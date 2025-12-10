ETV Bharat / bharat

Special Report: दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट, एक महीने बाद कहां तक पहुंची NIA की जांच!

लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच में अब तक की प्रगति, गिरफ्तारियां और हादसे के शिकार हुए लोगों की वर्तमान स्थिति जानिए

लाल किला कार ब्लास्ट मामले में अब तक क्या-क्या हुआ ?
लाल किला कार ब्लास्ट मामले में अब तक क्या-क्या हुआ ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 10, 2025 at 6:40 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/आशुतोष झा: देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर 2025 की शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर वन के पास एक कार में बड़ा धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आसपास मौजूद कई गाड़ियां आ गईं. विस्फोट इतना बड़ा था कि हर तरफ आग और धुआं नजर आ रहा था. आज भीषण कार बम धमाके को एक महीना पूरा हो गया है. इस भयावह घटना ने न सिर्फ देश को दहला दिया, बल्कि एक बार फिर देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी. इस घटना में शामिल दोषियों को पकड़ने की कार्रवाई अगल-अलग एजेंसियां कर रही है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 11 नवंबर को इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपे जाने के बाद, महीने भर में एजेंसी ने इस घटना को एक सुनियोजित आतंकवादी हमला घोषित करते हुए इसके पीछे के अंतर-राज्यीय मॉड्यूल का पर्दाफाश किया. ऐसे में आइए जानते हैं NIA जांच में अब तक की प्रगति, गिरफ्तारियों की संख्या और हादसे के शिकार हुए लोगों की वर्तमान स्थिति...

लाल किला ब्लास्ट मामले में प्रमुख गिरफ्तारियां
लाल किला ब्लास्ट मामले में प्रमुख गिरफ्तारियां (ETV Bharat GFX)

आतंक का पर्दाफाश: जांच में जुटी एनआईए

एनआईए की जांच ने पहले ही सप्ताह में स्पष्ट कर दिया कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक वाहन-जनित आत्मघाती हमला था. जांच में सामने आया कि विस्फोट में एक हुंडई आई 20 कार का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें उच्च तीव्रता का विस्फोटक भरा गया था.

आत्मघाती हमलावर की पहचान और मॉड्यूल

जांच एजेंसी ने विस्फोट स्थल से मिले अवशेषों और फोरेंसिक सबूतों के आधार पर कार चलाने वाले मृतक की पहचान डॉ. उमर उन नबी के रूप में की. यह खुलासा एनआईए के लिए महत्वपूर्ण सफलता थी, जिसने जांच को एक 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी मॉड्यूल की ओर मोड़ दिया. एनआईए का मानना है कि इस मॉड्यूल को कथित तौर पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था.

लाल किला कार ब्लास्ट: विस्फोट इतना बड़ा था कि हर तरफ आग और धुआं नजर आ रहा था.
लाल किला कार ब्लास्ट: विस्फोट इतना बड़ा था कि हर तरफ आग और धुआं नजर आ रहा था. (ETV Bharat)

दिल्ली में बड़ी साज़िश का खुलासा

जांच एजेंसियों के अनुसार, यह केवल एक अकेला हमला नहीं था. शुरुआती पूछताछ और छापेमारी के दौरान यह बात सामने आई है कि यह मॉड्यूल दिल्ली को दहलाने की एक बड़ी साजिश रच रहा था, जिसमें 6 दिसंबर के आसपास दिल्ली के 6 अलग-अलग महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाने की योजना थी, जिनमें चार और कारों का इस्तेमाल किया जाना था. इस खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया.

लाल किला कार ब्लास्ट, आगे की जांच की दिशा
लाल किला कार ब्लास्ट, आगे की जांच की दिशा (ETV Bharat GFX)

गिरफ्तारियां और आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश

एक महीने की गहन जांच और जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली व उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर छापेमारी के बाद, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने इस मामले में आतंकी मॉड्यूल से जुड़े कई प्रमुख संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. एनआईए के मुताबिक, यह मॉड्यूल ऐसे शिक्षित युवाओं को निशाना बना रहा था, जिनका आतंकी गतिविधियों से कोई पूर्व रिकॉर्ड नहीं था.

लाल किला ब्लास्ट मामले में प्रमुख गिरफ्तारियां

एनआईए ने अब तक सात प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो डॉक्टर और कुछ अन्य पेशेवर शामिल हैं. जांच एजेंसी ने अदालत में दलील दी कि इन गिरफ्तारियों के बाद भी साजिश की जड़ें गहरी हैं और विदेशी हैंडलर्स की भूमिका की जांच के लिए आरोपियों की हिरासत लगातार बढ़ाई जा रही है.

दिल्ली में 10 नवंबर की शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर वन के पास एक कार में बड़ा धमाका हुआ था
दिल्ली में 10 नवंबर की शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर वन के पास एक कार में बड़ा धमाका हुआ था (ETV Bharat)

हादसे में मृतकों और घायलों की स्थिति

  • यह आतंकी हमला लाल किले के पास एक व्यस्त ट्रैफिक सिग्नल पर हुआ, जिससे भारी जनहानि हुई थी. करीब एक सप्ताह तक नेताजी सुभाष मार्ग आवाजाही के लिए बंद रखा गया था.
  • मृतकों की संख्या: विभिन्न सरकारी और अस्पतालों के अनुसार, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मरने वालों की कुल संख्या 15 तक पहुंच गई है. घायलों में से दो लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा था.
  • घायलों की संख्या: इस विस्फोट में 20 से 30 लोग घायल हुए थे, जिनमें राहगीर, टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालक शामिल थे. घायलों को एलएनजेपी अस्पताल और अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया था. जिनमें से एक को छोड़ सभी को छुट्टी मिल गई है. हालांकि, कुछ गंभीर रूप से घायल लोग अभी भी एम्स व अपने बूते इलाज करा रहे हैं. एक घायल बिलाल हसन ने इलाज के दौरान सबसे पहले दम तोड़ दिया था. दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने पीड़ितों के लिए 10 लाख मुआवजे की घोषणा की थी. हालांकि, क्षतिग्रस्त वाहनों टैक्सी व ऑटो के मालिकों और गंभीर रूप से घायल लोगों को मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया अभी भी जारी है, जिससे कई पीड़ित अपनी आजीविका गंवाने के बाद आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं.

क्या है आगे की जांच की दिशा ?

इस घटना को करीब से देखने वाले दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी एल एन रॉव ने ईटीवी भारत को बताया कि एक महीने की जांच ने आतंकी मॉड्यूल के स्थानीय सदस्यों और उनके मंसूबों को उजागर कर दिया है, लेकिन एनआईए का मुख्य ध्यान अब दो पहलुओं पर है विदेशी फंडिंग और हैंडलिंग. जैश-ए-मोहम्मद के विदेशी हैंडलर्स से धन और निर्देशों के लेन-देन के पूरे नेटवर्क का पता लगाना. गिरफ्तार संदिग्धों से उन छह स्थानों और अन्य संभावित साजिशों के बारे में विस्तृत जानकारी निकालना शामिल है. विस्फोटक सामग्री (अमोनियम नाइट्रेट आदि) की आपूर्ति करने वाली कड़ियों और फरीदाबाद स्थित कथित केमिकल दुकानों के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना. एनआईए की टीमें संबंधित राज्य पुलिस के साथ मिलकर देशभर में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं. मंगलवार, 9 दिसंबर को भी जम्मू कश्मीर में छापेमारी की गई. इस मामले की जांच से यह स्पष्ट हो गया है कि देश में आतंकी संगठन अब अत्यधिक शिक्षित और स्थानीय लोगों को भर्ती कर रहे हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक नई चुनौती है.

NIA का क्या है मकसद

बता दें कि लालकिला ब्लास्ट यह महज एक इकलौती घटना नहीं, बल्कि 1990 के दशक के बाद से राजधानी में हुए सिलसिलेवार धमाकों की एक लंबी और दर्दनाक कड़ी का हिस्सा है. यही वजह है कि NIA आतंकी नेटवर्क के हर सदस्य की पहचान करने और उन पर नजर रखने के लिए अलग-अलग राज्य पुलिस बलों के साथ काम कर रही है. फिलहाल NIA जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है. क्योंकि, अधिकारी पूरे नेटवर्क को पूरी तरह से समझने और खत्म करने का लक्ष्य बना रहे हैं.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली बम ब्लास्ट: जानें कब-कब धमाकों से दहली देश की राजधानी दिल्ली, देखें पूरी टाइमलाइन
  2. दिल्ली लाल किले ब्लास्ट का खौफनाक वीडियो, जब अचानक फटा बम और चारों तरफ मच गई चीख पुकार
  3. दिल्ली धमाका: अमित शाह के आवास पर शुरू हुई हाईलेवल मीटिंग, NIA निदेशक समेत शामिल हुए आलाधिकारी
  4. लाल किला ब्लास्ट मामला: सामने आया पुलवामा कनेक्शन, जानें कहां तक पहुंची पुलिस की जांच
  5. धमाके से फिर दहली दिल्ली, लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास कार में विस्फोट, 11 लोगों की मौत
  6. तीन घंटे तक खड़ी रही ब्लास्ट वाली i20 कार, ड्राइवर ने पहना था नकाब, एक नजर में देखिए
  7. लाल किला के पास हुए ब्लास्ट पर चांदनी चौक ट्रेडर्स परिषद की कड़ी निंदा, बाजार बंद करने की नहीं हुई कोई कॉल

TAGGED:

DELHI BLAST NIA INVESTIGATION
दिल्ली आतंकी विस्फोट मामला
DELHI BLAST INVESTIGATION UPDATES
DELHI RED FORT CAR BLAST
DELHI BLAST NIA INVESTIGATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.