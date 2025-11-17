ETV Bharat / bharat

लाल किला धमाके के रेस्क्यू में दिखी बहादुरी की मिसाल, दो सिपाहियों ने बताया, कैसे डर को पीछे छोड़ जिंदगियां बचाईं

दिल्ली के दो पुलिसकर्मी थान सिंह व अजय कुमार कहते हैं कि उस वक्त मौत का डर नहीं था, सिर्फ ज़िंदगी बचाने की सोच थी.

दो पुलिसकर्मी की दिल दहला देने वाली दास्तान
दो पुलिसकर्मी की दिल दहला देने वाली दास्तान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 17, 2025 at 5:17 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: 10 नवंबर की शाम दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके ने पुरानी दिल्ली की तंग गलियों, भीड़भाड़ व रोजमर्रा की रौनक को कुछ ही सेकंड में खौफ के सन्नाटे में बदल दिया. धमाका इतना तेज था कि आसपास मौजूद लोगों को लगा कि किसी इमारत की छत गिर गई है, लेकिन हकीकत इससे भी ज्यादा भयावह थी. एक कार में विस्फोट हुआ था, लपटें उठ चुकी थीं और लोग भीतर फंसे हुए बचाओ–बचाओ चिल्ला रहे थे.

इस दहशत के बीच दो पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल थान सिंह व हेड कांस्टेबल अजय कुमार ने बिना अपनी जान की परवाह किए दर्जनों लोगों की जान बचाई. ईटीवी भारत से हुई बातचीत में दोनों जवानों ने उस खौफनाक मंजर की कहानी बताई, जिसे वे आज भी भूल नहीं पा रहे हैं.

“खून से लथपथ वर्दी पर आज भी निशान हैं”
लाल किले की पुलिस चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल थान सिंह ने बताया कि सोमवार होने के कारण लाल किला बंद था. गौरीशंकर मंदिर के पास थे. उन्हें एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी. उन्हें पहले लगा कि मंदिर की छत गिर गई है. लेकिन तुरंत पता चला कि कार में विस्फोट हुआ है. उन्होंने कहा, "मैं भागकर मौके पर पहुंच गया, जो खौफनाक मंजर देखा, वह जिंदगी में कभी नहीं देखा था.” उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर आग लगी गाड़ियां, भीतर फंसे लोग, सड़क पर भागते जख्मी शरीर, चीखें सबकुछ उनके सामने था.

दो पुलिसकर्मियों ने बताया, क्या था मंजर, कैसे बचाईं लोगों की जिंदगियां. (ETV Bharat)

“हमने नुकसान नहीं देखा, बस लोगों की जान बचाने पर ध्यान दिया''
थान सिंह ने बताया, “हमने बिना देर किए शीशे तोड़े, महिलाओं को बाहर निकाला. ई-रिक्शा में घायलों को अस्पताल भेजना शुरू किया. करीब 15 लोगों को हमने खुद बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचवाया. उस वक्त हमें अपनी जान का कोई डर नहीं था.”

इस रेस्क्यू में उनकी वर्दी खून से लथपथ हो गई थी. आज भी उस खून के निशान नहीं मिटे हैं. थान सिंह ने बताया, “लोगों की चीखें आज भी कानों में गूंजती हैं. डैशबोर्ड पर पड़ी डेड बॉडी, जलते हुए लोग यह सब अभी तक आंखों से ओझल नहीं हुआ है. भगवान की कृपा थी कि हादसा जितना बड़ा हो सकता था, उतना नहीं हुआ.” उन्होंने लोगों से अपील भी की “हादसे की घड़ी में आम लोग भी आगे आएं. हम सब मिलकर ज्यादा ज़िंदगी बचा सकते हैं.”

“काला धुआं देखते ही भागा… ई-रिक्शा के नीचे दबे लोगों को निकाला”
दूसरी तरफ हेड कांस्टेबल अजय कुमार मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-4 पर थे. धमाके की आवाज के साथ ही आसमान में काला धुआं उठता दिखा. उन्होंने बताया, “लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे. कुछ लोग सड़क पर गिरे थे, कुछ ई-रिक्शा के नीचे दबे हुए थे. मैंने सबसे पहले उन लोगों को बाहर निकाला और तुरंत ई-रिक्शा में बैठाकर अस्पताल भेजा. आसपास की गाड़ियों में आग लगी हुई थी. उनमें लोग फंसे हुए थे. अन्य स्टाफ ने खिड़कियां- दरवाजे तोड़कर कई लोगों को बाहर निकाला. चारों तरफ दहशत था, लेकिन हमने सिर्फ एक बात सोची घायल लोगों को जल्दी अस्पताल पहुंचाना है. जनता और पुलिस दोनों मिलकर काम में जुट गए. कई लोगों की जान मिलकर बचाई जा सकी.”

लाल किला धमाका
लाल किला धमाके के समय का एक सीन. (ETV Bharat)

संकट की घड़ी में साहस का परिचय: इस पूरी घटना के दौरान लाल किले की पुलिस चौकी का पूरा स्टाफ राहत व बचाव में जुट गया. धुएं, आग, धमाके, खून और चिल्लाहटों के बीच भी दोनों जवानों ने अदम्य साहस दिखाया था. जिस वक्त बाकी लोग जान बचाकर भाग रहे थे, उसी वक्त ये पुलिसकर्मी आग के बीच घुसकर लोगों की जान बचा रहे थे. ये सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि इंसानियत का वो चेहरा भी है जो किसी भी बड़ी त्रासदी के बीच उम्मीद की रोशनी बनता है.

थान सिंह व अजय कुमार दोनों कहते हैं कि उस वक्त मौत का डर नहीं था—सिर्फ एक सोच थी, जितनी ज्यादा ज़िंदगी बचाई जा सके, उतना करना है. उनकी यह बहादुरी व त्वरित कार्रवाई कई परिवारों को टूटने से बचा गई. यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि उन पुलिसकर्मियों के मानवीय साहस की है, जो अपनी ड्यूटी से कहीं ज्यादा, इंसानियत के फर्ज को निभाते हैं.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DELHI RED FORT CAR BLAST
LAL QUILA BOMB BLAST
DELHI RED FORT BLAST
DELHI BOMB BLAST HISTORY
INCREDIBLE WORK BY DELHI POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में AAP को मिले NOTA से भी कम वोट, क्यों फेल हुए अरविंद केजरीवाल?

इस एक विटामिन की कमी से बढ़ जाता है 17 तरह के कैंसर का खतरा, दिल के लिए भी खतरनाक

सबरीमला अय्यप्पन मंदिर में मंडला पूजा, 27 दिसंबर को होगा बंद

कोलकाता में अनोखा 'हॉबी गैलरी': 200 साल पुराने लैंप का संग्रह, रनर से लेकर LED तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.