं. मैं उन लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. मुझे विश्वास है कि इस जघन्य आतंकवादी कृत्य के दोषियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा."
